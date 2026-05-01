Контрасты Шанхая и уют Ханчжоу с круизом по реке и чайной церемонией

Посмотреть на мегаполис с высоты телебашни, узнать всё о китайском чаепитии и погулять у озера Сиху
Представьте, как вы встречаете вечер на набережной Бунд, где напротив исторических фасадов вспыхивают неоновые небоскрёбы Пудуна.

Утром пьёте настоящий китайский чай в старинном Чибао, а на следующий день уже гуляете вдоль
зеркальной глади озера Сиху в Ханчжоу среди пагод и чайных холмов Лунцзин. Это путешествие соединяет футуристичный Шанхай и поэтичную тишину древнего Китая. Дарит панорамы с высоты «Жемчужины Востока» и огни ночного круиза по Хуанпу.

Описание тура

Организационные детали

При бронировании тура отправляем памятку, в которой указано, что необходимо взять с собой.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение в отеле, сады Юйюань, набережная Бунд

Встретимся в аэропорту одного из крупнейших мегаполисов современного Китая. После размещения в отеле отправимся в сады Юйюань — исторический ландшафтный комплекс, тихий островок среди городской застройки. Здесь мы увидим каменные мостики, пруды с карпами и изогнутые крыши павильонов в форме драконов.

Затем поужинаем с панорамным видом на вечерний Шанхай, а завершим день прогулкой по набережной Бунд: с одной стороны — здания исторической архитектуры, с другой — современный район Пудун с небоскрёбами, подсвеченными неоновым светом.

2 день

Район Чибао, чайная церемония, телебашня и круиз по Хуанпу

Утром отправимся в Чибао — старинный район, сохранивший атмосферу прошлых эпох. Мы пройдём по узким улочкам среди деревянных домов и познакомимся с традицией китайского чаепития во время чайной церемонии, где попробуем различные сорта чая.

Вернувшись в центр города, поднимемся на телебашню «Жемчужина Востока». С обзорной площадки нам откроется панорамный вид на Шанхай.

Вечером состоится круиз по реке Хуанпу: мы увидим подсвеченные здания и линию горизонта современного города.

3 день

Ханчжоу и чайные холмы

Рано утром на скоростном поезде едем в Ханчжоу. По прибытии прогуляемся вокруг озера Сиху: увидим отражения гор, пагоды и тенистые дорожки вдоль воды.

Затем поднимемся на чайные холмы Лунцзин. Вы познакомитесь с процессом сбора чая и продегустируете напитки. После обеда вернёмся в Шанхай. Вечером — свободное время для самостоятельных прогулок или отдыха в отеле.

4 день

Свободный день в Шанхае

Этот день вы проведёте, как захочется. Можно прогуляться по району Французской концессии, посетить музеи. Также будет возможность отправиться в шанхайский Диснейленд — один из крупнейших парков Disney в мире с разнообразными аттракционами и шоу-программами (трансфер и сопровождение за доплату).

5 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт. До новых встреч!

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник106 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Встреча в аэропорту и все трансферы
  • Билеты на скоростной поезд
  • Услуги русскоговорящего гида в экскурсионные дни
  • Входные билеты по программе
  • Сопровождение координатора и консультации перед поездкой
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Шанхая и обратно
  • Питание вне программы
  • Посещение Диснейленда (входной билет и трансфер)
  • Дополнительные услуги вне программы
  • 1-местное размещение - 24 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Шанхай, аэропорт, 10:00 (возможна встреча в течение дня по договорённости)
Завершение: Шанхай, аэропорт, 10:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия
Лидия — Организатор в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Нам повезло называть путешествия своей работой и страстью. За плечами — сотни маршрутов, тысячи километров и десятки мест, но у нас по-прежнему захватывает дух, когда мы открываем новое место вместе
с вами. Мы верим, что путешествия — это не просто перемещение в пространстве. Это эмоции, связи, открытия и моменты, которые остаются с тобой навсегда. Именно такие маршруты мы создаём — с вниманием к деталям, заботой о каждом участнике и настоящей любовью к делу. Вместе с вами мы не просто команда — мы компания единомышленников, влюблённых в мир и жизнь на ходу.

