Две деревни, две истории: прогулка по Ганькэну и Дафэну

Ощутить атмосферу старого Китая среди храмов, ворот и живописных улочек
Эта экскурсия как медленный чай: его нельзя глотать на бегу. Если вы готовы провести вечер в компании теней прошлого и себя настоящего — добро пожаловать.

Маршрут раскроет секреты древней китайской архитектуры: от ворот династии Мин до резных крыш храма Хуанчжи. После этой прогулки Дафэн и Ганькэн останутся в вашей памяти как место, где время течёт иначе.
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Деревня художников

Дафэн — это целый мир живописи, спрятанный в уютных улочках, где картины висят повсюду: на стенах мастерских, в витринах галерей, под открытым небом. Здесь легко забыть, что вы в мегаполисе: узкие переулки, яркие краски и запах масляной краски создают особую атмосферу творческого спокойствия. Вы сможете неспешно гулять, заглядывать внутрь помещений и наблюдать, как художники работают за мольбертами. В одних залах — копии шедевров мирового искусства, в других — современные интерпретации, абстракции и нежные пейзажи, написанные местными мастерами.

Ворота Ганькэна

Начало пути, где история встречается с современностью. Ворота — символ былого величия, сохранивший дух старого Китая.

Древние переулки и тайные уголки

  • Неторопливая прогулка по улицам с красными фонарями и заросшими плющом домами с резными ставнями
  • Остановки у колодцев, двориков и мастерских ремесленников (керамика, шёлк)
  • Легенды о купцах, чиновниках и поэтах прошлого

Храм Хуанчжи Мусы и камень желаний

Один из храмов закрыт на ремонт, второй — законсервирован из-за веры в злых духов, осмотр возможен снаружи. Здесь поговорим про древние ритуалы монахов и легенду о камне трёх желаний.

Панорама деревни Ганькэн

  • Подъём по легкой тропе среди бамбука к смотровой площадке
  • Виды на черепичные крыши Ганькэна, долину реки и вечерние огни города, когда красные фонари создают магическую атмосферу

Я расскажу:

  • как именно зародилась деревня художников Дафэн
  • почему дома в Ганькэне строили именно так: секреты планировки, символизм резных деталей и цветов
  • как смешались стили династий Мин и Цин в одном городе
  • чем торговали в Ганькэне и как это влияло на его богатство
  • почему храм Хуанчжи Мусы закрыт и какие ритуалы здесь проводили раньше

Организационные детали

  • Брусчатка в Ганькэне — не для каблуков и не для тонких подошв. Удобная обувь обязательна, иначе древние камни устроят вам сеанс акупунктуры без вашего согласия
  • Достопримечательности осматриваем снаружи
  • Могу организовать трансфер от отеля до места начала экскурсии и обратно — подробности в переписке

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ворот в город Гэнькэн
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Шэньчжэни
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 76 туристов
Я с радостью помогу вам открыть для себя этот удивительный мегаполис — от современных небоскрёбов до традиционных уголков с богатой историей. В Шэньчжэне есть и высокотехнологичные парки, и живописные природные
зоны, и шумные рынки с неповторимым колоритом. Мои экскурсии — это не просто сухие факты, а интересные истории, полезные советы и, конечно, яркие впечатления! Готов показать вам настоящий Шэньчжэнь — динамичный, контрастный и полный сюрпризов. Давайте исследовать его вместе!

Elena
Очень интересная экскурсия! Прекрасный гид! Красивый город! Спасибо большое!
