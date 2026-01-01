Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Шэньчжэни на русском языке, цены от $75. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 5 часов Мини-группа до 4 чел. Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин Об истории города и его эволюции - наглядно и нескучно Начало: У вашего отеля «Поднимемся на Лотосовую гору (Лианхуашань) в одноимённом парке» Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00 $75 за человека Пешая 3 часа Индивидуальная Путешествие во времени: вечерняя прогулка по древнему Ганькэну Ощутить атмосферу старого Китая среди храмов, ворот и живописных улочек Начало: У ворот в город Гэнькэн $140 за человека Пешая 8 часов Индивидуальная до 6 чел. Шэнчжэнь: шаг в будущее Узнать, как город сочетает атмосферу технологического рынка и гармонию с природой «гладь озера отражает башни и огни города, создавая по-настоящему кинематографичные кадры» €190 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Шэньчжэни

