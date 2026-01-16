Найдено 3 тура в категории « Водные развлечения » в Шанхае на русском языке, цены от $350. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности На машине На гондоле 2 дня 1 отзыв Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо Погулять по живописным садам и эклектичному району, подняться на телебашню и прокатиться на гондоле Начало: Шанхай, в холле вашего отеля или другом месте по д... «Посмотрим на соседство современных зданий и построек колониальной эпохи на набережной Вайтань, совершим круиз по вечерней реке» $350 за всё до 15 чел. 7 дней Тур-девичник в Поднебесной: Шанхай и парк Чжанцзяцзе в мини-группе Посетить «Диснейленд», прокатиться по реке Хуанпу и увидеть горы Аватара Начало: Аэропорт Шанхая, 8:00 или по договорённости «Пройдёмся по историческим районам, увидим храм Чэнхуанмяо и сад Юйюань, заглянем на Нанкинлу и посмотрим на город с воды во время круиза по реке Хуанпу» 180 000 ₽ за человека 5 дней Огни Шанхая и гармония Ханчжоу Огни мегаполиса и тишина озера. В этом туре мы увидим Шанхай «Завершением дня станет вечерний круиз по реке Хуанпу — музыка, лёгкий ветер и город, сияющий как драгоценный камень» от 106 800 ₽ за человека Все туры Шанхая

