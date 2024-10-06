Фототур в южную провинцию Гуанси: Шанхай, холмы Гуйлиня и Яншо и рисовые террасы

Поснимать рассветы и закаты с лучших видовых точек и собрать коллекцию кадров с местными жителями
Провинция Гуанси считается одним из самых живописных мест Китая, благодаря карстовым холмам в долине реки Лицзян. Это место также славится аутентичными деревнями, колоритными жителями и рисовыми террасами. Мы приглашаем вас
читать дальше

в фотопутешествие по этому необычному региону.

Несколько дней мы проведём среди уникальных ландшафтов реки Ли, исследуем лучшие видовые точки и познакомимся со знаменитыми китайскими рыбаками.

Погуляем по террасам Драконьего хребта и понаблюдаем за традиционной утренней гимнастикой на набережной Шанхая. Вас ждут яркие эмоции и мегабайты невероятно красивых фотографий!

Фототур в южную провинцию Гуанси: Шанхай, холмы Гуйлиня и Яншо и рисовые террасы
Фототур в южную провинцию Гуанси: Шанхай, холмы Гуйлиня и Яншо и рисовые террасы
Фототур в южную провинцию Гуанси: Шанхай, холмы Гуйлиня и Яншо и рисовые террасы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

До начала тура, помимо суммы, указанной на сайте, необходимо внести предоплату в размере 850 $.

Проживание. В комфортабельных отелях, 2-местное размещение. Отели: Shanghai Fish Inn East Nanjing Road, Cheng Jin Hotel, Huangshan Shilin Hotel, SecGarden Boutique Hotel, Morninginn, Zhangjiajie Tianmen Mountain.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.

Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, отдых

Встретим вас в аэропорту Шанхая. Разместимся в гостинице, познакомимся и обсудим предстоящее путешествие. Другой программы на этот день не запланировано, чтобы вы могли отдохнуть после перелёта.

Встреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдых
2 день

Набережная Бунд, старые районы Шанхая

Сегодня ещё до завтрака отправимся на набережную Бунд, чтобы понаблюдать за традиционной утренней гимнастикой горожан и пофотографировать это завораживающее действо, во время которого мужчины отрабатывают боевые приёмы, а женщины танцуют.

Позавтракав, исследуем «неформальную» часть Шанхая: посмотрим на остатки старых районов, где люди до сих пор живут без большинства привычных благ цивилизации. Увидим покосившиеся строения, бельё, сохнущее на верёвках, стихийные рынки, где продают всяческую живность и еду.

Набережная Бунд, старые районы ШанхаяНабережная Бунд, старые районы ШанхаяНабережная Бунд, старые районы ШанхаяНабережная Бунд, старые районы ШанхаяНабережная Бунд, старые районы Шанхая
3 день

Перелёт в Гуйлинь, подъём на гору Фубо, пагоды Солнца и Луны

Утром нам предстоит перелёт в Гуйлинь, история которого насчитывает более 2000 лет. В древности город считался первым местом под небом, о нём слагали стихи и легенды. Здесь повсюду растут коричные деревья, источающие сладкий аромат — не удивительно, что название города в переводе означает «коричный лес».

Разместившись в отеле, отправимся на прогулку к горе Фубо, часть которой находится в реке Лицзян. Поднимемся на её вершину, чтобы с высоты полюбоваться панорамой города и живописным видом на реку. Затем посетим ещё одну достопримечательность Гуйлиня — пагоды Солнца и Луны, ставшие центральным элементом культурного парка, посвященного единству буддизма, конфуцианства и даосизма.

Перелёт в Гуйлинь, подъём на гору Фубо, пагоды Солнца и ЛуныПерелёт в Гуйлинь, подъём на гору Фубо, пагоды Солнца и ЛуныПерелёт в Гуйлинь, подъём на гору Фубо, пагоды Солнца и Луны
4 день

Деревушка Яншо, прогулка по реке Ли

В этот день отправимся в древнюю деревушку Яншо в 70 км от Гуйлиня. Долгое время здесь неторопливо протекала будничная жизнь простых крестьян, но за последние 30 лет деревня превратилась в комфортное место с развитой туристической инфраструктурой, при этом сохранив свой прежний облик.

После заселения в отель нас ждёт прогулка по реке Ли на традиционных лодках. Вы полюбуетесь причудливыми горами, покрытыми бамбуковым лесом, увидите фермеров, работающих на полях, и пасущихся животных.

Деревушка Яншо, прогулка по реке ЛиДеревушка Яншо, прогулка по реке ЛиДеревушка Яншо, прогулка по реке ЛиДеревушка Яншо, прогулка по реке Ли
5 день

Рассветная и закатная съёмки в Яншо

Ещё засветло отправляемся на рассветную фотосъёмку на холм в центральном парке Яншо. После продолжим снимать на мосту через реку Ли, откуда открываются живописные виды на карстовые холмы. Затем вернёмся в отель, позавтракаем, и у вас будет свободное время на отдых или самостоятельные прогулки.

За 4 часа до заката разместимся в индивидуальном автобусе и поедем на один из холмов Яншо, откуда полюбуемся невероятными видами, если повезёт с погодой.

Рассветная и закатная съёмки в ЯншоРассветная и закатная съёмки в ЯншоРассветная и закатная съёмки в Яншо
6 день

Съёмка с холма Сянгун Хилл, прогулка по Яншо, съёмка рыбаков в деревушке Синпин

Утром снова поснимаем с холма Сянгун Хилл — на рассвете вид отсюда просто сногсшибательный! Затем вернёмся в отель, позавтракаем и отправимся гулять по самому городку Яншо в поисках интересных кадров.

