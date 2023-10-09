Ната проводит ещё 11 экскурсий

Мои заказы

Религиозный колорит Кубы

Познакомьтесь с уникальной культурой Кубы через призму афрокубинских верований. Узнайте о сантерии, посетите культовые места и почувствуйте атмосферу
Эта экскурсия погружает в мир афрокубинских верований, где сантерия занимает центральное место. Посетители узнают о её истории и практике на Кубе.

В Лесу Альмендарес можно стать свидетелем ритуалов, а в Переулке Хамель насладиться афро-кубинским фольклором.

Посещение церкви Святой Реглы и знакомство с домом уважаемой Сантеры добавят глубины в понимание местной культуры. Эта экскурсия открывает двери в уникальный мир, который стоит исследовать
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Погружение в афрокубинские верования
  • 🎨 Переулок Хамель с фольклором и искусством
  • ⛪ Посещение церкви Святой Реглы
  • 🏞️ Лес Альмендарес и ритуалы
  • 🏠 Визит к уважаемой Сантере
Религиозный колорит Кубы
Религиозный колорит Кубы
Религиозный колорит Кубы

Что можно увидеть

  • Лес Альмендарес
  • Переулок Хамель
  • Церковь Святой Реглы

Описание экскурсии

  • Лес Альмендарес, расположенный почти в центре города, с девственной природой уникальной красоты — одно из главных мест в Гаване, где происходят ритуальные кровавые жертвоприношения и находятся два жертвенных трона. Находясь в этом лесу-парке, можно стать непроизвольным свидетелем ритуальных действий.
  • Переулок Хамель (верблюд) – место популяризации афро-кубинского фольклора, где художники и дизайнеры представили свои тематические работы — расписали стены и выставили оригинальные металлические скульптуры. По воскресениям с 12-14 часов на этой маленькой улочке проходят бесплатные концерты — жители города играют и танцуют румбу (традиционный кубинский танец, отражающий взаимоотношения между мужчиной и женщиной, движения танца имеют религиозные корни).
  • Посещение церкви черной покровительницы Гаваны «Святой Реглы» на уникальном, аутентичном, водном местном транспорте.
  • Знакомство с троном и посещение дома уважаемой Сантеры – Аделаиды.
  • По желанию консультация у священника-бабалао (отдельная оплата и предварительная запись).

Транспорт

Транспорт не входит в стоимость экскурсии. Вид транспорта оговаривается отдельно, при бронировании экскурсии.

  • кабриолет – до 50€ в час
  • ретро автомобиль в день, до 4 человек – 200/250€, в час – 20/25€
  • современный автомобиль в день, до 3 человек – 250/350€, в час – 25/30€
  • микроавтобус в день, от 5-10 человек – 380/500€, в час- 30/35€

Организационные детали

  • Необходимо взять с собой: головные уборы, крем для загара, средство от комаров, дождевики, воду.
  • В стоимость не включено: оплата входа в музеи, питание, напитки.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Центральном Парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ната
Ната — ваша команда гидов в Гаване
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 3 часа 50 минут
Провели экскурсии для 1714 туристов
Куба — мой дом с 1990 года, а Гавана — моя пристань, источник вдохновения и точка притяжения. Создаю авторские маршруты по острову. В 2009 году начала изучать историю, архитектуру, религии,
читать дальшеуменьшить

культуру и традиции Кубы под руководством выдающегося историка Еусебио Леаля. Эти знания стали фундаментом моей работы, которую глубоко люблю. В 2019 году собрала вокруг себя команду гидов-единомышленников, передала им свои наработки, подходы и авторские истории, которые мы теперь вместе рассказываем гостям. Сейчас выступаю куратором и вдохновителем дружной команды. Мы стремимся не просто показать Кубу, а дать возможность её почувствовать, прожить, влюбиться в атмосферу. Наша команда — это сочетание разных культур и характеров: кубинцы с жизнерадостной энергетикой, русскоязычные гиды, живущие на острове и совмещающие в себе оба мира. Мы разные по стилю и подаче экскурсий, но нас объединяет одно — любовь к Кубе и желание делиться ею с другими.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Наталья
Мы с подругой заказали экскурсию "Религиозный мир Кубы". Из Варадеро, где мы отдыхали, нас доставили в Гавану на такси, мы ехали с большим комфортом.
В Гаване нас встретила гид Марина, которая
читать дальшеуменьшить

