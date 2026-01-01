Индивидуальная
Будущее в Шэньчжэне: технологии, флагманские инновации и доставка дронами
Один день в городе, где уже живёт будущее
18 янв в 09:30
19 янв в 09:30
от $465 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Шэньчжэня в Шэньчжэнь или наоборот
Быстро, безопасно, бюджетно - начать или закончить путешествие с максимальным комфортом
Начало: В зоне прилёта или вашем отеле в центре Шэньчжэня
Завтра в 05:30
18 янв в 00:30
$59 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Об истории города и его эволюции - наглядно и нескучно
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
18 янв в 11:00
$75 за человека
