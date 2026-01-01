К облакам на священную гору Хуаншань из Шанхая: индивидуальный тур
Прогуляться среди пиков и скал, посетить аутентичную деревню и переночевать в горном отеле
Начало: Г. Шанхай, место по договорённости, 07:00
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
$550 за человека
Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
Погулять по живописным садам и эклектичному району, подняться на телебашню и прокатиться на гондоле
Начало: Шанхай, в холле вашего отеля или другом месте по д...
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
$350 за всё до 15 чел.
-
10%
Индивидуально из Шанхая в город, воспетый Марко Поло, - Ханчжоу
Посетить монастырь Линъинь и пагоду Лэйфэн, увидеть священную Фэйлайфэн и чайные плантации
Начало: Ваш отель в Шанхае, заселение после 15:00
21 янв в 10:00
22 янв в 10:00
$378
$419 за всё до 5 чел.
