Описание тура
Организационные детали
Организуется один групповой трансфер под прилёт и под вылет.
Сориентируем по рекомендуемым рейсам.
Программа тура по дням
Храм Нефритового Будды, сад Юйюань, Старая улица и набережная
Наше знакомство с Китаем начинается с Шанхая — города контрастов, где древние храмы соседствуют с футуристическими башнями, а тихие сады эпохи Мин — с шумными улицами.
Посетим храм Нефритового Будды — место удивительной тишины в самом сердце мегаполиса. Белый нефритовый Будда, привезённый из Бирмы более века назад, излучает спокойствие и гармонию.
Сад Юйюань перенесёт нас в 16 век. Искусственные озёра, изящные павильоны и причудливые камни создавали личный рай для богатой семьи, и спустя столетия он сохранил своё очарование.
Пройдём по Старой улице с её уличной едой, суетливыми продавцами и красными фонарями, качающимися над головами.
Завершим день прогулкой по набережной Бунд. С одной стороны — строгие здания колониальной эпохи, с другой — небоскрёбы Пудуна и телебашня «Жемчужина Востока». Поднимемся на 468 метров, чтобы увидеть Шанхай с высоты птичьего полёта.
Ночь в отеле в Шанхае.
Чжуцзяцзяо
Всего 1,5 часа дороги — и мы окажемся в Чжуцзяцзяо, шанхайской Венеции. Городу 1700 лет, и он сохраняет свой облик: вода, мосты, изогнутые крыши.
Сядем в лодочку и прогуляемся по узким каналам, слушая легенды об этом месте.
Затем посетим сад Кэчжи, спрятанный за старыми стенами, и поднимемся на Лунную башню, откуда открываются панорамные виды города.
Заглянем в сад семьи Ма — лавку с травами и место силы, где лечили тело и душу. Пруды с золотыми карпами, вековые деревья и павильоны создают умиротворяющую атмосферу.
Вечером — перелёт в Чжанцзяцзе, встреча с гидом, трансфер и заселение в отель.
Чжанцзяцзе
Начнём знакомство с Чжанцзяцзе с пещеры Хуанлун — подземного мира с залами высотой в многоэтажный дом, сталактитами и рекой, по которой прогуляемся на лодке. Разноцветные огни подсвечивают каменные наросты, отражаясь в воде.
После отправимся к Большому каньону, где тропы утопают в зелени, а водопады и отвесные скалы создают захватывающие виды.
Пройдёмся по стеклянному мосту на высоте 300 метров. Под ногами — пропасть с рекой, а вокруг — остроконечные пики, уходящие в небо.
Ночь в отеле в Чжанцзяцзе.
Гора Тяньмэнь
Утром поднимемся на фуникулёре в сердце национального парка на гору Тяньмэнь. Смотровые площадки открывают вид на тысячи каменных столбов, а туман у подножия создаёт эффект парящих скал.
Переместимся в Юаньцзяцзе и поднимемся на лифте Байлун внутри отвесной скалы на 326 метров.
Далее прогуляемся на лодке по озеру Баофэн среди вершин, поросших лесом.
Вечером нас ждёт шоу под открытым небом у подножия горы Тяньмэнь: горы подсвечены, сцена парит над водой, артисты в костюмах оживляют древнюю легенду о волшебной лисице, лазеры и огонь добавляют впечатлений.
Ночь в отеле в Чжанцзяцзе.
Фуронг и Фэнхуан
Сегодня едем к воде. Фуронг встречает шумом водопада, который проходит прямо по главной улице города.
После отправимся в Фэнхуан. Узкие каменные улицы, красные фонари и дома на сваях вдоль реки сохраняют жизнь эпох Мин и Цин.
Прокатимся на традиционной лодке-сампане, разглядывая мосты, отражения домов в воде и местных жителей на балконах.
Ночь в отеле Фэнхуана.
Небесные врата
Утром спускаемся к самому длинному в мире фуникулёру — 7,5 км полёта над рисовыми полями, лесами и облаками. Кабина движется в стеклянной капсуле, открывая вид на пики, туман и небо.
На высоте 1500 метров гора Тяньмэнь встречает прохладой и тишиной. Посетим смотровые площадки над облаками и знаменитые Небесные врата — гигантский проём в скале. К ним ведут 999 ступеней; эскалатор облегчает подъём, а лестница награждает видами.
Пройдём стеклянной тропой вдоль отвесной стены, наслаждаясь панорамами.
Вечером — перелёт обратно в Шанхай и отдых в отеле.
Окончание тура
Последнее утро в Китае. Завтрак в отеле и неспешные сборы в аэропорт. По желанию можно продлить отдых: доступны дополнительные дни в Шанхае, Пекине, на Хайнане и другие варианты.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$2600
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 3 обеда, 4 ужина
- Трансферы, включая из/до аэропорта и внутренние перелёты
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Шанхая и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Дополнительные развлечения вне программы
- Медицинская страховка