Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Сиани

Найдено 5 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Сиани на русском языке, цены от $190. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Терракотовая армия в Сиане
Пешая
4 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия в Сиане
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте, как император Цинь Шихуан создавал свою армию для загробного мира. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Завтра в 09:30
11 дек в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Пешая
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Узнайте, как Сиань стал центром мира: от шумных караванов до храмовых колоколов. Погрузитесь в историю и культуру этого уникального города
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
$200 за всё до 7 чел.
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Пешая
4 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Терракотовая армия: тайны древнего Китая
Путешествие в мир терракотовых воинов, где раскроются тайны великого императора Цинь Шихуана и его удивительного наследия. Уникальный опыт ждет вас
Начало: От места вашего проживания
13 дек в 12:00
14 дек в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Мусульманский квартал + городская стена Сианя
Пешая
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Мусульманский квартал + башни Сианя
Погрузитесь в атмосферу древнего Сианя, посетив Мусульманский квартал и исторические башни. Узнайте об их значении и роли в современном мире
13 дек в 12:00
14 дек в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера)
Пешая
5 часов
21 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая терракотовая армия
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте историю терракотовой армии. Уникальные воины, философия и культура ждут вас на этой экскурсии
12 янв в 09:00
1 фев в 09:00
$190 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 декабря 2025
    Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера)
    Алиса очень приятная девушка, все рассказала, показала, экскурсия понравилась. Если ещё раз будем в Сиане, то непременно воспользуемся её услугами ещё раз.
  • М
    Марина
    3 декабря 2025
    Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера)
    Алиса, прекрасный гид. Знает город и страну изнутри. Конечно рекомендую
    Алиса, прекрасный гид. Знает город и страну изнутри. Конечно рекомендуюАлиса, прекрасный гид. Знает город и страну изнутри. Конечно рекомендуюАлиса, прекрасный гид. Знает город и страну изнутри. Конечно рекомендуюАлиса, прекрасный гид. Знает город и страну изнутри. Конечно рекомендую
  • И
    Ирина
    29 ноября 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    За наш многолетний опыт посещения экскурсий - это одна из самых лучших! Экскурсия очень хорошо продумана, материал изложен структурировано, очень
    читать дальше

    интересно и понятно. Алина - замечательный гид, очень приятная и образованная девушка. Очень хорошо знает историю создания Терракотовой армии и историю Китая в целом. Алина также исчерпывающе ответила на все наши вопросы о современной жизни и экономике Китая. Замечательный опыт! Данную экскурсию действительно хочется рекомендовать всем друзьям и знакомым!

    За наш многолетний опыт посещения экскурсий - это одна из самых лучших! Экскурсия очень хорошо продуманаЗа наш многолетний опыт посещения экскурсий - это одна из самых лучших! Экскурсия очень хорошо продуманаЗа наш многолетний опыт посещения экскурсий - это одна из самых лучших! Экскурсия очень хорошо продуманаЗа наш многолетний опыт посещения экскурсий - это одна из самых лучших! Экскурсия очень хорошо продуманаЗа наш многолетний опыт посещения экскурсий - это одна из самых лучших! Экскурсия очень хорошо продумана
  • М
    Максим
    23 ноября 2025
    Терракотовая армия в Сиане
    23 ноября были с Азимом в музее Террракотовая армия. От центра Сиаля ехать минут 40. Сама экскурсия очень понравилать, экспозиция впечаляет. Азим нам подробно раасказал про ЦиСыШихуанДи, и про Терракотовую армию. Большое спасибо. Рекомендуем!
  • I
    Inna
    19 ноября 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Экскурсия очень понравилась! Алина безумно интересно рассказывала. Ребёнок и я в восторге 😃. Алина, спасибо огромное❤️
  • Г
    Григорий
    12 ноября 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Все понравилось, очень удобно с русским гидом, все понятно и интересно, другие туристы нам завидовали 😅
  • М
    Мосесова
    12 ноября 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Потрясающая экскурсия и Алина! Алина помогла в выборе удобной гостиницы в городе, проконсультировала по всем вопросам по прибытию, встретила в
    читать дальше

    гостинице, и мы отправились на экскурсию. Алина очень доброжелательная, начитанная и разносторонняя девушка; рассказала об интересных фактах китайской истории и культуры, и мы по-другому взглянули на Китай. Сама экскурсия в музейном комплексе прошла очень насыщенно, в комфортном для нас ритме, Алина учитывала все наши пожелания, провели отличный и познавательный день. Обязательно вернемся в Китай и на другие экскурсии с Алиной!

