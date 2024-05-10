Комфортный трансфер и личный гид Начните день с удобного трансфера от отеля и сопровождения опытного гида, который будет с вами весь день.

Он поможет организовать маршрут, расскажет о культуре и поможет с бронированием Fast

Pass. Лучшие аттракционы и фото Посетите самые популярные достопримечательности, включая Tron Lightcycle Power Run и «Пиратов Карибского моря». Узнайте лучшие места для фото и получите три бесплатных Fast Pass на каждого участника. После насыщенного дня встретьтесь с водителем прямо на парковке Диснейленда и отправляйтесь обратно в отель — комфортно и без хлопот. Важная информация: