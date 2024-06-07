Экскурсии по Шанхаю на машине с гидом

Найдено 7 экскурсий в категории «На машине» в Шанхае на русском языке, цены от $320, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Шанхай за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
119 отзывов
Весь Шанхай за один день
Знакомство с главными культурными и архитектурными объектами «китайского Нью-Йорка»
Начало: В центре города
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$330 за всё до 4 чел.
Незабываемый Шанхай на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
56 отзывов
Популярное предложение
Незабываемый Шанхай на автомобиле
Раскрыть все грани города на насыщенной обзорной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: В лобби вашего отеля в центральной части города
Завтра в 16:00
10 июня в 19:00
$320 за всё до 4 чел.
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
45 отзывов
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
Архитектура и история древнего города на воде
Начало: В холле отеля
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$360 за всё до 4 чел.
Из Шанхая - в древний Ситан
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Из Шанхая - в древний Ситан
Увидеть место, сотканное из мостов, каналов, навесных галерей и извилистых «лун»
Начало: В вашем отеле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$365 за всё до 4 чел.
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
Посетить родину шёлка и узнать, почему её зовут «краем риса и рыбы»
Начало: В вашем отеле
Завтра в 12:00
10 июня в 19:00
$375 за всё до 4 чел.
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
Попасть в волшебный мир на экскурсии по самым живописным и интересным местам провинциальной столицы
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
525$499 за всё до 4 чел.
Из Шанхая - в райский город Сучжоу
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
5 отзывов
Из Шанхая - в райский город Сучжоу
Посетить с профессиональным гидом идиллический город с каналами, озёрами и парками
Начало: В центре города
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$385 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Константин
    7 июня 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо гиду Сергею и организатору Нине. Перемещались на комфортабельном автомобиле. Сергей провел подробную экскурсию и ответил на все интересующие нас вопросы. Общаться было легко и интересно. Рекомендую.
  • С
    Сергей
    4 июня 2024
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    С нами был гид София. Нам все очень понравилось!
  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Ездили на экскурсию с коллегами. Ч нами была гид Яна. Яна отлично говорит по-русски, очень много рассказывает занимательного по пути
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    мжду локациями. Маршрут был составлен очень комфортно, при этом вносили коррективы из-за дождя, и все равно все успели. Кроме всего прочего, Яна помогла решить нам наши некоторые бытовые вопросы, оформила покупку через свое приложение и организовала доставку в отель. Мы очень благодарны за познавательную экскурсию, приятное общение, интересные рассказы и комфортный автомобиль.

  • Е
    Евгений
    3 июня 2024
    Весь Шанхай за один день
    Все понравилось. Забрали нас из гостиницы в точно обозначенное время. Насыщенная программа, познавательно и интересно. Поговорили на разные темы. Спасибо.
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
    Заказывала экскурсию для знакомых. Их эмоции после экскурсии: Просто огонь! Супер круто! Безумно красиво!
    Заказывала экскурсию для знакомых. Их эмоции после экскурсии: Просто огонь! Супер круто! Безумно красиво!
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Весь Шанхай за один день
    Были 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил на все интересующие нас вопросы, подсказал и помог выбрать интересные сувениры, за что отдельное спасибо) Хороший, а главное нескучный рассказ. Все было душевно.
    Были 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил наБыли 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил наБыли 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил наБыли 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил наБыли 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил наБыли 28.05. Безупречная организация, отличный подбор локаций. Очень дружелюбный и приятный в общении Дима. Ответил на
  • Е
    Евгений
    29 мая 2024
    Весь Шанхай за один день
    С нами была Лена, она очень хорошо говорила на русском, была очень внимательна к нашим запросам, интересно рассказывала про историю и современный уклад жизни в Китае. Гам очень понравилось.
  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле
    Гид Ася провела замечательную экскурсию! Все организовано на высшем уровне – сама дорога до Хуанчжоу на комфортной машине, все организационные
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    моменты продуманы до мелочей. Прогулка на лодке по озере впечатлила, красивые виды вокруг захватывают дух! Экскурсия в буддийский храм оставила просто незабываемые впечатления, такой красоты в своей жизни еще не видели! Ну и чайные плантации это тоже один большой восторг! Гид просто умничка, отлично владеет русским языком, очень приятная и доброжелательная, много знает и отвечает на все вопросы! Огромная благодарность за экскурсию!!!

  • О
    Олег
    26 мая 2024
    Незабываемый Шанхай на автомобиле
    Экскурсию проводила Женя. Она отличный рассказчик и замечательный человек. У неё очень хороший русский язык, всё понятно, по делу, с шутками и юмором. Очень любит свой родной Шанхай! Всем рекомендую! Отлично провели время и много чего узнали!
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  • В
    Владимир
    21 мая 2024
    Из Шанхая - в райский город Сучжоу
    Спасибо Жене за отличную организацию! Все было организовано на прекрасном уровне, вопросы решались очень оперативно. Молодец!!

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Весь Шанхай за один день
  2. Незабываемый Шанхай на автомобиле
  3. Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция
  4. Из Шанхая - в древний Ситан
  5. Из Шанхая - в прекрасный Сучжоу
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в июне 2024
Сейчас в Шанхае в категории "На машине" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 320 до 499 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 235 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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