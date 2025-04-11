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Сиань — мегаполис, один из культурных центров Китая и древнейших городов мира, город, где история гармонично сочетается с современностью.



Здесь вы увидите местную визитную карточку — городскую стену, полюбуетесь впечатляющими панорамами Сианя с разных ракурсов и побываете в легендарном Музее Терракотовой армии, что расположен в 40 километрах от города.