Вы полюбуетесь пандами и исследуете Старый город Чэнду, увидите самую высокую в мире каменную
Описание тура
Организационные детали
С собой обязательно возьмите паспорт.
Вы проведёте 2 ночи в Чэнду и 2 ночи Чжанцзяцзе. В 3-й день необходимо будет добраться до Чжанцзяцзе на поезде (8:00-11:58) или на самолёте (12:35-13:55). Билеты оплачиваются самостоятельно. Гид встретит вас на вокзале или в аэропорту.
Программа тура по дням
Панды и Старый город
Мы заберём вас от отеля в центре Чэнду и отвезём в заповедник панд, чтобы вы могли понаблюдать за милыми животными и сделать фотографии. Затем посетим Старый город, полюбуемся аутентичной архитектурой и погрузимся в историю Китая.
Статуя Будды и Хуанлунси
Сегодня вы увидите Лэшаньского Большого Будду — самую высокую в мире каменную статую сидящего Будды в скале. А потом посетим аутентичную деревушку Хуанлунси, где сохранилась архитектура династий Мин и Цин.
Небесные врата
Утром переедем в Чжанцзяцзе на поезде или прибудем на самолёте. Затем отправимся к Небесным вратам (Тяньмэнь). Чтобы добраться до уникальной пещеры, мы преодолеем 999 ступеней, а наградой станет невероятный вид на живописные окрестности.
Национальный парк «Чжанцзяцзе»
Посетим национальный парк «Чжанцзяцзе» и увидим пейзажи, которыми вдохновлялся Джеймс Кэмерон при создании фильма «Аватар». Вы сможете сделать невероятные снимки на фоне парящих в облаках скал. А ещё полюбуемся ручьём Золотой Кнут, который протекает по дну одноимённого ущелья.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$482
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Билеты до Чэнду и обратно из Чжанцзяцзе
- Проживание
- Питание
- Входные билеты в парки - $133
- Билеты из Чэнду в Чжанцзяцзе (на самолёт или на поезд)
- Стоимость тура за 1 человека зависит от количества участников:
- При группе из 10 человек - 500$ c человека
- При группе из 9 человек - 510$ c человека
- При группе из 8 человек - 540$ c человека
- При группе из 7 человек - 575$ c человека
- При группе из 6 человек - 626$ c человека
- При группе из 5 человек - 644$ c человека
- При группе из 4 человек - 662$ c человека
- При группе из 3 человек - 790$ c человека
- При группе из 2 человек - 995$ c человека
- При группе из 1 человека - 1738$