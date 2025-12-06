Найдено 3 экскурсии в категории « Летние » в Шэньчжэни на русском языке, цены от $59. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Будущее уже в Шэньчжэне Сесть в такси без водителя и попросить дрона принести попить Начало: У банка China Merchants от $300 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Такой разный Шэньчжэнь: рынок электроники, старая улица и пограничный порт Ощутить энергетику города и увидеть его ключевые места Начало: У рынка электроники Huaqiangbei от $300 за всё до 10 чел. На машине 30 минут Индивидуальная до 3 чел. Индивидуальный трансфер из аэропорта Шэньчжэня в Шэньчжэнь или наоборот Быстро, безопасно, бюджетно - начать или закончить путешествие с максимальным комфортом Начало: В зоне прилёта или вашем отеле в центре Шэньчжэня $59 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Шэньчжэни

