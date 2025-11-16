В чужой стране немудрено растеряться — но если вы бронируете трансфер, ваше путешествие начнётся с комфортом. Мы встретим вас в аэропорту с табличкой, поможем с багажом и довезём до отеля. Или наоборот, доставим от места проживания к аэропорту точно вовремя.
Описание трансфер
Обратите внимание: это не экскурсия, а индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
- Водитель с табличкой с вашим именем встретит вас в аэропорту и доставит до гостиницы
- Или наоборот — заберём вас от отеля и вовремя отвезём в аэропорт. Конечно, поможем с багажом
- А чтобы не возникло никаких проблем — на связи будет русскоязычная служба поддержки
Организационные детали
- При бронировании укажите, пожалуйста, дату и номер рейса, название отеля и количество пассажиров
- По запросу предоставим детское кресло или бустер
- С вами будет один из наших профессиональных водителей — они не говорят на русском
- За доплату возможен трансфер на минивэне Buick GL8, Mercedes-Benz, туристическом автобусе. Стоимость уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту или у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 367 туристов
Здравствуйте, меня зовут Саша. У моей команды 20-летний опыт работы в качестве профессиональных русскоговорящих гидов. Мы отлично знакомы со всеми достопримечательностями Пекина и можем провести экскурсии на разные темы, включая историю, природу, гастрономию, шопинг. Всегда к вашим услугам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сорока
16 ноя 2025
Все хорошо
Входит в следующие категории Шанхая
Похожие экскурсии из Шанхая
Индивидуальная
до 6 чел.
Три разных Шанхая
Увидеть знаковые места и познакомиться с многоликим городом - на экскурсии с китаеведом
Начало: У метро YuYuan Garden
Сегодня в 09:00
24 ноя в 09:00
$280 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Шанхая
Путешествие в Шанхай начинается с комфортного трансфера из аэропорта. Вас встретят с табличкой, помогут с багажом и доставят в центр города. Забронируйте
Начало: У выхода из аэропорта
Завтра в 00:00
21 ноя в 00:00
$68 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономическая прогулка по центру Шанхая
Погрузитесь в шанхайскую культуру и кухню! Откройте для себя Народную площадь, насладитесь Сяо Лун Бао и узнайте о колониальном прошлом города
Начало: У метро People’s Square
Завтра в 11:00
23 ноя в 11:30
от $210 за всё до 4 чел.