Мини-группа
до 4 чел.
Один день в Шэньчжэне: от древних ворот до небесных вершин
Об истории города и его эволюции - наглядно и нескучно
Начало: У вашего отеля
«Поднимемся на Лотосовую гору (Лианхуашань) в одноимённом парке»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Завтра в 11:00
20 янв в 11:00
$75 за человека
Индивидуальная
Путешествие во времени: вечерняя прогулка по древнему Ганькэну
Ощутить атмосферу старого Китая среди храмов, ворот и живописных улочек
Начало: У ворот в город Гэнькэн
Завтра в 14:00
20 янв в 14:00
$140 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Шэнчжэнь: шаг в будущее
Узнать, как город сочетает атмосферу технологического рынка и гармонию с природой
«гладь озера отражает башни и огни города, создавая по-настоящему кинематографичные кадры»
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
€190 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Шэньчжэни в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шэньчжэни
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Шэньчжэни в январе 2026
Сейчас в Шэньчжэни в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 190.
Экскурсии на русском языке в Шэньчжэни (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март