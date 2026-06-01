Начнём погружение в атмосферу с сада Юйюань и храма Городского Божества, где откроются детали традиционной архитектуры
Описание тура
Организационные детали
Что взять с собой:
Обувь: удобная городская обувь для долгой ходьбы
Связь: локальная SIM-карта или eSIM для интернета
Деньги: наличные юани для мелких трат, карты принимаются почти везде
Здоровье:
Медицинская страховка обязательна
Рекомендуется взять личные лекарства и базовую аптечку
В случае форс-мажора возможен перенос дат или замена активности на равноценную.
Гид оставляет за собой право корректировать программу из-за погодных условий, закрытия объектов или других обстоятельств, с обязательной заменой на равноценную активность.
Программа тура по дням
Сад Юйюань и храм Городского Божества
Старт прогулки — у станции метро «Юйюань». Отправимся на базар — оживлённый торговый квартал, где представлены традиционная культура и ремёсла. Посещение сада Юйюань позволит насладиться классическим китайским ландшафтным дизайном с декоративными мостиками, прудами и павильонами. Дальше заглянем в храм Городского Божества (Шэньчэн-мяо). Остановимся у павильона Чэньсянгэ и башни Хуабаолоу — архитектурных достопримечательностей, которые отражают историческое наследие Шанхая.
Нанкинская улица, набережная Вайтань, район Луцзяцзуй
Начнём день в Starbucks Reserve Roastery. Далее вас ждёт прогулка по Нанкинской улице — главной торговой артерии города, а посещение набережной Вайтань откроет панораму на старинные здания и небоскрёбы Пудуна.
Район Луцзяцзуй предложит современные архитектурные достопримечательности, включая знаменитую телебашню «Жемчужина Востока» с видовыми площадками. Вечером запланирован ужин в ресторане Bund 1930, расположенном в историческом здании в районе набережной.
Французский квартал, район Тяньцзыфан и храм Цзинъань
Прогулка по Французской концессии позволит ощутить атмосферу колониального Шанхая с европейской архитектурой и уютными улочками. Район Тяньцзыфан — лабиринт старинных домов и современных кафе, объединённых арт-пространствами. Посещение храма Цзинъань познакомит с религиозными традициями города.
День завершится спектаклем «Sleep No More» — интерактивным театральным шоу с уникальным визуальным оформлением (за доплату).
Чжуцзяцзяо и район Сюйхуэй
Запланирована поездка в Чжуцзяцзяо — старинный водный город с живописными каналами и мостами, сохранившими атмосферу древнего Китая. Вечером прогуляемся в районе Сюйхуэй, известном сочетанием исторической архитектуры и современных магазинов.
Парк Северной набережной, Шанхайский почтовый музей
Сначала зайдём в торговый центр «Магнолия Плаза». Затем пройдёмся по парку Северной набережной. Увидим реку Сучжоухэ и мост Вайбайду — исторические символы города. Посещение Шанхайского почтового музея и здания Шамэй позволит познакомиться с архитектурой начала 20 века. Завершит день парк «Романс» с декоративными аллеями и скульптурными композициями.
Шанхайский Диснейленд
Весь день посвящён Диснейленду — крупнейшему тематическому парку Китая. Локация включает несколько зон с аттракционами, шоу и интерактивными развлечениями, обеспечивая погружение в атмосферу сказки.
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Что включено
- Услуги гида
- Продуманный уникальный маршрут
Что не входит в цену
- Перелёт до Шанхая и обратно
- Проживание
- Питание
- Трансферы
- Входные билеты