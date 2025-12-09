Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Гаване на русском языке, цены от €77. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая На микроавтобусе 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Гавана со вкусом рома, сигар, кофе и сальсы Почувствуйте ритм Гаваны через ароматы рома, сигар и кофе. Узнайте о культуре и истории столицы Кубы в увлекательной экскурсии €155 за всё до 4 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 4 чел. Лас Террасас и долина Виньялес - красота кубинской природы Познакомиться с западной частью острова Начало: В указанном вами месте €155 за всё до 4 чел. На машине 13 часов Индивидуальная до 4 чел. Сьенфуэгос и водопад Эль Ничо Уникальная экскурсия в Сьенфуэгос и к водопаду Эль Ничо подарит вам незабываемые впечатления от архитектуры и природы Кубы Начало: От вашего отеля €77 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Гаваны

Ответы на вопросы от путешественников по Гаване в категории «Выездные»

Экскурсии по окрестностям Гаваны и местам Кубы в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Кубы. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль