Программа-максимум в Китае: древние святыни, уникальная природа и колоритные города
Увидеть Цветные горы, понаблюдать за «морем облаков» и исследовать сады Сучжоу
Начало: Аэропорт Шанхая, до 12:00
23 мая в 08:00
$2590 за человека
Мини-группой по Восточному Китаю: Шанхай, глубинка и горы с древних свитков
Посетить рай на земле - Сучжоу и Ханчжоу, покорить пики Хуаншаня и выпить чая среди плантаций
Начало: Аэропорт Шанхая, 6:00
16 фев в 06:00
17 фев в 06:00
$2500 за человека
От Шанхая до Пекина с комфортом: тур с водными прогулками и наблюдением за пандами
Увидеть горы Аватара, Небесные врата, Великую стену, сплавиться на плоту и отведать утки по-пекински
Начало: Аэропорт Шанхая, 8:50
1 апр в 08:50
16 сен в 08:50
$2700 за человека
