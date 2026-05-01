Встретимся в аэропорту одного из крупнейших мегаполисов современного Китая. После размещения в отеле отправимся в сады Юйюань — исторический ландшафтный комплекс, тихий островок среди городской застройки. Здесь мы увидим каменные мостики, пруды с карпами и изогнутые крыши павильонов в форме драконов.

Затем поужинаем с панорамным видом на вечерний Шанхай, а завершим день прогулкой по набережной Бунд: с одной стороны — здания исторической архитектуры, с другой — современный район Пудун с небоскрёбами, подсвеченными неоновым светом.