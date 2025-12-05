читать дальше

вечера второго дня — всё было продумано. Особенно впечатлила поездка на экскурсию в комплекс терракотовой армии: масштаб и история, стоящая за каждым воином, буквально захватывают дух. Гид рассказывал не только факты, но и легенды, что добавило живости и глубины.

И показал нам другие локации, связанные с этим временем.

Также посетили мусульманский квартал и древнюю мечеть — атмосфера там по-настоящему колоритная.

Успели заглянуть и на Сианскую городскую стену — вид просто волшебные!

Организация прекрасна: транспорт, внимание к деталям и забота о нашем комфорте.

Наша поездка и пешие прогулки получились насыщенными, но при этом не утомительными. Сиань открылся нам во всём своём великолепии — спасибо Азиму за открытие этого удивительного города!