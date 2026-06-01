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Индивидуальный тур по Шанхаю: городские контрасты и Диснейленд

Заглянуть в сад Юйюань, прогуляться по французским кварталам и посетить город на воде Чжуцзяцзяо
Гибкий маршрут, местный гид и размеренный темп — идеальное комбо для вдумчивого знакомства с Шанхаем.

Начнём погружение в атмосферу с сада Юйюань и храма Городского Божества, где откроются детали традиционной архитектуры
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и оформления павильонов.

На Нанкинской улице и набережной Вайтань можно понаблюдать, как соседствуют исторические здания с современными небоскрёбами, а район Луцзяцзуй и телебашня «Жемчужина Востока» подарят панорамные виды.

Французская концессия и Тяньцзыфан позволят исследовать старинные кварталы и современные арт-пространства, храм Цзинъань познакомит с религиозными обычаями. В Чжуцзяцзяо увидите каналы и мосты древнего водного города.

Торговый комплекс «Магнолия Плаза», парк на Северной набережной, река Сучжоухэ и мост Вайбайду покажут инфраструктуру начала 20 века. А завершим путешествие в шанхайском Диснейленде!

Индивидуальный тур по Шанхаю: городские контрасты и Диснейленд
Индивидуальный тур по Шанхаю: городские контрасты и Диснейленд
Индивидуальный тур по Шанхаю: городские контрасты и Диснейленд

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:

Обувь: удобная городская обувь для долгой ходьбы
Связь: локальная SIM-карта или eSIM для интернета
Деньги: наличные юани для мелких трат, карты принимаются почти везде

Здоровье:

Медицинская страховка обязательна
Рекомендуется взять личные лекарства и базовую аптечку

В случае форс-мажора возможен перенос дат или замена активности на равноценную.

Гид оставляет за собой право корректировать программу из-за погодных условий, закрытия объектов или других обстоятельств, с обязательной заменой на равноценную активность.

Программа тура по дням

1 день

Сад Юйюань и храм Городского Божества

Старт прогулки — у станции метро «Юйюань». Отправимся на базар — оживлённый торговый квартал, где представлены традиционная культура и ремёсла. Посещение сада Юйюань позволит насладиться классическим китайским ландшафтным дизайном с декоративными мостиками, прудами и павильонами. Дальше заглянем в храм Городского Божества (Шэньчэн-мяо). Остановимся у павильона Чэньсянгэ и башни Хуабаолоу — архитектурных достопримечательностей, которые отражают историческое наследие Шанхая.

Сад Юйюань и храм Городского БожестваСад Юйюань и храм Городского БожестваСад Юйюань и храм Городского Божества
2 день

Нанкинская улица, набережная Вайтань, район Луцзяцзуй

Начнём день в Starbucks Reserve Roastery. Далее вас ждёт прогулка по Нанкинской улице — главной торговой артерии города, а посещение набережной Вайтань откроет панораму на старинные здания и небоскрёбы Пудуна.

Район Луцзяцзуй предложит современные архитектурные достопримечательности, включая знаменитую телебашню «Жемчужина Востока» с видовыми площадками. Вечером запланирован ужин в ресторане Bund 1930, расположенном в историческом здании в районе набережной.

Нанкинская улица, набережная Вайтань, район ЛуцзяцзуйНанкинская улица, набережная Вайтань, район Луцзяцзуй
3 день

Французский квартал, район Тяньцзыфан и храм Цзинъань

Прогулка по Французской концессии позволит ощутить атмосферу колониального Шанхая с европейской архитектурой и уютными улочками. Район Тяньцзыфан — лабиринт старинных домов и современных кафе, объединённых арт-пространствами. Посещение храма Цзинъань познакомит с религиозными традициями города.

День завершится спектаклем «Sleep No More» — интерактивным театральным шоу с уникальным визуальным оформлением (за доплату).

Французский квартал, район Тяньцзыфан и храм ЦзинъаньФранцузский квартал, район Тяньцзыфан и храм Цзинъань
4 день

Чжуцзяцзяо и район Сюйхуэй

Запланирована поездка в Чжуцзяцзяо — старинный водный город с живописными каналами и мостами, сохранившими атмосферу древнего Китая. Вечером прогуляемся в районе Сюйхуэй, известном сочетанием исторической архитектуры и современных магазинов.

Чжуцзяцзяо и район СюйхуэйЧжуцзяцзяо и район Сюйхуэй
5 день

Парк Северной набережной, Шанхайский почтовый музей

Сначала зайдём в торговый центр «Магнолия Плаза». Затем пройдёмся по парку Северной набережной. Увидим реку Сучжоухэ и мост Вайбайду — исторические символы города. Посещение Шанхайского почтового музея и здания Шамэй позволит познакомиться с архитектурой начала 20 века. Завершит день парк «Романс» с декоративными аллеями и скульптурными композициями.

Парк Северной набережной, Шанхайский почтовый музейПарк Северной набережной, Шанхайский почтовый музей
6 день

Шанхайский Диснейленд

Весь день посвящён Диснейленду — крупнейшему тематическому парку Китая. Локация включает несколько зон с аттракционами, шоу и интерактивными развлечениями, обеспечивая погружение в атмосферу сказки.

Шанхайский ДиснейлендШанхайский Диснейленд

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида
  • Продуманный уникальный маршрут
Что не входит в цену
  • Перелёт до Шанхая и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы
  • Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шанхай, станция метро «Юйюань», 9:00
Завершение: Шанхай, Диснейленд, 21:00 или по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард
Эдуард — Организатор в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы помогаем со всем: от организации поездок и шоппинга до логистики, контроля качества и VIP-услуг — быстро и на русском языке.

Тур входит в следующие категории Шанхая

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