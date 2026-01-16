Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
Погулять по живописным садам и эклектичному району, подняться на телебашню и прокатиться на гондоле
Начало: Шанхай, в холле вашего отеля или другом месте по д...
«Посмотрим на соседство современных зданий и построек колониальной эпохи на набережной Вайтань, совершим круиз по вечерней реке»
9 фев в 08:00
10 фев в 08:00
$350 за всё до 15 чел.
Тур-девичник в Поднебесной: Шанхай и парк Чжанцзяцзе в мини-группе
Посетить «Диснейленд», прокатиться по реке Хуанпу и увидеть горы Аватара
Начало: Аэропорт Шанхая, 8:00 или по договорённости
«Пройдёмся по историческим районам, увидим храм Чэнхуанмяо и сад Юйюань, заглянем на Нанкинлу и посмотрим на город с воды во время круиза по реке Хуанпу»
16 мая в 08:00
180 000 ₽ за человека
Огни Шанхая и гармония Ханчжоу
Огни мегаполиса и тишина озера. В этом туре мы увидим Шанхай
«Завершением дня станет вечерний круиз по реке Хуанпу — музыка, лёгкий ветер и город, сияющий как драгоценный камень»
30 мар в 10:00
16 апр в 10:00
от 106 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Водные развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Шанхае
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Шанхае в феврале 2026
Сейчас в Шанхае в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 тура от 350 до 180 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры в Шанхае на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель 2026