Индивидуальная
до 5 чел.
Терракотовая армия в Сиане
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте, как император Цинь Шихуан создавал свою армию для загробного мира. Уникальная экскурсия для всех возрастов
Завтра в 09:30
11 дек в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Сиань - древняя столица и начало Великого Шёлкового пути
Узнайте, как Сиань стал центром мира: от шумных караванов до храмовых колоколов. Погрузитесь в историю и культуру этого уникального города
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
$200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборТерракотовая армия: тайны древнего Китая
Путешествие в мир терракотовых воинов, где раскроются тайны великого императора Цинь Шихуана и его удивительного наследия. Уникальный опыт ждет вас
Начало: От места вашего проживания
13 дек в 12:00
14 дек в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Мусульманский квартал + башни Сианя
Погрузитесь в атмосферу древнего Сианя, посетив Мусульманский квартал и исторические башни. Узнайте об их значении и роли в современном мире
13 дек в 12:00
14 дек в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Великая терракотовая армия
Погрузитесь в мир древнего Китая и узнайте историю терракотовой армии. Уникальные воины, философия и культура ждут вас на этой экскурсии
12 янв в 09:00
1 фев в 09:00
$190 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 декабря 2025Алиса очень приятная девушка, все рассказала, показала, экскурсия понравилась. Если ещё раз будем в Сиане, то непременно воспользуемся её услугами ещё раз.
- ММарина3 декабря 2025Алиса, прекрасный гид. Знает город и страну изнутри. Конечно рекомендую
- ИИрина29 ноября 2025За наш многолетний опыт посещения экскурсий - это одна из самых лучших! Экскурсия очень хорошо продумана, материал изложен структурировано, очень
- ММаксим23 ноября 202523 ноября были с Азимом в музее Террракотовая армия. От центра Сиаля ехать минут 40. Сама экскурсия очень понравилать, экспозиция впечаляет. Азим нам подробно раасказал про ЦиСыШихуанДи, и про Терракотовую армию. Большое спасибо. Рекомендуем!
- IInna19 ноября 2025Экскурсия очень понравилась! Алина безумно интересно рассказывала. Ребёнок и я в восторге 😃. Алина, спасибо огромное❤️
- ГГригорий12 ноября 2025Все понравилось, очень удобно с русским гидом, все понятно и интересно, другие туристы нам завидовали 😅
- ММосесова12 ноября 2025Потрясающая экскурсия и Алина! Алина помогла в выборе удобной гостиницы в городе, проконсультировала по всем вопросам по прибытию, встретила в
- ММария9 ноября 2025Я очень рада, что гидом была именно Алина! Спасибо большое за прекрасную прогулку, уже дала рекомендации своим друзьям!
- YYuriy8 ноября 2025Азим организовал нам (3-е взрослых и 2 подростка) 2 экскурсии: обзорную по городу Сиань, а также в музей Теракотовой армии.
Очень
- ААлександр6 ноября 2025Алина крутой гид. Очень интересно рассказала. Без неё мы бы ничего не поняли, а с ней поняли всё
Очень рекомендасьон
- ЗЗинаида6 ноября 2025Супер гид. Рекомендую!!! Все четко и по делу:))
- ЕЕлена5 ноября 2025Спасибо Алине за отлично организованную и проведенную экскурсию!
- ННаталья5 ноября 2025Два незабываемых дня в Сиане! Спасибо Арслану, что передал нам своему коллеге Азиму. От момента встречи с гидом Азимом до
- ООльга3 ноября 2025Все было очень хорошо, как с точки зрения взаимодействия так и эмоциональным большой умничка) особенно после сравнения с другими экскурсиями
- ООльга28 октября 2025Посетили терракотовую армию с Арсланом. Экскурсия проведена интересно, информативно и четко по расписанию. Все понравилось
- ААдина27 октября 2025Арслан, невероятно чуткий гид.
Сопроводил мою бабушку от и до, спасибо ему большое!
- ЕЕкатерина26 октября 2025Алина прекрасный гид♥️ огромная благодарность от нашей семьи за невероятное погружение в историю создания терракотовый армии. Это место никого не
- ААлена25 октября 2025Алина прекрасный гид. Очень довольны, что обратились именно к ней. Очень профессионально провела экскурсию. Рекомендую
- ММихаил24 октября 2025👍
- ООксана24 октября 2025Хочу поблагодарить Азима за превосходную экскурсию по Сианю!
С самого начала — ещё на вокзале — он произвёл самое приятное впечатление:
