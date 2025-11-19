В провинции Пинар дель Рио вы увидите необычные заповедные зеленые зоны, поселения с табачными плантациями и самое большое скопление карстовых пещер, доступных к посещению. А также сможете испытать единственный в стране канопи-тур, который позволит вам пролететь над тропическими джунглями и полюбоваться панорамной идиллией местности.

Описание экскурсии

Поселение Лас Террасас. В окружении красивых холмов, возле озера Сан Хуан вы не только полюбуетесь красотой местности, но и узнаете, с какой целью здесь было высажено 6 млн. саженцев удивительных пород деревьев – каоба, тека, седро, окихэ, альмасиго. Вы сможете

cовершить экстремальный полет на своеобразной тарзанке, по металлическим тросовым дорогам между холмами над озером.

прокатиться по озеру на лодочках и позагорать.

в кафе «Мария» выбрать один из 13 видов приготовления кофе и приобрести мешочек местного кофе, как сувенир.

на базаре Куско попробовать сладости, приготовленные местными жителями.

пообедать в ресторане «Ромеро» для вегетарианцев.

посетить галерею местных художников: Ариэля, пейзажиста Лестэр Кампа, Хорхэ Ду Портэ.

зайти в отреставрированную кофейную фазенду Буэнависта 1802-09г. со смотровой площадкой на высоте 240м над уровнем моря в горах Сьерра дэ Росарио.

отдохнуть в живописной зоне около реки Сан Хуан.

прогуляться по ранчо Сан Клаудио с типичными домиками для любителей экотуризма.

Долина Виньялес – это место самых известных кубинских природных пейзажей, объект ЮНЕСКО и самая древняя карстовая долина на Кубе (≈160 млн. лет) с самой большой пещерной системой – протяжённость галерей около 18 км! Тут вам предстоит

подняться на смотровую площадку «Жасмин», с которой откроются великолепные виды на долину.

посетить дом производителей-культиваторов табака «Вегерос», где вам продемонстрируют крутку сигар, расскажут о способах выращивания и сбора табака, системе высушивания, упаковки и отправки табачного листа на фабрики сигар по стране.

погулять по аутентичному посёлку Виньялес.

в пещере «el Palenque de los Cimarrones», где в колониальную эпоху находилось поселение беглых рабов, вы услышите рассказ о истории рабства.

в пещере Индейца «Cueva del Indio» (пещера Индейца), с подземной рекой Сан-Висенте, можно будет совершить прогулку на небольших моторных лодках.

рассмотреть фреску «Mural de la Prehistoria» – любопытное произведение искусств, творение кубинского художника Леовихильдо Гонзалез Морийо, наскальную живопись, состоящую из 12 фигур: силуэтов аборигенов, фигур животных и динозавров.

Транспорт

Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.

кабриолет – до 50€ в час

ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€

современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€

микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€

Организационные детали