Сиань — мегаполис, один из культурных центров Китая и древнейших городов мира, город, где история гармонично сочетается с современностью.
Здесь вы увидите местную визитную карточку — городскую стену, полюбуетесь впечатляющими панорамами Сианя с разных ракурсов и побываете в легендарном Музее Терракотовой армии, что расположен в 40 километрах от города.
Здесь вы увидите местную визитную карточку — городскую стену, полюбуетесь впечатляющими панорамами Сианя с разных ракурсов и побываете в легендарном Музее Терракотовой армии, что расположен в 40 километрах от города.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсииГородская стена Сианя Вас ждет прогулка по старинной городской стене XIV века, опоясывающей исторический центр. Вы увидите древние кварталы Сианя с внутренней стороны и современные — с внешней, впечатлитесь могучими воротами и сторожевыми башнями, полюбуетесь украшающими стену красными китайскими фонариками. Вы узнаете, как строилась стена, как трансформировалась и какие события здесь происходили. Музей Терракотовой армии Удивительно, но совсем недавно по меркам истории, в 1974 году, местные жители, выкапывая колодец, случайно обнаружили грандиозную Терракотовую армию — несколько тысяч гигантских глиняных воинов. Сегодня армия — одна из главных достопримечательностей Китая, которая размещена в специальном музее. Мы посетим с вами это невероятное место и расскажем вам об истории создания армии. Вас удивит, насколько скрупулезно сделаны терракотовые воины! Организационные детали:
- Все наши гиды — граждане Китая, владеющие русским языком, которые хорошо знакомы с историей и культурой Республики;
- За экскурсию и билеты можно расплатиться юанями и долларами.
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Городская стена Сианя
- Музей Терракотовой армии
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Что не входит в цену
- Входной билет на Городскую стену (54 юаня с человека)
- Входной билет в Музей Терракотовой армии (126 юаней с человека).
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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