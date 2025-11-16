В гости к даосам: паломничество в священные горы Циюньшань и Лунхушань
Проникнуться китайским учением и сельским бытом, попрактиковать цигун, погулять по местной Венеции
Начало: Аэропорт Шанхая, 9:45
16 ноя в 09:45
$2490 за человека
Индивидуальный тур по Шанхаю и шанхайской Венеции - Чжуцзяцзяо
Погулять по живописным садам и эклектичному району, подняться на телебашню и прокатиться на гондоле
Начало: Шанхай, в холле вашего отеля или другом месте по д...
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
$365 за человека
Многогранный Китай: большое путешествие от Шанхая до Пекина
Заглянуть в Шаолиньский монастырь, увидеть Небесные врата и ощутить величие Терракотовой армии
Начало: Аэропорт Шанхая, утро
15 сен в 10:00
15 ноя в 10:00
$3840 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «В ноябре»
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