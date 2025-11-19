Мои заказы

Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы

Почувствуйте ритм Гаваны через ароматы рома, сигар и кофе. Узнайте о культуре и истории столицы Кубы в увлекательной экскурсии
Экскурсия по Гаване предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу кубинской столицы.

Посетители смогут пройтись по исторической улице Обиспо, познакомиться с производством знаменитых кубинских сигар и насладиться коктейлями в «алкогольном треугольнике Хемингуэйя».

Музыка и танцы будут сопровождать вас на протяжении всего путешествия, создавая незабываемые впечатления. Не упустите шанс открыть для себя колониальную Гавану и ее богатую культуру

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход и уникальный маршрут
  • 🎶 Погружение в музыкальную культуру Кубы
  • 🍹 Дегустация рома и коктейлей
  • 🚬 Знакомство с производством сигар
  • ☕ Лучший кофе в Гаване
  • 🕺 Уроки сальсы с профессиональным инструктором

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Гаваны - с ноября по апрель, когда погода наиболее комфортная и сухая. В это время можно насладиться всеми прелестями экскурсии без излишней жары и дождей. С мая по октябрь возможны дожди, но это также период, когда туристов меньше, и можно насладиться более спокойной атмосферой. В остальные месяцы также возможно провести экскурсию, но стоит учитывать, что в это время могут быть дожди и высокая влажность.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Улица Обиспо
  • Музей рома
  • Фабрика сигар
  • Бар «Таверна дэ Бенни Море»

Описание экскурсии

Гавана — «дама преклонного возраста в потускневших от времени одеяньях»

Вы пройдете по главной улице исторического центра Обиспо, переполненной шумными гаванцами, знойными мулатками, бросающими жгучие взгляды на прохожих и немного растерянными гостями острова, и поймете, что ее не зря называют «живой артерией» старого города. По пути я познакомлю вас с главными достопримечательностями центра, расскажу об удивительной истории острова, менталитете кубинцев, их привычках и нравах и поделюсь ценными советами от местного жителя.

Все о кубинских сигарах

На фабрике вы познакомитесь с производством всемирно известных кубинских сигар. А в салоне профессиональных курильщиков вы сможете прибрести фабричные сигары либо сигары, скрученные торсиодором, здесь же можно будет попробовать закурить кубинские сигары «по всем правилам и канонам» — так, как это делают настоящие знатоки.

Философия рома на Кубе

В Гаване вы встретите на каждом углу кафе-бары-ресторанчики, где всегда можно послушать живую музыку — «Гуантанамера», «Чан-Чан» и легендарного «Команданте Че Гевара», потягивая приятный коктейльчик. Я вам покажу лучшие места в городе для того, чтобы придаваться блаженству можно было еще и с прекрасным панорамным видом на Гавану. Вы побываете в знаковых местах, составляющих «алкогольный треугольник Хема», где сможете насладиться любимыми коктейлями великого писателя — мохито, дайкири, и, конечно, пина колада, которую здесь готовят великолепно! В программе также будет посещение музея рома, где вы сможете продегустировать и приобрести знаменитый ром Havana Club.

Музыкальная Гавана

Кубинская музыка будет сопровождать вас, в какой бы части острова вы ни оказались. Я расскажу вам о том, какое место занимают танцы в культуре народа, какие стили были популярны раньше и какие любят сейчас. Вечером, в сопровождении танцевального инструктора, вы посетите знаменитый бар «Таверна дэ Бенни Море», где увидите легендарное шоу Buena Vista Social Club группы Roberto Faz и услышите прославленных музыкантов — гордость традиционной кубинской музыки. Если ночь покажется вам короткой, то… на сальсатеку в одном из многочисленных мест пульсирующей ночной Гаваны!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Вид транспорта (цена договорная и оплата на месте): ретро автомобиль до 4 чел., современный автомобиль до 3 чел., микроавтобус на 5-10 человек
  • С собой стоит взять головные уборы, крем для загара, одноразовые дождевики, воду, переходники с плоскими вилками для зарядки мобильников
  • Мужчинам для экскурсии лучше выбрать брюки/джинсы: в ночные заведения в шортах и сланцах не пускают

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено ночное сопровождение с танцевальным инструктором
  • Не включено: входные билеты в музеи/на фабрики/шоу/сальсатеки, ночное такси, питание, напитки
  • Также в стоимость сходит встреча/выезд в отеле/частном секторе или назначенном месте с 10:00 до 5:00 часов

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната
Ната — ваша команда гидов в Гаване
Провели экскурсии для 1600 туристов
Куба — мой дом с 1990 года, а Гавана — моя пристань, источник вдохновения и точка притяжения. Создаю авторские маршруты по острову. В 2009 году начала изучать историю, архитектуру, религии,
читать дальше

культуру и традиции Кубы под руководством выдающегося историка Еусебио Леаля. Эти знания стали фундаментом моей работы, которую глубоко люблю. В 2019 году собрала вокруг себя команду гидов-единомышленников, передала им свои наработки, подходы и авторские истории, которые мы теперь вместе рассказываем гостям. Сейчас выступаю куратором и вдохновителем дружной команды. Мы стремимся не просто показать Кубу, а дать возможность её почувствовать, прожить, влюбиться в атмосферу. Наша команда — это сочетание разных культур и характеров: кубинцы с жизнерадостной энергетикой, русскоязычные гиды, живущие на острове и совмещающие в себе оба мира. Мы разные по стилю и подаче экскурсий, но нас объединяет одно — любовь к Кубе и желание делиться ею с другими.