Днём — свободное время, а вечером доедем до соседней деревушки Синпин, чтобы пофотографировать знаменитых рыбаков с бакланами. Сейчас старички и их ручные птицы зарабатывают тем, что показывают гостям приёмы своей необычной рыбалки — мы постараемся организовать всё так, чтобы получились удачные фотографии. Возвращение в отель, ужин.

Съёмка с холма Сянгун Хилл, прогулка по Яншо, съёмка рыбаков в деревушке СинпинСъёмка с холма Сянгун Хилл, прогулка по Яншо, съёмка рыбаков в деревушке СинпинСъёмка с холма Сянгун Хилл, прогулка по Яншо, съёмка рыбаков в деревушке СинпинСъёмка с холма Сянгун Хилл, прогулка по Яншо, съёмка рыбаков в деревушке СинпинСъёмка с холма Сянгун Хилл, прогулка по Яншо, съёмка рыбаков в деревушке СинпинСъёмка с холма Сянгун Хилл, прогулка по Яншо, съёмка рыбаков в деревушке Синпин
7 день

Съёмка на реке Юйлун, город Фули, закатная съёмка на холме

В этот день встанем за полтора часа до рассвета, сядем в автобус и поедем снимать к древним мостам на реке Юйлун. Пофотографируем и одну из главных достопримечательностей этого места — мост Дракона, которому более 400 лет.

Затем вернёмся в отель, позавтракаем и, снова на автобусе, отправимся в городок Фули. По приезде пообедаем и немного отдохнём. А к закату доберёмся до холма Лаожай, поднимемся на него по крутой тропе (около 400 метров, займёт около часа) и пофотографируем невероятные пейзажи. После вернёмся в отель.

Съёмка на реке Юйлун, город Фули, закатная съёмка на холмеСъёмка на реке Юйлун, город Фули, закатная съёмка на холмеСъёмка на реке Юйлун, город Фули, закатная съёмка на холмеСъёмка на реке Юйлун, город Фули, закатная съёмка на холме
8 день

Рисовые террасы долины Драконьего хребта

Сегодня утром мы отправимся на рисовые террасы долины Драконьего хребта, одни из самых знаменитых террас во всём Китае. Их сказочные пейзажи — результат труда нескольких поколений народностей Яо и Чжуан. Со смотровых площадок пофотографируем необыкновенные ландшафты, работу фермеров и живописные виды. А ночь проведём в деревне Тяньтоу — самой высокогорной деревне этого региона.

Рисовые террасы долины Драконьего хребтаРисовые террасы долины Драконьего хребтаРисовые террасы долины Драконьего хребта
9 день

«Музыка из рая», деревня Дажай, вечерняя съёмка рисовых террас

Снова встанем рано — за час до рассвета — и по горной тропе отправимся на видовую точку местечка, носящего поэтичное название «Музыка из рая». Поснимаем рисовые террасы в утреннем свете.

Затем вернёмся в отель, позавтракаем и спустимся в деревню Дажай, чтобы пофотографировать местную жизнь. После доберёмся до соседней деревни Пинъань, где разместимся в отеле и пообедаем. Вечером — съёмка с видовой точки на террасы.

«Музыка из рая», деревня Дажай, вечерняя съёмка рисовых террас«Музыка из рая», деревня Дажай, вечерняя съёмка рисовых террас«Музыка из рая», деревня Дажай, вечерняя съёмка рисовых террас«Музыка из рая», деревня Дажай, вечерняя съёмка рисовых террас
10 день

Съёмки рисовых террас и местной жизни

И опять встанем до рассвета и ещё затемно поднимемся на видовую точку, чтобы успеть поснимать на рассвете. Затем прогуляемся по круговому маршруту среди рисовых террас, пофотографируем пейзажи и работу крестьян.

Вернувшись в отель, позавтракаем, и весь день проведём, гуляя по террасам. Вечером устроим фотосет ещё на одной видовой точке.

Съёмки рисовых террас и местной жизниСъёмки рисовых террас и местной жизниСъёмки рисовых террас и местной жизниСъёмки рисовых террас и местной жизни
11 день

Обратный путь

Сегодня утром отправимся обратно в Гуйлинь, а откуда — в Шанхай.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 950
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту
  • Проживание
  • Завтраки в отелях
  • Внутренние перелёты
  • Экскурсии, указанные в программе, входные билеты, сборы
  • Индивидуальный транспорт по всему маршруту, топливо, платные трассы, парковки (кроме Шанхая)
  • Услуги местных гидов и проводников
  • Сборы за посещение нацпарков
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Шанхая и обратно
  • Обеды и ужины ((примерно 30-50 долларов в день)
  • Личные расходы (сувениры, мобильная связь, чаевые водителям/гидам и т. д.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шанхай, аэропорт, время - по договорённости
Завершение: Шанхай, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Шанхая

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры

Похожие туры из Шанхая

Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
🚗 На машине
🛶 На гондоле
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
Погулять по живописным садам и эклектичному району, подняться на телебашню и прокатиться на гондоле
Начало: Шанхай, в холле вашего отеля или другом месте по д...
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
$365 за человека
К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
К облакам на священную гору Хуаншань: индивидуальный тур
Прогуляться среди пиков и скал, посетить аутентичную деревню и переночевать в горном отеле
Начало: г. Шанхай, место по договорённости, 07:00
13 июня в 07:00
15 июня в 07:00
$480 за человека
В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин
Сравнить три города, пообедать в «мишленовском» ресторане и выпить чая у Великой Китайской стены
Начало: аэропорт Шанхая, первая половина дня
17 июня в 10:00
$2 400 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Шанхае
Все туры из Шанхая
ХорошоТам