с первого момента расположила нас к себе своей необыкновенной харизмой и обаянием.
Первую остановку мы сделали у статуи Христа, чтобы увидеть панораму Гаваны. Когда Марина начала свой рассказ сразу же стало понятно, что она обладает обширными знаниями по истории не только Гаваны, но и Кубы, а также является необыкновенным рассказчиком, который увлекает за собой и не даёт скучать. Наша экскурсия была необычной, так как хотелось увидеть и узнать поглубже необычную религию Кубы - сантерию, в которой смешалось вместе и христианство и язычество. Помимо религиозных объектов, мы попутно смотрели и изучали Гавану. Одна из интересных статуй Богини в религии сантерии находится в Фустерляндии. Это удалённый район в Гаване, куда мы приехали на такси. Улица поражает своим великолепием и разнообразием. Центром Фустерляндии является дом художника Фустера, который и создал этот изумительный район. На третьем этаже дома художника и стоит эта статуя Богини… Марина рассказала не только о статуе, но и попутно, о самом художнике и, в целом о Фустерляндии. Мы посетили выставку картин Фустера, а также несколько лавочек художников. На обратном пути мы заехали в великолепный парк с фантастическими пейзажами. На этой остановке мы стали свидетелями двух обрядов жертвоприношения. Нам повезло, мы застали начало и конец этих действ и сам процесс убиения животных мы не видели (чему несказанно рады). Марина очень подробно рассказала об этих ритуалах. Следующей нашей остановкой было кладбище Колонн. Очень интересное кладбище, прям музей скульптур под открытым небом. Среди могил есть одна, на которую мы обратили особое внимание. Это могила святой, к которой приходят со своими просьбами люди. И эти просьбы исполняются. Мы тоже совершили ритуал - обошли вокруг могилы, не поворачиваясь к ней спиной. А ещё мы сходили к Сеньоре Гаване - местной шаманке, которая погадала мне на картах Таро и подарила мне талисман- амулет. Экскурсия была очень насыщенная и интересная. Мы пили кофе на открытом воздухе и слушали уличных музыкантов. Мы видели танцоров на ходулях. Мы увидели много красивых мест в Гаване и даже зашли в несколько магазинчиков.

Марина - один из лучших гидов, которые встречались на нашем пути, а видели мы не мало, объездив почти 30 стран мира.
Вся организация экскурсии и трансферы были выполнены на высоте.
Желаем Марине и Нате процветания и изобилия.

Мы с подругой заказали экскурсию "Религиозный мир Кубы". Из Варадеро, где мы отдыхали, нас доставили в Гавану на такси, мы ехали с большим комфортом.
Мы с подругой заказали экскурсию "Религиозный мир Кубы". Из Варадеро, где мы отдыхали, нас доставили в Гавану на такси, мы ехали с большим комфортом.
Мы с подругой заказали экскурсию "Религиозный мир Кубы". Из Варадеро, где мы отдыхали, нас доставили в Гавану на такси, мы ехали с большим комфортом.
Мы с подругой заказали экскурсию "Религиозный мир Кубы". Из Варадеро, где мы отдыхали, нас доставили в Гавану на такси, мы ехали с большим комфортом.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Еще с прошлого своего визита на Кубу, когда я случайно увидела процесс жертвоприношения на набережной Гаваны, мне хотелось глубже погрузиться в тему религии сантерия. С гидом Надеждой моя мечта сбылась,
читать дальшеуменьшить

тем более, что она знает об этом религиозном течении не понаслышке. Вместе с ней прогулялись по культовым местам Гаваны, так или иначе связанными с сантерией, и даже заглянули в дома местных жителей (а так можно было!), чтобы разглядеть их домашние алтари. Помимо этого обошли многочисленные улицы Гаваны: и центральные, и нетуристические - с большим количеством граффити. Многие изображения, как оказалось, тоже связаны с религией. В целом экскурсия получилась очень насыщенной, а если учесть, что Надежда - хороший рассказчик, все прошло просто замечательно. Отдельное спасибо гиду за приятные подарочки, заряженные правильной энергетикой))

Вам был полезен этот отзыв?
Алексей
Даже в условиях пандемии, когда не все запланированные объекты (музеи) были открыты, экскурсия получилась занимательной и содержательной. Конечно, гид вышла за рамки только религиозной темы, но это и хорошо, так как у нас была только одна экскурсия по Гаване, а узнали и увидели мы всё, что хотели. Большое спасибо организаторам.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Гаваны

Похожие экскурсии на «Религиозный колорит Кубы»

Всё про Гавану
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё про Гавану
Увидеть настоящую Кубу - неидеальную, красивую, противоречивую - и очень притягательную
Начало: У вашего отеля или в Старой Гаване
Завтра в 16:00
9 авг в 08:00
от €155 за всё до 4 чел.
Старик и море. По следам Эрнеста Хемингуэя
На машине
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старик и море. По следам Эрнеста Хемингуэя
Путешествие по местам, где жил и творил Хемингуэй. Узнайте о его жизни на Кубе, посетите знаковые места и насладитесь атмосферой Гаваны
Начало: В Парке Сентраль
Завтра в 10:00
9 авг в 10:00
от €188 за всё до 4 чел.
История колониальной Гаваны
Пешая
6 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
История колониальной Гаваны
История освоения Кубы, аристократия и рабство Нового света, архитектурное наследие тех времен
Начало: Встреча в Парке Сентраль
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €163 за всё до 3 чел.
Сьенфуэгос и водопад Эль Ничо
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Сьенфуэгос и водопад Эль Ничо
Уникальная экскурсия в Сьенфуэгос и к водопаду Эль Ничо подарит вам незабываемые впечатления от архитектуры и природы Кубы
Начало: От вашего отеля
9 авг в 16:30
10 авг в 08:00
от €77 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Гаване. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Гаване
от €155 за экскурсию