Описание тура
Организационные детали
До начала тура, помимо суммы, указанной на сайте, необходимо внести предоплату в размере 850 $.
Проживание. В комфортабельных отелях, 2-местное размещение. Отели: Shanghai Fish Inn East Nanjing Road, Cheng Jin Hotel, Huangshan Shilin Hotel, SecGarden Boutique Hotel, Morninginn, Zhangjiajie Tianmen Mountain.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.
Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Программа тура по дням
Встреча, размещение, отдых
Встретим вас в аэропорту Шанхая. Разместимся в гостинице, познакомимся и обсудим предстоящее путешествие. Другой программы на этот день не запланировано, чтобы вы могли отдохнуть после перелёта.
Набережная Бунд, старые районы Шанхая
Сегодня ещё до завтрака отправимся на набережную Бунд, чтобы понаблюдать за традиционной утренней гимнастикой горожан и пофотографировать это завораживающее действо, во время которого мужчины отрабатывают боевые приёмы, а женщины танцуют.
Позавтракав, исследуем «неформальную» часть Шанхая: посмотрим на остатки старых районов, где люди до сих пор живут без большинства привычных благ цивилизации. Увидим покосившиеся строения, бельё, сохнущее на верёвках, стихийные рынки, где продают всяческую живность и еду.
Перелёт в Гуйлинь, подъём на гору Фубо, пагоды Солнца и Луны
Утром нам предстоит перелёт в Гуйлинь, история которого насчитывает более 2000 лет. В древности город считался первым местом под небом, о нём слагали стихи и легенды. Здесь повсюду растут коричные деревья, источающие сладкий аромат — не удивительно, что название города в переводе означает «коричный лес».
Разместившись в отеле, отправимся на прогулку к горе Фубо, часть которой находится в реке Лицзян. Поднимемся на её вершину, чтобы с высоты полюбоваться панорамой города и живописным видом на реку. Затем посетим ещё одну достопримечательность Гуйлиня — пагоды Солнца и Луны, ставшие центральным элементом культурного парка, посвященного единству буддизма, конфуцианства и даосизма.
Деревушка Яншо, прогулка по реке Ли
В этот день отправимся в древнюю деревушку Яншо в 70 км от Гуйлиня. Долгое время здесь неторопливо протекала будничная жизнь простых крестьян, но за последние 30 лет деревня превратилась в комфортное место с развитой туристической инфраструктурой, при этом сохранив свой прежний облик.
После заселения в отель нас ждёт прогулка по реке Ли на традиционных лодках. Вы полюбуетесь причудливыми горами, покрытыми бамбуковым лесом, увидите фермеров, работающих на полях, и пасущихся животных.
Рассветная и закатная съёмки в Яншо
Ещё засветло отправляемся на рассветную фотосъёмку на холм в центральном парке Яншо. После продолжим снимать на мосту через реку Ли, откуда открываются живописные виды на карстовые холмы. Затем вернёмся в отель, позавтракаем, и у вас будет свободное время на отдых или самостоятельные прогулки.
За 4 часа до заката разместимся в индивидуальном автобусе и поедем на один из холмов Яншо, откуда полюбуемся невероятными видами, если повезёт с погодой.
Съёмка с холма Сянгун Хилл, прогулка по Яншо, съёмка рыбаков в деревушке Синпин
Утром снова поснимаем с холма Сянгун Хилл — на рассвете вид отсюда просто сногсшибательный! Затем вернёмся в отель, позавтракаем и отправимся гулять по самому городку Яншо в поисках интересных кадров.
Днём — свободное время, а вечером доедем до соседней деревушки Синпин, чтобы пофотографировать знаменитых рыбаков с бакланами. Сейчас старички и их ручные птицы зарабатывают тем, что показывают гостям приёмы своей необычной рыбалки — мы постараемся организовать всё так, чтобы получились удачные фотографии. Возвращение в отель, ужин.
Съёмка на реке Юйлун, город Фули, закатная съёмка на холме
В этот день встанем за полтора часа до рассвета, сядем в автобус и поедем снимать к древним мостам на реке Юйлун. Пофотографируем и одну из главных достопримечательностей этого места — мост Дракона, которому более 400 лет.
Затем вернёмся в отель, позавтракаем и, снова на автобусе, отправимся в городок Фули. По приезде пообедаем и немного отдохнём. А к закату доберёмся до холма Лаожай, поднимемся на него по крутой тропе (около 400 метров, займёт около часа) и пофотографируем невероятные пейзажи. После вернёмся в отель.
Рисовые террасы долины Драконьего хребта
Сегодня утром мы отправимся на рисовые террасы долины Драконьего хребта, одни из самых знаменитых террас во всём Китае. Их сказочные пейзажи — результат труда нескольких поколений народностей Яо и Чжуан. Со смотровых площадок пофотографируем необыкновенные ландшафты, работу фермеров и живописные виды. А ночь проведём в деревне Тяньтоу — самой высокогорной деревне этого региона.
«Музыка из рая», деревня Дажай, вечерняя съёмка рисовых террас
Снова встанем рано — за час до рассвета — и по горной тропе отправимся на видовую точку местечка, носящего поэтичное название «Музыка из рая». Поснимаем рисовые террасы в утреннем свете.
Затем вернёмся в отель, позавтракаем и спустимся в деревню Дажай, чтобы пофотографировать местную жизнь. После доберёмся до соседней деревни Пинъань, где разместимся в отеле и пообедаем. Вечером — съёмка с видовой точки на террасы.
Съёмки рисовых террас и местной жизни
И опять встанем до рассвета и ещё затемно поднимемся на видовую точку, чтобы успеть поснимать на рассвете. Затем прогуляемся по круговому маршруту среди рисовых террас, пофотографируем пейзажи и работу крестьян.
Вернувшись в отель, позавтракаем, и весь день проведём, гуляя по террасам. Вечером устроим фотосет ещё на одной видовой точке.
Обратный путь
Сегодня утром отправимся обратно в Гуйлинь, а откуда — в Шанхай.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 950
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту
- Проживание
- Завтраки в отелях
- Внутренние перелёты
- Экскурсии, указанные в программе, входные билеты, сборы
- Индивидуальный транспорт по всему маршруту, топливо, платные трассы, парковки (кроме Шанхая)
- Услуги местных гидов и проводников
- Сборы за посещение нацпарков
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Шанхая и обратно
- Обеды и ужины ((примерно 30-50 долларов в день)
- Личные расходы (сувениры, мобильная связь, чаевые водителям/гидам и т. д.)