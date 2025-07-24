Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
Пешеходная экскурсия по Колониальной Гаване
«В программе также будет посещение музея рома, где вы сможете продегустировать и приобрести знаменитый ром Havana Club»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Влюбиться в Гавану
Познать все красоты старого города и окунуться в жизнь прошлых веков
Начало: Встреча в Парке Сентраль
«Отель Амбос Мундос и №511 (музей-комната), где жил Хемингуэй, бар-ресторан на крыше отеля со знаменитыми кубинскими коктейлями и незабываемым видом на старый город»
26 июл в 10:00
27 июл в 10:00
€163 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Гавана вдоль и поперек
Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване
Начало: Встреча в Парке Сентраль
«Некрополь Колон – действующее кладбище-музей»
26 июл в 10:00
27 июл в 10:00
€188 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гаване в категории «Музеи»
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Сколько стоит экскурсия по Гаване в июле 2025
Сейчас в Гаване в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 188. Туристы уже оставили гидам 137 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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