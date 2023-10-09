Ната проводит ещё 11 экскурсий

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с первого момента расположила нас к себе своей необыкновенной харизмой и обаянием.

Первую остановку мы сделали у статуи Христа, чтобы увидеть панораму Гаваны. Когда Марина начала свой рассказ сразу же стало понятно, что она обладает обширными знаниями по истории не только Гаваны, но и Кубы, а также является необыкновенным рассказчиком, который увлекает за собой и не даёт скучать. Наша экскурсия была необычной, так как хотелось увидеть и узнать поглубже необычную религию Кубы - сантерию, в которой смешалось вместе и христианство и язычество. Помимо религиозных объектов, мы попутно смотрели и изучали Гавану. Одна из интересных статуй Богини в религии сантерии находится в Фустерляндии. Это удалённый район в Гаване, куда мы приехали на такси. Улица поражает своим великолепием и разнообразием. Центром Фустерляндии является дом художника Фустера, который и создал этот изумительный район. На третьем этаже дома художника и стоит эта статуя Богини… Марина рассказала не только о статуе, но и попутно, о самом художнике и, в целом о Фустерляндии. Мы посетили выставку картин Фустера, а также несколько лавочек художников. На обратном пути мы заехали в великолепный парк с фантастическими пейзажами. На этой остановке мы стали свидетелями двух обрядов жертвоприношения. Нам повезло, мы застали начало и конец этих действ и сам процесс убиения животных мы не видели (чему несказанно рады). Марина очень подробно рассказала об этих ритуалах. Следующей нашей остановкой было кладбище Колонн. Очень интересное кладбище, прям музей скульптур под открытым небом. Среди могил есть одна, на которую мы обратили особое внимание. Это могила святой, к которой приходят со своими просьбами люди. И эти просьбы исполняются. Мы тоже совершили ритуал - обошли вокруг могилы, не поворачиваясь к ней спиной. А ещё мы сходили к Сеньоре Гаване - местной шаманке, которая погадала мне на картах Таро и подарила мне талисман- амулет. Экскурсия была очень насыщенная и интересная. Мы пили кофе на открытом воздухе и слушали уличных музыкантов. Мы видели танцоров на ходулях. Мы увидели много красивых мест в Гаване и даже зашли в несколько магазинчиков.



Марина - один из лучших гидов, которые встречались на нашем пути, а видели мы не мало, объездив почти 30 стран мира.

Вся организация экскурсии и трансферы были выполнены на высоте.

Желаем Марине и Нате процветания и изобилия.