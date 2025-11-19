Лучшее время для посещения Гаваны - с ноября по апрель, когда погода наиболее комфортная и сухая. В это время можно насладиться всеми прелестями экскурсии без излишней жары и дождей. С мая по октябрь возможны дожди, но это также период, когда туристов меньше, и можно насладиться более спокойной атмосферой. В остальные месяцы также возможно провести экскурсию, но стоит учитывать, что в это время могут быть дожди и высокая влажность.

Экскурсия по Гаване предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу кубинской столицы. Посетители смогут пройтись по исторической улице Обиспо, познакомиться с производством знаменитых кубинских сигар и насладиться коктейлями в «алкогольном треугольнике Хемингуэйя». Музыка и танцы будут сопровождать вас на протяжении всего путешествия, создавая незабываемые впечатления. Не упустите шанс открыть для себя колониальную Гавану и ее богатую культуру

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Гавана — «дама преклонного возраста в потускневших от времени одеяньях»

Вы пройдете по главной улице исторического центра Обиспо, переполненной шумными гаванцами, знойными мулатками, бросающими жгучие взгляды на прохожих и немного растерянными гостями острова, и поймете, что ее не зря называют «живой артерией» старого города. По пути я познакомлю вас с главными достопримечательностями центра, расскажу об удивительной истории острова, менталитете кубинцев, их привычках и нравах и поделюсь ценными советами от местного жителя.

Все о кубинских сигарах

На фабрике вы познакомитесь с производством всемирно известных кубинских сигар. А в салоне профессиональных курильщиков вы сможете прибрести фабричные сигары либо сигары, скрученные торсиодором, здесь же можно будет попробовать закурить кубинские сигары «по всем правилам и канонам» — так, как это делают настоящие знатоки.

Философия рома на Кубе

В Гаване вы встретите на каждом углу кафе-бары-ресторанчики, где всегда можно послушать живую музыку — «Гуантанамера», «Чан-Чан» и легендарного «Команданте Че Гевара», потягивая приятный коктейльчик. Я вам покажу лучшие места в городе для того, чтобы придаваться блаженству можно было еще и с прекрасным панорамным видом на Гавану. Вы побываете в знаковых местах, составляющих «алкогольный треугольник Хема», где сможете насладиться любимыми коктейлями великого писателя — мохито, дайкири, и, конечно, пина колада, которую здесь готовят великолепно! В программе также будет посещение музея рома, где вы сможете продегустировать и приобрести знаменитый ром Havana Club.

Музыкальная Гавана

Кубинская музыка будет сопровождать вас, в какой бы части острова вы ни оказались. Я расскажу вам о том, какое место занимают танцы в культуре народа, какие стили были популярны раньше и какие любят сейчас. Вечером, в сопровождении танцевального инструктора, вы посетите знаменитый бар «Таверна дэ Бенни Море», где увидите легендарное шоу Buena Vista Social Club группы Roberto Faz и услышите прославленных музыкантов — гордость традиционной кубинской музыки. Если ночь покажется вам короткой, то… на сальсатеку в одном из многочисленных мест пульсирующей ночной Гаваны!

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Вид транспорта (цена договорная и оплата на месте): ретро автомобиль до 4 чел., современный автомобиль до 3 чел., микроавтобус на 5-10 человек

С собой стоит взять головные уборы, крем для загара, одноразовые дождевики, воду, переходники с плоскими вилками для зарядки мобильников

Мужчинам для экскурсии лучше выбрать брюки/джинсы: в ночные заведения в шортах и сланцах не пускают

Что входит в стоимость, а что — нет