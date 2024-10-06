Сегодня ещё до завтрака отправимся на набережную Бунд, чтобы понаблюдать за традиционной утренней гимнастикой горожан и пофотографировать это завораживающее действо, во время которого мужчины отрабатывают боевые приёмы, а женщины танцуют.

Позавтракав, исследуем «неформальную» часть Шанхая: посмотрим на остатки старых районов, где люди до сих пор живут без большинства привычных благ цивилизации. Увидим покосившиеся строения, бельё, сохнущее на верёвках, стихийные рынки, где продают всяческую живность и еду.