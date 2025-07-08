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Обзорные и познавательные экскурсии Гаваны

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Гаване на русском языке, цены от €155. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
Пешая
На микроавтобусе
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
Пешеходная экскурсия по Колониальной Гаване
«На фабрике вы познакомитесь с производством всемирно известных кубинских сигар»
Завтра в 10:00
25 июл в 10:00
€155 за всё до 4 чел.
Гавана - любовь с первого взгляда
Пешая
6 часов
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана - любовь с первого взгляда
Начало: По договоренности с гидом-координатором
«Краткая программа экскурсии 1 часть: знакомство с историческим центром испанской Гаваны, экскурсия по городу (4 часа)»
Расписание: Ежедневно, начало экскурсий с 8:00 до 13:00
25 июл в 09:00
26 июл в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
История колониальной Гаваны
Пешая
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
История колониальной Гаваны
История освоения Кубы, аристократия и рабство Нового света, архитектурное наследие тех времен
Начало: Встреча в Парке Сентраль
«Вы познакомитесь с 5 площадями старого города, их назначением, любопытнейшей историей каждой из них, узнаете, как возникали названия городов и площадей в испаноговорящей Америке»
26 июл в 10:00
27 июл в 10:00
€163 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    8 июля 2025
    Гавана - любовь с первого взгляда
    07.07.2025 мы побывали на экскурсии в Гаване. Хочется отметить хорошую организацию. Всё было продумано, и нам не приходилось нигде ничего
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    ждать. Наш гид Ирина 36 лет живёт в Гаване и, конечно, она стала для неё родной. Её рассказ был интересен, мы узнали много нового, увидели не только парадную Гаване, но и как живут обычные люди в столице, встретили очень колоритных личностей. Побывали в доме-музее Хемингуэйя, покатались на ретро кабриолете. Огромное спасибо!

  • И
    Ирина
    17 июня 2025
    Гавана - любовь с первого взгляда
    Замечательная экскурсия!!! Везде походили, все посмотрели. Гид Наташа - большая молодец!!! Показала нам разные дворики, улочки, домики, просто супер.
  • Р
    Руслан
    15 мая 2025
    Гавана - любовь с первого взгляда
    Это замечательная экскурсия которая с первых же секунд погружает во все прелести Гаваны! Очень советуем брать кабриолет, ибо без него фишка
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    этого города будет раскрыта не полностью. Все прошло прекрасно! Нам очень понравилась Надежда, очень хорошо всем провела и самое главное находила нестандартные решения когда что-то шло не по плану - в районе отключили электричество и мы не могли воспользоваться лифтом для подъема на обзорную площадку. Но мы очень благодарны за эту экскурсию, особенно за части вне программы и когда мы задавали вопросы. Будем рекомендовать эту замечательную команду нашим друзьям!

Ответы на вопросы от путешественников по Гаване в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гаване
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
  2. Гавана - любовь с первого взгляда
  3. История колониальной Гаваны
Сколько стоит экскурсия по Гаване в июле 2025
Сейчас в Гаване в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 155 до 180. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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