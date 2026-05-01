Утром пьёте настоящий китайский чай в старинном Чибао, а на следующий день уже гуляете вдоль
Описание тура
Организационные детали
При бронировании тура отправляем памятку, в которой указано, что необходимо взять с собой.
Программа тура по дням
Встреча, размещение в отеле, сады Юйюань, набережная Бунд
Встретимся в аэропорту одного из крупнейших мегаполисов современного Китая. После размещения в отеле отправимся в сады Юйюань — исторический ландшафтный комплекс, тихий островок среди городской застройки. Здесь мы увидим каменные мостики, пруды с карпами и изогнутые крыши павильонов в форме драконов.
Затем поужинаем с панорамным видом на вечерний Шанхай, а завершим день прогулкой по набережной Бунд: с одной стороны — здания исторической архитектуры, с другой — современный район Пудун с небоскрёбами, подсвеченными неоновым светом.
Район Чибао, чайная церемония, телебашня и круиз по Хуанпу
Утром отправимся в Чибао — старинный район, сохранивший атмосферу прошлых эпох. Мы пройдём по узким улочкам среди деревянных домов и познакомимся с традицией китайского чаепития во время чайной церемонии, где попробуем различные сорта чая.
Вернувшись в центр города, поднимемся на телебашню «Жемчужина Востока». С обзорной площадки нам откроется панорамный вид на Шанхай.
Вечером состоится круиз по реке Хуанпу: мы увидим подсвеченные здания и линию горизонта современного города.
Ханчжоу и чайные холмы
Рано утром на скоростном поезде едем в Ханчжоу. По прибытии прогуляемся вокруг озера Сиху: увидим отражения гор, пагоды и тенистые дорожки вдоль воды.
Затем поднимемся на чайные холмы Лунцзин. Вы познакомитесь с процессом сбора чая и продегустируете напитки. После обеда вернёмся в Шанхай. Вечером — свободное время для самостоятельных прогулок или отдыха в отеле.
Свободный день в Шанхае
Этот день вы проведёте, как захочется. Можно прогуляться по району Французской концессии, посетить музеи. Также будет возможность отправиться в шанхайский Диснейленд — один из крупнейших парков Disney в мире с разнообразными аттракционами и шоу-программами (трансфер и сопровождение за доплату).
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт. До новых встреч!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|106 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Встреча в аэропорту и все трансферы
- Билеты на скоростной поезд
- Услуги русскоговорящего гида в экскурсионные дни
- Входные билеты по программе
- Сопровождение координатора и консультации перед поездкой
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Шанхая и обратно
- Питание вне программы
- Посещение Диснейленда (входной билет и трансфер)
- Дополнительные услуги вне программы
- 1-местное размещение - 24 000 ₽