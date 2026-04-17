Эта экскурсия как медленный чай: его нельзя глотать на бегу. Если вы готовы провести вечер в компании теней прошлого и себя настоящего — добро пожаловать. Маршрут раскроет секреты древней китайской архитектуры: от ворот династии Мин до резных крыш храма Хуанчжи. После этой прогулки Дафэн и Ганькэн останутся в вашей памяти как место, где время течёт иначе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Деревня художников

Дафэн — это целый мир живописи, спрятанный в уютных улочках, где картины висят повсюду: на стенах мастерских, в витринах галерей, под открытым небом. Здесь легко забыть, что вы в мегаполисе: узкие переулки, яркие краски и запах масляной краски создают особую атмосферу творческого спокойствия. Вы сможете неспешно гулять, заглядывать внутрь помещений и наблюдать, как художники работают за мольбертами. В одних залах — копии шедевров мирового искусства, в других — современные интерпретации, абстракции и нежные пейзажи, написанные местными мастерами.

Ворота Ганькэна

Начало пути, где история встречается с современностью. Ворота — символ былого величия, сохранивший дух старого Китая.

Древние переулки и тайные уголки

Неторопливая прогулка по улицам с красными фонарями и заросшими плющом домами с резными ставнями

Остановки у колодцев, двориков и мастерских ремесленников (керамика, шёлк)

Легенды о купцах, чиновниках и поэтах прошлого

Храм Хуанчжи Мусы и камень желаний

Один из храмов закрыт на ремонт, второй — законсервирован из-за веры в злых духов, осмотр возможен снаружи. Здесь поговорим про древние ритуалы монахов и легенду о камне трёх желаний.

Панорама деревни Ганькэн

Подъём по легкой тропе среди бамбука к смотровой площадке

Виды на черепичные крыши Ганькэна, долину реки и вечерние огни города, когда красные фонари создают магическую атмосферу

Я расскажу:

как именно зародилась деревня художников Дафэн

почему дома в Ганькэне строили именно так: секреты планировки, символизм резных деталей и цветов

как смешались стили династий Мин и Цин в одном городе

чем торговали в Ганькэне и как это влияло на его богатство

почему храм Хуанчжи Мусы закрыт и какие ритуалы здесь проводили раньше

Организационные детали