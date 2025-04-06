8 дней
Весенний Китай: Шанхай, древние деревушки и Жёлтая гора
Прокатиться на лодке по китайской Венеции, пособирать чайный лист и узнать о местных традициях
Начало: Шанхай, аэропорт Пудун (PVG), 11:00
6 апр в 11:00
$1990 за человека
8 дней
В мир традиций и древностей: путешествие из Шанхая в Пекин
Сравнить три города, пообедать в «мишленовском» ресторане и выпить чая у Великой Китайской стены
Начало: Аэропорт Шанхая, первая половина дня
24 мар в 08:00
25 мар в 08:00
$2400 за человека
8 дней
От Шанхая до Пекина: тур-знакомство по главным достопримечательностям Поднебесной
Насладиться чайной церемонией у Великой Китайской стены и увидеть Терракотовую армию
Начало: Аэропорт Шанхая, время прибытия вашего рейса
8 апр в 10:00
6 мая в 10:00
$2400 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «На 8 дней»
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