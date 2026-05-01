Из Шанхая по Китаю: комфорт-тур по природным и историческим локациям страны

Побывать в городах на воде, полюбоваться пейзажами парка «Чжанцзяцзе» и прогуляться на лодке
Шанхай покажет контраст современности и традиций: храм Нефритового Будды хранит тишину среди мегаполиса, а сад Юйюань переносит в 16 век.

На Старой улице оживлённая торговля соседствует с красными фонарями, а набережная
Бунд сочетает колониальную архитектуру с небоскрёбами Пудуна и телебашней «Жемчужина Востока».

Чжуцзяцзяо раскроется через лодочную поездку по узким каналам, знакомство с садом Кэчжи, Лунной башней и усадьбой семьи Ма с прудами и вековыми деревьями.

Чжанцзяцзе впечатлит пещерой Хуанлун и Большим каньоном с водопадами, тропами среди зелени и стеклянным мостом над пропастью. На горе Тяньмэнь вас ждут Небесные врата и стеклянная тропа на высоте 1500 метров. В Фэнхуане прокатитесь на сампане вдоль реки и рассмотрите мосты и старинные фасады.

Описание тура

Организационные детали

Организуется один групповой трансфер под прилёт и под вылет.
Сориентируем по рекомендуемым рейсам.

Программа тура по дням

1 день

Храм Нефритового Будды, сад Юйюань, Старая улица и набережная

Наше знакомство с Китаем начинается с Шанхая — города контрастов, где древние храмы соседствуют с футуристическими башнями, а тихие сады эпохи Мин — с шумными улицами.

Посетим храм Нефритового Будды — место удивительной тишины в самом сердце мегаполиса. Белый нефритовый Будда, привезённый из Бирмы более века назад, излучает спокойствие и гармонию.

Сад Юйюань перенесёт нас в 16 век. Искусственные озёра, изящные павильоны и причудливые камни создавали личный рай для богатой семьи, и спустя столетия он сохранил своё очарование.

Пройдём по Старой улице с её уличной едой, суетливыми продавцами и красными фонарями, качающимися над головами.

Завершим день прогулкой по набережной Бунд. С одной стороны — строгие здания колониальной эпохи, с другой — небоскрёбы Пудуна и телебашня «Жемчужина Востока». Поднимемся на 468 метров, чтобы увидеть Шанхай с высоты птичьего полёта.

Ночь в отеле в Шанхае.

2 день

Чжуцзяцзяо

Всего 1,5 часа дороги — и мы окажемся в Чжуцзяцзяо, шанхайской Венеции. Городу 1700 лет, и он сохраняет свой облик: вода, мосты, изогнутые крыши.

Сядем в лодочку и прогуляемся по узким каналам, слушая легенды об этом месте.

Затем посетим сад Кэчжи, спрятанный за старыми стенами, и поднимемся на Лунную башню, откуда открываются панорамные виды города.

Заглянем в сад семьи Ма — лавку с травами и место силы, где лечили тело и душу. Пруды с золотыми карпами, вековые деревья и павильоны создают умиротворяющую атмосферу.

Вечером — перелёт в Чжанцзяцзе, встреча с гидом, трансфер и заселение в отель.

3 день

Чжанцзяцзе

Начнём знакомство с Чжанцзяцзе с пещеры Хуанлун — подземного мира с залами высотой в многоэтажный дом, сталактитами и рекой, по которой прогуляемся на лодке. Разноцветные огни подсвечивают каменные наросты, отражаясь в воде.

После отправимся к Большому каньону, где тропы утопают в зелени, а водопады и отвесные скалы создают захватывающие виды.

Пройдёмся по стеклянному мосту на высоте 300 метров. Под ногами — пропасть с рекой, а вокруг — остроконечные пики, уходящие в небо.

Ночь в отеле в Чжанцзяцзе.

4 день

Гора Тяньмэнь

Утром поднимемся на фуникулёре в сердце национального парка на гору Тяньмэнь. Смотровые площадки открывают вид на тысячи каменных столбов, а туман у подножия создаёт эффект парящих скал.

Переместимся в Юаньцзяцзе и поднимемся на лифте Байлун внутри отвесной скалы на 326 метров.

Далее прогуляемся на лодке по озеру Баофэн среди вершин, поросших лесом.

Вечером нас ждёт шоу под открытым небом у подножия горы Тяньмэнь: горы подсвечены, сцена парит над водой, артисты в костюмах оживляют древнюю легенду о волшебной лисице, лазеры и огонь добавляют впечатлений.

Ночь в отеле в Чжанцзяцзе.

5 день

Фуронг и Фэнхуан

Сегодня едем к воде. Фуронг встречает шумом водопада, который проходит прямо по главной улице города.

После отправимся в Фэнхуан. Узкие каменные улицы, красные фонари и дома на сваях вдоль реки сохраняют жизнь эпох Мин и Цин.

Прокатимся на традиционной лодке-сампане, разглядывая мосты, отражения домов в воде и местных жителей на балконах.

Ночь в отеле Фэнхуана.

6 день

Небесные врата

Утром спускаемся к самому длинному в мире фуникулёру — 7,5 км полёта над рисовыми полями, лесами и облаками. Кабина движется в стеклянной капсуле, открывая вид на пики, туман и небо.

На высоте 1500 метров гора Тяньмэнь встречает прохладой и тишиной. Посетим смотровые площадки над облаками и знаменитые Небесные врата — гигантский проём в скале. К ним ведут 999 ступеней; эскалатор облегчает подъём, а лестница награждает видами.

Пройдём стеклянной тропой вдоль отвесной стены, наслаждаясь панорамами.

Вечером — перелёт обратно в Шанхай и отдых в отеле.

7 день

Окончание тура

Последнее утро в Китае. Завтрак в отеле и неспешные сборы в аэропорт. По желанию можно продлить отдых: доступны дополнительные дни в Шанхае, Пекине, на Хайнане и другие варианты.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$2600
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 3 обеда, 4 ужина
  • Трансферы, включая из/до аэропорта и внутренние перелёты
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Шанхая и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Дополнительные развлечения вне программы
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Шанхая, 9:00
Завершение: Аэропорт Шанхая, 15:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и сделайте запрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 9 туристов
Экскурсионные туры по миру с высоким уровнем комфорта от профессионального гида и автора книги-бестселлера по Египту. Меня зовут Людмила, я работаю в туризме уже 20 лет и точно знаю, что
такое комфорт в путешествии. В любой стране мы организовываем тур таким образом, чтобы вам всегда было комфортно. Это — точно продуманный тайминг и логистика тура; комфортные отели с уровнем не ниже 8.5 из 10 баллов; группы до 10 человек или индивидуальные путешествия; обеды в ресторанах с красивым видом и хорошим меню, а не туристических столовых; профессиональные гиды, знатоки региона; возможность познакомиться с культурой региона — в свои туры мы всегда включаем тематические мастер-классы, посещение местных ремесленников и национальных шоу.

