Посетители смогут пройтись по исторической улице Обиспо, познакомиться с производством знаменитых кубинских сигар и насладиться коктейлями в «алкогольном треугольнике Хемингуэйя».
Музыка и танцы будут сопровождать вас на протяжении всего путешествия, создавая незабываемые впечатления. Не упустите шанс открыть для себя колониальную Гавану и ее богатую культуру
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Индивидуальный подход и уникальный маршрут
- 🎶 Погружение в музыкальную культуру Кубы
- 🍹 Дегустация рома и коктейлей
- 🚬 Знакомство с производством сигар
- ☕ Лучший кофе в Гаване
- 🕺 Уроки сальсы с профессиональным инструктором
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Улица Обиспо
- Музей рома
- Фабрика сигар
- Бар «Таверна дэ Бенни Море»
Описание экскурсии
Гавана — «дама преклонного возраста в потускневших от времени одеяньях»
Вы пройдете по главной улице исторического центра Обиспо, переполненной шумными гаванцами, знойными мулатками, бросающими жгучие взгляды на прохожих и немного растерянными гостями острова, и поймете, что ее не зря называют «живой артерией» старого города. По пути я познакомлю вас с главными достопримечательностями центра, расскажу об удивительной истории острова, менталитете кубинцев, их привычках и нравах и поделюсь ценными советами от местного жителя.
Все о кубинских сигарах
На фабрике вы познакомитесь с производством всемирно известных кубинских сигар. А в салоне профессиональных курильщиков вы сможете прибрести фабричные сигары либо сигары, скрученные торсиодором, здесь же можно будет попробовать закурить кубинские сигары «по всем правилам и канонам» — так, как это делают настоящие знатоки.
Философия рома на Кубе
В Гаване вы встретите на каждом углу кафе-бары-ресторанчики, где всегда можно послушать живую музыку — «Гуантанамера», «Чан-Чан» и легендарного «Команданте Че Гевара», потягивая приятный коктейльчик. Я вам покажу лучшие места в городе для того, чтобы придаваться блаженству можно было еще и с прекрасным панорамным видом на Гавану. Вы побываете в знаковых местах, составляющих «алкогольный треугольник Хема», где сможете насладиться любимыми коктейлями великого писателя — мохито, дайкири, и, конечно, пина колада, которую здесь готовят великолепно! В программе также будет посещение музея рома, где вы сможете продегустировать и приобрести знаменитый ром Havana Club.
Музыкальная Гавана
Кубинская музыка будет сопровождать вас, в какой бы части острова вы ни оказались. Я расскажу вам о том, какое место занимают танцы в культуре народа, какие стили были популярны раньше и какие любят сейчас. Вечером, в сопровождении танцевального инструктора, вы посетите знаменитый бар «Таверна дэ Бенни Море», где увидите легендарное шоу Buena Vista Social Club группы Roberto Faz и услышите прославленных музыкантов — гордость традиционной кубинской музыки. Если ночь покажется вам короткой, то… на сальсатеку в одном из многочисленных мест пульсирующей ночной Гаваны!
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Вид транспорта (цена договорная и оплата на месте): ретро автомобиль до 4 чел., современный автомобиль до 3 чел., микроавтобус на 5-10 человек
- С собой стоит взять головные уборы, крем для загара, одноразовые дождевики, воду, переходники с плоскими вилками для зарядки мобильников
- Мужчинам для экскурсии лучше выбрать брюки/джинсы: в ночные заведения в шортах и сланцах не пускают
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено ночное сопровождение с танцевальным инструктором
- Не включено: входные билеты в музеи/на фабрики/шоу/сальсатеки, ночное такси, питание, напитки
- Также в стоимость сходит встреча/выезд в отеле/частном секторе или назначенном месте с 10:00 до 5:00 часов