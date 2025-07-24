Найдено 3 экскурсии в категории « Музеи » в Гаване на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая На микроавтобусе 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы Пешеходная экскурсия по Колониальной Гаване «В программе также будет посещение музея рома, где вы сможете продегустировать и приобрести знаменитый ром Havana Club» €155 за всё до 4 чел. Пешая 4 часа Индивидуальная до 3 чел. Влюбиться в Гавану Познать все красоты старого города и окунуться в жизнь прошлых веков Начало: Встреча в Парке Сентраль «Отель Амбос Мундос и №511 (музей-комната), где жил Хемингуэй, бар-ресторан на крыше отеля со знаменитыми кубинскими коктейлями и незабываемым видом на старый город» €163 за всё до 3 чел. Пешая На кабриолете 6 часов 137 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Гавана вдоль и поперек Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване Начало: Встреча в Парке Сентраль «Некрополь Колон – действующее кладбище-музей» €188 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Гаваны

Ответы на вопросы от путешественников по Гаване в категории «Музеи»

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