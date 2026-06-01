Гибкий маршрут, местный гид и размеренный темп — идеальное комбо для вдумчивого знакомства с Шанхаем.Начнём погружение в атмосферу с сада Юйюань и храма Городского Божества, где откроются детали традиционной архитектуры

и оформления павильонов. На Нанкинской улице и набережной Вайтань можно понаблюдать, как соседствуют исторические здания с современными небоскрёбами, а район Луцзяцзуй и телебашня «Жемчужина Востока» подарят панорамные виды. Французская концессия и Тяньцзыфан позволят исследовать старинные кварталы и современные арт-пространства, храм Цзинъань познакомит с религиозными обычаями. В Чжуцзяцзяо увидите каналы и мосты древнего водного города. Торговый комплекс «Магнолия Плаза», парк на Северной набережной, река Сучжоухэ и мост Вайбайду покажут инфраструктуру начала 20 века. А завершим путешествие в шанхайском Диснейленде!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 110 000 ₽ за тур

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой:

Обувь: удобная городская обувь для долгой ходьбы

Связь: локальная SIM-карта или eSIM для интернета

Деньги: наличные юани для мелких трат, карты принимаются почти везде

Здоровье:

Медицинская страховка обязательна

Рекомендуется взять личные лекарства и базовую аптечку

В случае форс-мажора возможен перенос дат или замена активности на равноценную.

Гид оставляет за собой право корректировать программу из-за погодных условий, закрытия объектов или других обстоятельств, с обязательной заменой на равноценную активность.