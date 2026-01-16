Огни Шанхая и гармония Ханчжоу

Описание тура

Огни мегаполиса и тишина озера. В этом туре мы увидим Шанхай — город будущего, и Ханчжоу — город поэзии и чая. 5 дней в Китае, которые наполнят вдохновением и гармонией.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Шанхай

Прилёт в Шанхай — мегаполис будущего. После трансфера и размещения в отеле — мы отправляемся в сады Юйюань, оазис умиротворения среди городской суеты. Здесь — каменные мостики, карпы, крыши в форме драконов.

Далее — ужин с видом на ночной Шанхай, где сверху открывается сказочный город. Завершим день неспешной прогулкой по набережной Бунд: с одной стороны — историческая архитектура, с другой — сияющий Пудун с его небоскрёбами в неоновом свете.

Встреча в аэропорту происходит утром. Просим приобретать билеты с прибытием до 10:30-11:00 утра по местному времени.

2 день

Старый Чибао, чай и огни мегаполиса

Утро начинаем с поездки в Чибао — старинный уголок, словно из другой эпохи. Узкие улочки, деревянные дома и атмосферная тишина. Здесь нас ждёт чайная церемония — попробуем настоящий китайский чай и почувствуем его душу.

Вернувшись в центр, поднимемся на телебашню Жемчужина Востока, с обзорной площадки которой Шанхай будто раскрывается целиком.

Завершением дня станет вечерний круиз по реке Хуанпу — музыка, лёгкий ветер и город, сияющий как драгоценный камень.

3 день

Однодневная поездка в Ханчжоу

Ранний выезд на скоростном поезде в легендарный Ханчжоу — город поэзии и лирики.

Нас ждёт прогулка вокруг знаменитого озера Сиху: отражения гор, пагоды, тихие тропинки. Затем мы поднимемся на чайные холмы Лунцзин, где познакомимся с процессом сбора чая и, конечно, продегустируем его.

После обеда — обратный переезд в Шанхай. Вечером — свободное время, прогулки по уютным улочкам или отдых в отеле.

4 день

Свободный день или сказка в Шанхайском Диснейленде

Этот день можно провести на свой вкус: погулять по Французской концессии, заняться шопингом, посетить музеи или просто насладиться атмосферой города.

А можно отправиться в мир волшебства — Шанхайский Диснейленд! Это один из самых крупных парков Disney в мире, с уникальными аттракционами и впечатляющим шоу.

Диснейленд — по желанию, оплачивается отдельно

5 день

До свидания, Шанхай

Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт и вылет домой.

Заберём с собой фотографии, ароматы чая, вечерние огни и желание вернуться.

Варианты проживания

2-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту и все трансферы
  • Проживание в отелях 4 (2-местное размещение)
  • Билеты на скоростной поезд Шанхай Ханчжоу Шанхай
  • Услуги русскоговорящего гида в экскурсионные дни
  • Питание по программе: завтраки ежедневно, ужин в 1 день, обеды в о 2 и 3 дни, чайная церемония во 2 день
  • Входные билеты по программе
  • Сопровождение координатора
  • Консультации перед поездкой
Что не входит в цену
  • Авиа билеты
  • Посещение Диснейленда (входной билет и трансфер)
  • Личные расходы и чаевые
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную оплату
О чём нужно знать до поездки

Мы оставляем за собой право вносить изменения по дням экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, гостиницу (на аналогичную либо более высокого класса)

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Лидия
Лидия — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Путешественник со стажем и автор маршрутов, в которых нет случайных точек. Уже больше 15 лет я разрабатываю и организую авторские путешествия — от камерных поездок для пар и семей до
продуманных трипов для организованных групп с конкретными целями. Философия нашей команды простая: путешествие — это не просто перемещение, а проживание. Люди, свобода, культура, вкусы, эмоции и моменты, когда ловишь себя на мысли «вот ради этого я здесь». Каждый маршрут мы тестируем лично, выбирая самые интересные места, выжимая максимум впечатлений при адекватном бюджете — без переплат и «для галочки». Наши туры — это микс культур и традиций, топовых локаций, вкусной еды, новых друзей и единомышленников. Мы уже собрали всё самое интересное, продумали маршрут и упаковали его так, чтобы вам оставалось только проживать момент.

от 120 000 ₽ за человека