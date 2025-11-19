Мои заказы

Квест-экскурсия по Старой Гаване для детей и взрослых

Погрузитесь в атмосферу Старой Гаваны, разгадывая загадки и узнавая её тайны. Откройте для себя историю и культуру города через увлекательные задания
Участники квеста в Гаване смогут пройтись по знаменитым местам, от Капитолия до площади Св. Франциска, узнавая о первых поселениях и богатой истории Кубы.

Увлекательные задания позволят погрузиться в атмосферу города, познакомиться с легендами о призраках и волшебных деревьях.

Это отличная возможность для семей с детьми и взрослых, которые любят интерактивные экскурсии и интересные истории. В конце маршрута участников ждет приятный сюрприз-сувенир

6 причин купить этот квест

  • 🌟 Интерактивный формат
  • 🏛️ Исторические достопримечательности
  • 👻 Легенды и мифы
  • 🎁 Сюрприз в конце
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 📚 Образовательный контент

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Гаваны - с ноября по апрель, когда погода сухая и комфортная. В эти месяцы меньше дождей, что делает прогулки по городу особенно приятными. Май и октябрь также подходят для посещения, хотя возможны кратковременные дожди. В летние месяцы, с июня по сентябрь, может быть жарко и влажно, но это не мешает насладиться квестом, если вы готовы к теплу.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Капитолий
  • Площадь Св. Франциска
  • Оружейная площадь

Описание квеста

По историческому центру — весело и увлекательно!

Гуляя по площадям и узким улочкам Колониальной Гаваны, выполняя задания и отыскивая ответы, вы шаг за шагом будете постигать секреты Старого города — его историю, культуру и архитектуру. Маршрут пройдете от Капитолия до Оружейной площади или от площади Св. Франциска до Капитолия (для приезжающих из Варадеро). На вашем пути будут парки, фавеллы, панорамная крыша-терраса и, в общей сложности, более 30 важных достопримечательностей столицы.

Главная сокровищница Карибов

Поговорим о сахарной истории острова и колониальной застройке, богатейшей аристократии Нового Света и секретных обществах, борцах за независимость и патриотических символах. Вы узнаете, почему Куба считалась ключом Нового Света, а Гавану выбрали как главную сокровищницу Карибов. Как живут вчерашние революционеры и обыкновенные граждане. Познакомитесь с Гаваной разных веков и услышите анекдот о месторасположении Старого города. Откроете миф о призраке одной из первых крепостей на Карибах, а еще — старинные легенды волшебного дерева и статуи, исполняющих желания. Кроме того, при желании, отправите по почте памятную открытку, а на финише вас будет ждать маленький сюрприз-сувенир!

Лайфхаки от местных жителей

После экскурсии мы покажем, где можно бюджетно пообедать, куда сводить детей за первоклассным шоколадом и посоветуем хороший винтажный ресторан. А также расскажем, где лучше купить сувениры, ром, кофе, сигары и др.

Кому подойдет экскурсия

  • Семьям с детьми, студентам и взрослым, которым нравятся любопытные истории и интерактивные экскурсии с поиском интересных архитектурных деталей.
  • Формат и содержание разработаны, в первую очередь, для детей, но и взрослым будет не менее интересно!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды профессионалов
  • Дети до 5 лет участвуют в квесте бесплатно
  • Трансфер-такси туда и обратно для заказов из Варадеро оплачивается дополнительно
  • Необходимо взять с собой блокнотик и шариковую ручку
  • Также позаботьтесь об удобной обуви, головном уборе, солнечных очках, креме для загара и легкой, но прикрывающей плечи одежде

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Капитолия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната
Ната — ваша команда гидов в Гаване
Провели экскурсии для 1600 туристов
Куба — мой дом с 1990 года, а Гавана — моя пристань, источник вдохновения и точка притяжения. Создаю авторские маршруты по острову. В 2009 году начала изучать историю, архитектуру, религии,
читать дальше

культуру и традиции Кубы под руководством выдающегося историка Еусебио Леаля. Эти знания стали фундаментом моей работы, которую глубоко люблю. В 2019 году собрала вокруг себя команду гидов-единомышленников, передала им свои наработки, подходы и авторские истории, которые мы теперь вместе рассказываем гостям. Сейчас выступаю куратором и вдохновителем дружной команды. Мы стремимся не просто показать Кубу, а дать возможность её почувствовать, прожить, влюбиться в атмосферу. Наша команда — это сочетание разных культур и характеров: кубинцы с жизнерадостной энергетикой, русскоязычные гиды, живущие на острове и совмещающие в себе оба мира. Мы разные по стилю и подаче экскурсий, но нас объединяет одно — любовь к Кубе и желание делиться ею с другими.

