Всего за семь с половиной минут на скоростном поезде «маглев» вы доберётесь из аэропорта до города. Мы встретимся на станции и отправимся в небольшое, но ёмкое путешествие.
Финансовый центр, Английская набережная, Старый город, Традиционный сад — мы осмотрим основные достопримечательности, поговорим о ключевых вехах Шанхая, его исторической роли в Китае и культурных особенностях мегаполиса.
Финансовый центр, Английская набережная, Старый город, Традиционный сад — мы осмотрим основные достопримечательности, поговорим о ключевых вехах Шанхая, его исторической роли в Китае и культурных особенностях мегаполиса.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Финансовый центр Люцзяцзуэй с супервысокими небоскрёбами и телебашней «Жемчужина Востока»
- Английская набережная — исторический центр колониального Шанхая в течение 100 лет
- Старый город — китайский яркий и шумный карнавал туристического шопинга и еды.
- Традиционный сад в Старом городе — уголок покоя и умиротворения в 26-миллионном мегаполисе
Будем говорить о роли Шанхая в Поднебесной империи и в современном Китае. Я расскажу о местных кланах, которые основали и поддерживали город за крепостной стеной, о возвышении и падении шанхайских олигархов. Посмотрим на наследие колониального Шанхая, зайдём в особые «секретные» места на набережной и погуляем по Старому городу.
Почему финансовый центр современного мегаполиса носит фамилию Лу? Кто основал здесь колонии? Почему русское консульство — единственное на исторической набережной? Об этом и не только — на нашей встрече.
Организационные детали
- Из аэропорта вам нужно добраться до места встречи самостоятельно. Стоимость билета туда-обратно составит 85¥, в него также включены безлимитные поездки на метро в течение суток.
- Перемещаться по городу мы будет в зависимости от погоды и трафика на метро или на такси, по транспорту можем обговорить нюансы заранее в переписке
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции «Лунъян Лу»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Aleksandra — ваш гид в Шанхае
Провёл экскурсии для 97 туристов
Я живу в Шанхае с 2000 года, стажировалась в Фуданьском университете. Это время подарило мне возможность общения с известными русскими писателями и поэтами, актёрами и музыкантами, церковными иерархами и учёными,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
8 мая 2024
Очень понравилась экскурсия. Была историческая информация плюс Александра рассказала про современный уклад жизни в Шанхае. Познавательно и интересно!
Юлия
24 мар 2024
Это очень нужный формат экскурсии для всех, кто летит со средней продолжительности пересадкой в Шанхае и не хочет просиживать в аэропорту. Прогулка составлена таким образом, что вы охватываете все знаковые
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