  • М
    Мария
    9 ноября 2025
    Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера)
    Я очень рада, что гидом была именно Алина! Спасибо большое за прекрасную прогулку, уже дала рекомендации своим друзьям!
    Я очень рада, что гидом была именно Алина! Спасибо большое за прекрасную прогулку, уже дала рекомендации своим друзьям!Я очень рада, что гидом была именно Алина! Спасибо большое за прекрасную прогулку, уже дала рекомендации своим друзьям!Я очень рада, что гидом была именно Алина! Спасибо большое за прекрасную прогулку, уже дала рекомендации своим друзьям!
  • Y
    Yuriy
    8 ноября 2025
    Терракотовая армия в Сиане
    Азим организовал нам (3-е взрослых и 2 подростка) 2 экскурсии: обзорную по городу Сиань, а также в музей Теракотовой армии.

    Очень
    читать дальше

    приятные положительные впечатления. Азим хорошо образован, свободно владеет русским, китайским и английским языками.
    Нам всем очень понравилось, как организационная часть, так и содержание.
    Экскурсии получились интересными, насыщенными, информативными.

    Лично у меня даже поменялось отношение к китайскому народу, осознала масштабы его страданий и корни присущих ему качеств: трудолюбия, терпения, эффективности и послушания.
    Искренняя благодарность Азиму.

    Гида рекомендуем.

  • А
    Александр
    6 ноября 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Алина крутой гид. Очень интересно рассказала. Без неё мы бы ничего не поняли, а с ней поняли всё

    Очень рекомендасьон
  • З
    Зинаида
    6 ноября 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Супер гид. Рекомендую!!! Все четко и по делу:))
    Супер гид. Рекомендую!!! Все четко и по делу:))Супер гид. Рекомендую!!! Все четко и по делу:))
  • Е
    Елена
    5 ноября 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Спасибо Алине за отлично организованную и проведенную экскурсию!
  • Н
    Наталья
    5 ноября 2025
    Терракотовая армия в Сиане
    Два незабываемых дня в Сиане! Спасибо Арслану, что передал нам своему коллеге Азиму. От момента встречи с гидом Азимом до
    читать дальше

    вечера второго дня — всё было продумано. Особенно впечатлила поездка на экскурсию в комплекс терракотовой армии: масштаб и история, стоящая за каждым воином, буквально захватывают дух. Гид рассказывал не только факты, но и легенды, что добавило живости и глубины.
    И показал нам другие локации, связанные с этим временем.
    Также посетили мусульманский квартал и древнюю мечеть — атмосфера там по-настоящему колоритная.
    Успели заглянуть и на Сианскую городскую стену — вид просто волшебные!
    Организация прекрасна: транспорт, внимание к деталям и забота о нашем комфорте.
    Наша поездка и пешие прогулки получились насыщенными, но при этом не утомительными. Сиань открылся нам во всём своём великолепии — спасибо Азиму за открытие этого удивительного города!

  • О
    Ольга
    3 ноября 2025
    Терракотовая армия в Сиане
    Все было очень хорошо, как с точки зрения взаимодействия так и эмоциональным большой умничка) особенно после сравнения с другими экскурсиями
    читать дальше

    по Китаю- он лучший!

    Мы втроём были с совершенно разного возраста и пола и всем понравилось)

    Это нескучный монолог диалог с другом)
    Ну как будто окунулись в сказку про окаменевших Войнов Сианя….

