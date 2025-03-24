На 9 мая – туры в Шанхае

Найдено 3 тура в категории «На 9 мая» в Шанхае на русском языке, цены от $2400. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
От Шанхая до Пекина: тур-знакомство по главным достопримечательностям Поднебесной
На машине
8 дней
От Шанхая до Пекина: тур-знакомство по главным достопримечательностям Поднебесной
Насладиться чайной церемонией у Великой Китайской стены и увидеть Терракотовую армию
Начало: Аэропорт Шанхая, время прибытия вашего рейса
24 мар в 10:00
8 апр в 10:00
$2400 за человека
В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин
На автобусе
8 дней
В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин
Сравнить три города, пообедать в «мишленовском» ресторане и выпить чая у Великой Китайской стены
Начало: Аэропорт Шанхая, первая половина дня
24 мар в 08:00
25 мар в 08:00
$2400 за человека
Многогранный Китай: большое путешествие от Шанхая до Пекина
14 дней
Многогранный Китай: большое путешествие от Шанхая до Пекина
Заглянуть в Шаолиньский монастырь, увидеть Небесные врата и ощутить величие Терракотовой армии
Начало: Аэропорт Шанхая, утро
8 мая в 10:00
15 сен в 10:00
$3840 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «На 9 мая»

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  1. От Шанхая до Пекина: тур-знакомство по главным достопримечательностям Поднебесной
  2. В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин
  3. Многогранный Китай: большое путешествие от Шанхая до Пекина
Сколько стоит тур в Шанхае в декабре 2024
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