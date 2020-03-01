Ната проводит ещё 11 экскурсий

Авторский тур по нетуристической Гаване
Увидеть аутентичную часть города, которой нет в официальных турах
Несмотря на то, что экскурсия связывает две топовые достопримечательности Гаваны — Капитолий и набережную Малекон, ее маршрут проходит по нетуристической центральной Гаване. Вы узнаете, что такое гуарапо, кахитас и планчао, какой ром и сигары предпочитают местные жители, увидите гаванские хабы и маршрутки, секретный театр и религиозные лавки, а также откроете особое явление на Кубе — места массового сбора в зонах Wi-Fi. Выпьете сок из сахарного тростника, купите сувениры на рынке для своих и отметите этот день дивным мохито в приятном баре.