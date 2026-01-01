Найдено 3 тура в категории « Выездные » в Шанхае на русском языке, цены от $350, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Выездные» Самые популярные туры этой рубрики в Шанхае К облакам на священную гору Хуаншань из Шанхая: индивидуальный тур; Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо; Индивидуально из Шанхая в город, воспетый Марко Поло, - Ханчжоу. В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3: Сколько стоит тур в Шанхае в январе 2026 Сейчас в Шанхае в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 350 до 550 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Туры по окрестностям Шанхая и местам Китая в 2026 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая