1 день

Прибытие в Шанхай

Прилёт в Шанхай — мегаполис будущего. После трансфера и размещения в отеле — мы отправляемся в сады Юйюань, оазис умиротворения среди городской суеты. Здесь — каменные мостики, карпы, крыши в форме драконов.

Далее — ужин с видом на ночной Шанхай, где сверху открывается сказочный город. Завершим день неспешной прогулкой по набережной Бунд: с одной стороны — историческая архитектура, с другой — сияющий Пудун с его небоскрёбами в неоновом свете.

Встреча в аэропорту происходит утром. Просим приобретать билеты с прибытием до 10:30-11:00 утра по местному времени.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086