  • О
    Ольга
    28 октября 2025
    Терракотовая армия в Сиане
    Посетили терракотовую армию с Арсланом. Экскурсия проведена интересно, информативно и четко по расписанию. Все понравилось
  • А
    Адина
    27 октября 2025
    Терракотовая армия в Сиане
    Арслан, невероятно чуткий гид.
    Сопроводил мою бабушку от и до, спасибо ему большое!
  • Е
    Екатерина
    26 октября 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Алина прекрасный гид♥️ огромная благодарность от нашей семьи за невероятное погружение в историю создания терракотовый армии. Это место никого не
    читать дальше

    оставит равнодушным. С первых минут Алина увлекла нас рассказом, материал дает структурировано и легким для восприятия, что немаловажно, так как с нами был ребенок.
    Огромная благодарность за помощь в общении с местными♥️♥️♥️
    Очень рекомендуем♥️

    Алина прекрасный гид♥️ огромная благодарность от нашей семьи за невероятное погружение в историю создания терракотовый армииАлина прекрасный гид♥️ огромная благодарность от нашей семьи за невероятное погружение в историю создания терракотовый армииАлина прекрасный гид♥️ огромная благодарность от нашей семьи за невероятное погружение в историю создания терракотовый армииАлина прекрасный гид♥️ огромная благодарность от нашей семьи за невероятное погружение в историю создания терракотовый армииАлина прекрасный гид♥️ огромная благодарность от нашей семьи за невероятное погружение в историю создания терракотовый армииАлина прекрасный гид♥️ огромная благодарность от нашей семьи за невероятное погружение в историю создания терракотовый армииАлина прекрасный гид♥️ огромная благодарность от нашей семьи за невероятное погружение в историю создания терракотовый армииАлина прекрасный гид♥️ огромная благодарность от нашей семьи за невероятное погружение в историю создания терракотовый армииАлина прекрасный гид♥️ огромная благодарность от нашей семьи за невероятное погружение в историю создания терракотовый армии
  • А
    Алена
    25 октября 2025
    Терракотовая армия: тайны древнего Китая
    Алина прекрасный гид. Очень довольны, что обратились именно к ней. Очень профессионально провела экскурсию. Рекомендую
    Алина прекрасный гид. Очень довольны, что обратились именно к ней. Очень профессионально провела экскурсию. Рекомендую
  • М
    Михаил
    24 октября 2025
    Терракотовая армия в Сиане
    👍
  • О
    Оксана
    24 октября 2025
    Терракотовая армия в Сиане
    Хочу поблагодарить Азима за превосходную экскурсию по Сианю!
    С самого начала — ещё на вокзале — он произвёл самое приятное впечатление:
    читать дальше

    встретил меня вовремя, был крайне вежлив и внимателен. Уже в этот момент стало понятно, что экскурсия пройдёт на высоком уровне.
    Азим оказался не просто гидом, а настоящим знатоком города. Он не просто показывал достопримечательности, а увлекательно рассказывал о них, делился интересными историческими фактами и местными легендами. Благодаря его рассказам древние памятники оживали, и я по-настоящему погрузилась в атмосферу Сианя.
    Особенно ценю то, что Азим:
    * внимательно относился к моим пожеланиям и учитывал все просьбы;
    * не ограничивал по времени — мы могли задержаться у тех объектов, которые меня особенно заинтересовали;
    * помимо туристических мест показал аутентичные закусочные и кафе, где можно попробовать настоящие местные блюда.
    * Если вы планируете фотосессию в Китае и не знаете языка — смело обращайтесь к Азиму! Он не только нашёл для меня профессионального фотографа и визажиста с костюмами, но и сопровождал на протяжении всей съёмки, помогая с коммуникацией. Благодаря его поддержке я смогла получить удовольствие от процесса. Фотографии вышли потрясающими, а день запомнился как один из лучших в путешествии.
    Однозначно рекомендую — он отлично знает город, умеет интересно рассказывать и заботится о комфорте туристов!

Ответы на вопросы от путешественников по Сиани в категории «Искусство и музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сиани
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Терракотовая армия в Сиане
  2. Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
  3. Терракотовая армия: тайны древнего Китая
  4. Мусульманский квартал + городская стена Сианя
  5. Великая терракотовая армия (из Сианя без включённого трансфера)
Сколько стоит экскурсия по Сиани в декабре 2025
Сейчас в Сиани в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 190 до 200. Туристы уже оставили гидам 101 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Сиани (Китай 🇨🇳) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 101 ⭐ отзыв, цены от $190. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Китая. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль