Лучшее время для посещения Гаваны - с ноября по апрель, когда погода сухая и комфортная. В эти месяцы меньше дождей, что делает прогулки по городу особенно приятными. Май и октябрь также подходят для посещения, хотя возможны кратковременные дожди. В летние месяцы, с июня по сентябрь, может быть жарко и влажно, но это не мешает насладиться квестом, если вы готовы к теплу.

Участники квеста в Гаване смогут пройтись по знаменитым местам, от Капитолия до площади Св. Франциска, узнавая о первых поселениях и богатой истории Кубы. Увлекательные задания позволят погрузиться в атмосферу города, познакомиться с легендами о призраках и волшебных деревьях. Это отличная возможность для семей с детьми и взрослых, которые любят интерактивные экскурсии и интересные истории. В конце маршрута участников ждет приятный сюрприз-сувенир

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание квеста

По историческому центру — весело и увлекательно!

Гуляя по площадям и узким улочкам Колониальной Гаваны, выполняя задания и отыскивая ответы, вы шаг за шагом будете постигать секреты Старого города — его историю, культуру и архитектуру. Маршрут пройдете от Капитолия до Оружейной площади или от площади Св. Франциска до Капитолия (для приезжающих из Варадеро). На вашем пути будут парки, фавеллы, панорамная крыша-терраса и, в общей сложности, более 30 важных достопримечательностей столицы.

Главная сокровищница Карибов

Поговорим о сахарной истории острова и колониальной застройке, богатейшей аристократии Нового Света и секретных обществах, борцах за независимость и патриотических символах. Вы узнаете, почему Куба считалась ключом Нового Света, а Гавану выбрали как главную сокровищницу Карибов. Как живут вчерашние революционеры и обыкновенные граждане. Познакомитесь с Гаваной разных веков и услышите анекдот о месторасположении Старого города. Откроете миф о призраке одной из первых крепостей на Карибах, а еще — старинные легенды волшебного дерева и статуи, исполняющих желания. Кроме того, при желании, отправите по почте памятную открытку, а на финише вас будет ждать маленький сюрприз-сувенир!

Лайфхаки от местных жителей

После экскурсии мы покажем, где можно бюджетно пообедать, куда сводить детей за первоклассным шоколадом и посоветуем хороший винтажный ресторан. А также расскажем, где лучше купить сувениры, ром, кофе, сигары и др.

Кому подойдет экскурсия

Семьям с детьми, студентам и взрослым, которым нравятся любопытные истории и интерактивные экскурсии с поиском интересных архитектурных деталей.

Формат и содержание разработаны, в первую очередь, для детей, но и взрослым будет не менее интересно!

Организационные детали