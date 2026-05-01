В поисках панд и скал-аватаров: индивидуальный тур в Чэнду и нацпарк «Чжанцзяцзе»

Понаблюдать за милыми мишками, подняться к Небесным вратам и увидеть парящие в облаках изваяния
Приглашаем вас в индивидуальный тур в Китай, в котором мы собрали как архитектурные, так и природные чудеса.

Вы полюбуетесь пандами и исследуете Старый город Чэнду, увидите самую высокую в мире каменную
статую сидящего Будды и осмотрите сохранившуюся архитектуру династий Мин и Цин в деревне Хуанлунси.

А ещё преодолеете 999 ступеней, чтобы заглянуть в Небесные врата, прогуляетесь по нацпарку «Чжанцзяцзе» и сделаете невероятные кадры на фоне скал-аватаров.

Описание тура

Организационные детали

С собой обязательно возьмите паспорт.

Вы проведёте 2 ночи в Чэнду и 2 ночи Чжанцзяцзе. В 3-й день необходимо будет добраться до Чжанцзяцзе на поезде (8:00-11:58) или на самолёте (12:35-13:55). Билеты оплачиваются самостоятельно. Гид встретит вас на вокзале или в аэропорту.

Программа тура по дням

1 день

Панды и Старый город

Мы заберём вас от отеля в центре Чэнду и отвезём в заповедник панд, чтобы вы могли понаблюдать за милыми животными и сделать фотографии. Затем посетим Старый город, полюбуемся аутентичной архитектурой и погрузимся в историю Китая.

2 день

Статуя Будды и Хуанлунси

Сегодня вы увидите Лэшаньского Большого Будду — самую высокую в мире каменную статую сидящего Будды в скале. А потом посетим аутентичную деревушку Хуанлунси, где сохранилась архитектура династий Мин и Цин.

3 день

Небесные врата

Утром переедем в Чжанцзяцзе на поезде или прибудем на самолёте. Затем отправимся к Небесным вратам (Тяньмэнь). Чтобы добраться до уникальной пещеры, мы преодолеем 999 ступеней, а наградой станет невероятный вид на живописные окрестности.

4 день

Национальный парк «Чжанцзяцзе»

Посетим национальный парк «Чжанцзяцзе» и увидим пейзажи, которыми вдохновлялся Джеймс Кэмерон при создании фильма «Аватар». Вы сможете сделать невероятные снимки на фоне парящих в облаках скал. А ещё полюбуемся ручьём Золотой Кнут, который протекает по дну одноимённого ущелья.

5 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$482
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Чэнду и обратно из Чжанцзяцзе
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты в парки - $133
  • Билеты из Чэнду в Чжанцзяцзе (на самолёт или на поезд)
  • Стоимость тура за 1 человека зависит от количества участников:
  • При группе из 10 человек - 500$ c человека
  • При группе из 9 человек - 510$ c человека
  • При группе из 8 человек - 540$ c человека
  • При группе из 7 человек - 575$ c человека
  • При группе из 6 человек - 626$ c человека
  • При группе из 5 человек - 644$ c человека
  • При группе из 4 человек - 662$ c человека
  • При группе из 3 человек - 790$ c человека
  • При группе из 2 человек - 995$ c человека
  • При группе из 1 человека - 1738$
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Чэнду, 10:30
Завершение: Чжанцзяцзе, аэропорт, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 215 туристов
Я живу в Пекине и отлично его знаю. Работаю гидом много лет. Люблю свою родину и владею собственной туристической сетью. Вместе со своей командой могу организовать экскурсии по Пекину и другим городам Китая для русскоязычных путешественников. Наш девиз — наслаждаться путешествиями, наслаждаться жизнью!

