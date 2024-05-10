Мои заказы

Волшебный день в Шанхайском Диснейленде с личным гидом и трансфером

Откройте для себя магию Шанхайского Диснейленда с личным гидом и комфортным трансфером из отеля.

Оптимизированный маршрут, помощь с FastPass и посещение главных аттракционов сделают ваш день незабываемым и ярким.
5
1 отзыв
Описание билета

Комфортный трансфер и личный гид Начните день с удобного трансфера от отеля и сопровождения опытного гида, который будет с вами весь день.
Он поможет организовать маршрут, расскажет о культуре и поможет с бронированием Fast
Pass. Лучшие аттракционы и фото Посетите самые популярные достопримечательности, включая Tron Lightcycle Power Run и «Пиратов Карибского моря». Узнайте лучшие места для фото и получите три бесплатных Fast Pass на каждого участника. После насыщенного дня встретьтесь с водителем прямо на парковке Диснейленда и отправляйтесь обратно в отель — комфортно и без хлопот. Важная информация:
  • Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности, удобная обувь, солнцезащитный крем.
  • Не допускается: курение.
  • Не подходит для: детей младше 3 лет, беременных женщин и людей с проблемами спины.
  • В Диснейленде проводится проверка безопасности, поэтому возможны небольшие задержки.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Входной билет в Диснейленд
  • По три FastPass на каждого участника
  • Один приём пищи в Диснейленде
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Закуски и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер из отеля
Завершение: Трансфер в отель
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Ника
10 мая 2024
Большое спасибо Дженни Цзя за замечательный день в Шанхае! Она была очень приятной, доброй и внимательной ко всей нашей семье. Благодаря ей и её коллеге мы успели посетить все главные достопримечательности Диснейленда.

Входит в следующие категории Шанхая

