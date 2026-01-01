Найдено 3 экскурсии в категории « Популярные места » в Шэньчжэни на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Прибрежный Шэньчжэнь за 3 часа Пройтись по набережной, увидеть старинные кварталы и подняться на легендарный лайнер Начало: Около станции метро «Шуйвань» от $235 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная Путешествие во времени: вечерняя прогулка по древнему Ганькэну Ощутить атмосферу старого Китая среди храмов, ворот и живописных улочек Начало: У ворот в город Гэнькэн $140 за человека На машине 5 часов Мини-группа до 4 чел. Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин Об истории города и его эволюции - наглядно и нескучно Начало: У вашего отеля Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00 $75 за человека Другие экскурсии Шэньчжэни

Ответы на вопросы от путешественников по Шэньчжэни в категории «Популярные места» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шэньчжэни Прибрежный Шэньчжэнь за 3 часа; Путешествие во времени: вечерняя прогулка по древнему Ганькэну; Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин. В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Шэньчжэни в январе 2026 Сейчас в Шэньчжэни в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 235.

Экскурсии на русском языке в Шэньчжэни (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Популярные места», цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март