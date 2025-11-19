Квест-экскурсия по Старой Гаване для детей и взрослых
Погрузитесь в атмосферу Старой Гаваны, разгадывая загадки и узнавая её тайны. Откройте для себя историю и культуру города через увлекательные задания
Участники квеста в Гаване смогут пройтись по знаменитым местам, от Капитолия до площади Св. Франциска, узнавая о первых поселениях и богатой истории Кубы.
Увлекательные задания позволят погрузиться в атмосферу города, познакомиться с легендами о призраках и волшебных деревьях.
Это отличная возможность для семей с детьми и взрослых, которые любят интерактивные экскурсии и интересные истории. В конце маршрута участников ждет приятный сюрприз-сувенир
6 причин купить этот квест
🌟 Интерактивный формат
🏛️ Исторические достопримечательности
👻 Легенды и мифы
🎁 Сюрприз в конце
👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
📚 Образовательный контент
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Гаваны - с ноября по апрель, когда погода сухая и комфортная. В эти месяцы меньше дождей, что делает прогулки по городу особенно приятными. Май и октябрь также подходят для посещения, хотя возможны кратковременные дожди. В летние месяцы, с июня по сентябрь, может быть жарко и влажно, но это не мешает насладиться квестом, если вы готовы к теплу.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Капитолий
Площадь Св. Франциска
Оружейная площадь
Описание квеста
По историческому центру — весело и увлекательно!
Гуляя по площадям и узким улочкам Колониальной Гаваны, выполняя задания и отыскивая ответы, вы шаг за шагом будете постигать секреты Старого города — его историю, культуру и архитектуру. Маршрут пройдете от Капитолия до Оружейной площади или от площади Св. Франциска до Капитолия (для приезжающих из Варадеро). На вашем пути будут парки, фавеллы, панорамная крыша-терраса и, в общей сложности, более 30 важных достопримечательностей столицы.
Главная сокровищница Карибов
Поговорим о сахарной истории острова и колониальной застройке, богатейшей аристократии Нового Света и секретных обществах, борцах за независимость и патриотических символах. Вы узнаете, почему Куба считалась ключом Нового Света, а Гавану выбрали как главную сокровищницу Карибов. Как живут вчерашние революционеры и обыкновенные граждане. Познакомитесь с Гаваной разных веков и услышите анекдот о месторасположении Старого города. Откроете миф о призраке одной из первых крепостей на Карибах, а еще — старинные легенды волшебного дерева и статуи, исполняющих желания. Кроме того, при желании, отправите по почте памятную открытку, а на финише вас будет ждать маленький сюрприз-сувенир!
Лайфхаки от местных жителей
После экскурсии мы покажем, где можно бюджетно пообедать, куда сводить детей за первоклассным шоколадом и посоветуем хороший винтажный ресторан. А также расскажем, где лучше купить сувениры, ром, кофе, сигары и др.
Кому подойдет экскурсия
Семьям с детьми, студентам и взрослым, которым нравятся любопытные истории и интерактивные экскурсии с поиском интересных архитектурных деталей.
Формат и содержание разработаны, в первую очередь, для детей, но и взрослым будет не менее интересно!
Организационные детали
Экскурсию для вас проведет гид из нашей команды профессионалов
Дети до 5 лет участвуют в квесте бесплатно
Трансфер-такси туда и обратно для заказов из Варадеро оплачивается дополнительно
Необходимо взять с собой блокнотик и шариковую ручку
Также позаботьтесь об удобной обуви, головном уборе, солнечных очках, креме для загара и легкой, но прикрывающей плечи одежде
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Капитолия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната — ваша команда гидов в Гаване
Провели экскурсии для 1600 туристов
Куба — мой дом с 1990 года, а Гавана — моя пристань, источник вдохновения и точка притяжения. Создаю авторские маршруты по острову. В 2009 году начала изучать историю, архитектуру, религии, читать дальше
культуру и традиции Кубы под руководством выдающегося историка Еусебио Леаля. Эти знания стали фундаментом моей работы, которую глубоко люблю.
В 2019 году собрала вокруг себя команду гидов-единомышленников, передала им свои наработки, подходы и авторские истории, которые мы теперь вместе рассказываем гостям. Сейчас выступаю куратором и вдохновителем дружной команды.
Мы стремимся не просто показать Кубу, а дать возможность её почувствовать, прожить, влюбиться в атмосферу. Наша команда — это сочетание разных культур и характеров: кубинцы с жизнерадостной энергетикой, русскоязычные гиды, живущие на острове и совмещающие в себе оба мира. Мы разные по стилю и подаче экскурсий, но нас объединяет одно — любовь к Кубе и желание делиться ею с другими.