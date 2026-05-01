Наше знакомство с Китаем начинается с Шанхая — города контрастов, где древние храмы соседствуют с футуристическими башнями, а тихие сады эпохи Мин — с шумными улицами.

Посетим храм Нефритового Будды — место удивительной тишины в самом сердце мегаполиса. Белый нефритовый Будда, привезённый из Бирмы более века назад, излучает спокойствие и гармонию.

Сад Юйюань перенесёт нас в 16 век. Искусственные озёра, изящные павильоны и причудливые камни создавали личный рай для богатой семьи, и спустя столетия он сохранил своё очарование.

Пройдём по Старой улице с её уличной едой, суетливыми продавцами и красными фонарями, качающимися над головами.

Завершим день прогулкой по набережной Бунд. С одной стороны — строгие здания колониальной эпохи, с другой — небоскрёбы Пудуна и телебашня «Жемчужина Востока». Поднимемся на 468 метров, чтобы увидеть Шанхай с высоты птичьего полёта.

Ночь в отеле в Шанхае.