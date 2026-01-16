Описание тура
Огни мегаполиса и тишина озера. В этом туре мы увидим Шанхай — город будущего, и Ханчжоу — город поэзии и чая. 5 дней в Китае, которые наполнят вдохновением и гармонией.
Программа тура по дням
Прибытие в Шанхай
Прилёт в Шанхай — мегаполис будущего. После трансфера и размещения в отеле — мы отправляемся в сады Юйюань, оазис умиротворения среди городской суеты. Здесь — каменные мостики, карпы, крыши в форме драконов.
Далее — ужин с видом на ночной Шанхай, где сверху открывается сказочный город. Завершим день неспешной прогулкой по набережной Бунд: с одной стороны — историческая архитектура, с другой — сияющий Пудун с его небоскрёбами в неоновом свете.
Встреча в аэропорту происходит утром. Просим приобретать билеты с прибытием до 10:30-11:00 утра по местному времени.
Старый Чибао, чай и огни мегаполиса
Утро начинаем с поездки в Чибао — старинный уголок, словно из другой эпохи. Узкие улочки, деревянные дома и атмосферная тишина. Здесь нас ждёт чайная церемония — попробуем настоящий китайский чай и почувствуем его душу.
Вернувшись в центр, поднимемся на телебашню Жемчужина Востока, с обзорной площадки которой Шанхай будто раскрывается целиком.
Завершением дня станет вечерний круиз по реке Хуанпу — музыка, лёгкий ветер и город, сияющий как драгоценный камень.
Однодневная поездка в Ханчжоу
Ранний выезд на скоростном поезде в легендарный Ханчжоу — город поэзии и лирики.
Нас ждёт прогулка вокруг знаменитого озера Сиху: отражения гор, пагоды, тихие тропинки. Затем мы поднимемся на чайные холмы Лунцзин, где познакомимся с процессом сбора чая и, конечно, продегустируем его.
После обеда — обратный переезд в Шанхай. Вечером — свободное время, прогулки по уютным улочкам или отдых в отеле.
Свободный день или сказка в Шанхайском Диснейленде
Этот день можно провести на свой вкус: погулять по Французской концессии, заняться шопингом, посетить музеи или просто насладиться атмосферой города.
А можно отправиться в мир волшебства — Шанхайский Диснейленд! Это один из самых крупных парков Disney в мире, с уникальными аттракционами и впечатляющим шоу.
Диснейленд — по желанию, оплачивается отдельно
До свидания, Шанхай
Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт и вылет домой.
Заберём с собой фотографии, ароматы чая, вечерние огни и желание вернуться.
Варианты проживания
2-x местный номер
Что включено
- Встреча в аэропорту и все трансферы
- Проживание в отелях 4 (2-местное размещение)
- Билеты на скоростной поезд Шанхай Ханчжоу Шанхай
- Услуги русскоговорящего гида в экскурсионные дни
- Питание по программе: завтраки ежедневно, ужин в 1 день, обеды в о 2 и 3 дни, чайная церемония во 2 день
- Входные билеты по программе
- Сопровождение координатора
- Консультации перед поездкой
Что не входит в цену
- Авиа билеты
- Посещение Диснейленда (входной билет и трансфер)
- Личные расходы и чаевые
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную оплату
О чём нужно знать до поездки
Мы оставляем за собой право вносить изменения по дням экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, гостиницу (на аналогичную либо более высокого класса)