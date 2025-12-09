Индивидуальная
до 4 чел.
Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы
Почувствуйте ритм Гаваны через ароматы рома, сигар и кофе. Узнайте о культуре и истории столицы Кубы в увлекательной экскурсии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лас Террасас и долина Виньялес - красота кубинской природы
Познакомиться с западной частью острова
Начало: В указанном вами месте
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€155 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сьенфуэгос и водопад Эль Ничо
Уникальная экскурсия в Сьенфуэгос и к водопаду Эль Ничо подарит вам незабываемые впечатления от архитектуры и природы Кубы
Начало: От вашего отеля
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€77 за всё до 4 чел.
