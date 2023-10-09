Ната проводит ещё 11 экскурсий

Эта экскурсия погружает в мир афрокубинских верований, где сантерия занимает центральное место. Посетители узнают о её истории и практике на Кубе.
В Лесу Альмендарес можно стать свидетелем ритуалов, а в Переулке Хамель насладиться афро-кубинским фольклором.
Посещение церкви Святой Реглы и знакомство с домом уважаемой Сантеры добавят глубины в понимание местной культуры. Эта экскурсия открывает двери в уникальный мир, который стоит исследовать
В Лесу Альмендарес можно стать свидетелем ритуалов, а в Переулке Хамель насладиться афро-кубинским фольклором.
Посещение церкви Святой Реглы и знакомство с домом уважаемой Сантеры добавят глубины в понимание местной культуры. Эта экскурсия открывает двери в уникальный мир, который стоит исследовать
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Погружение в афрокубинские верования
- 🎨 Переулок Хамель с фольклором и искусством
- ⛪ Посещение церкви Святой Реглы
- 🏞️ Лес Альмендарес и ритуалы
- 🏠 Визит к уважаемой Сантере
Что можно увидеть
- Лес Альмендарес
- Переулок Хамель
- Церковь Святой Реглы
Описание экскурсии
- Лес Альмендарес, расположенный почти в центре города, с девственной природой уникальной красоты — одно из главных мест в Гаване, где происходят ритуальные кровавые жертвоприношения и находятся два жертвенных трона. Находясь в этом лесу-парке, можно стать непроизвольным свидетелем ритуальных действий.
- Переулок Хамель (верблюд) – место популяризации афро-кубинского фольклора, где художники и дизайнеры представили свои тематические работы — расписали стены и выставили оригинальные металлические скульптуры. По воскресениям с 12-14 часов на этой маленькой улочке проходят бесплатные концерты — жители города играют и танцуют румбу (традиционный кубинский танец, отражающий взаимоотношения между мужчиной и женщиной, движения танца имеют религиозные корни).
- Посещение церкви черной покровительницы Гаваны «Святой Реглы» на уникальном, аутентичном, водном местном транспорте.
- Знакомство с троном и посещение дома уважаемой Сантеры – Аделаиды.
- По желанию консультация у священника-бабалао (отдельная оплата и предварительная запись).
Транспорт
Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.
- кабриолет – до 50€ в час
- ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€
- современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€
- микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€
Организационные детали
- Необходимо взять с собой: головные уборы, крем для загара, средство от комаров, дождевики, воду.
- В стоимость не включено: оплата входа в музеи, питание, напитки.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Центральном Парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната — ваша команда гидов в Гаване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1714 туристов
Куба — мой дом с 1990 года, а Гавана — моя пристань, источник вдохновения и точка притяжения. Создаю авторские маршруты по острову. В 2009 году начала изучать историю, архитектуру, религии,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мы с подругой заказали экскурсию "Религиозный мир Кубы". Из Варадеро, где мы отдыхали, нас доставили в Гавану на такси, мы ехали с большим комфортом.
В Гаване нас встретила гид Марина, которая
В Гаване нас встретила гид Марина, которая
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Е
Еще с прошлого своего визита на Кубу, когда я случайно увидела процесс жертвоприношения на набережной Гаваны, мне хотелось глубже погрузиться в тему религии сантерия. С гидом Надеждой моя мечта сбылась,
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Даже в условиях пандемии, когда не все запланированные объекты (музеи) были открыты, экскурсия получилась занимательной и содержательной. Конечно, гид вышла за рамки только религиозной темы, но это и хорошо, так как у нас была только одна экскурсия по Гаване, а узнали и увидели мы всё, что хотели. Большое спасибо организаторам.
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