Всего за семь с половиной минут на скоростном поезде «маглев» вы доберётесь из аэропорта до города. Мы встретимся на станции и отправимся в небольшое, но ёмкое путешествие. Финансовый центр, Английская набережная, Старый город, Традиционный сад — мы осмотрим основные достопримечательности, поговорим о ключевых вехах Шанхая, его исторической роли в Китае и культурных особенностях мегаполиса.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Финансовый центр Люцзяцзуэй с супервысокими небоскрёбами и телебашней «Жемчужина Востока»

с супервысокими небоскрёбами и телебашней «Жемчужина Востока» Английская набережная — исторический центр колониального Шанхая в течение 100 лет

— исторический центр колониального Шанхая в течение 100 лет Старый город — китайский яркий и шумный карнавал туристического шопинга и еды.

— китайский яркий и шумный карнавал туристического шопинга и еды. Традиционный сад в Старом городе — уголок покоя и умиротворения в 26-миллионном мегаполисе

Будем говорить о роли Шанхая в Поднебесной империи и в современном Китае. Я расскажу о местных кланах, которые основали и поддерживали город за крепостной стеной, о возвышении и падении шанхайских олигархов. Посмотрим на наследие колониального Шанхая, зайдём в особые «секретные» места на набережной и погуляем по Старому городу.

Почему финансовый центр современного мегаполиса носит фамилию Лу? Кто основал здесь колонии? Почему русское консульство — единственное на исторической набережной? Об этом и не только — на нашей встрече.

Организационные детали