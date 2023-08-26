Матансас, Бельямар и Сатурно - путешествие на кабриолете

Познакомиться с историческими памятниками кубинских Афин и посетить две живописных пещеры

5
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Приглашаю отправиться в яркое и неутомительное путешествие по окрестностям Варадеро. Вы оцените красоту древних кристаллических образований в пещере Бельямар. Услышите историю Матансаса — города, богатого памятниками старины. Полюбуетесь панорамами долины с вершины часовни. А в конце искупаетесь в подземной реке пещеры Сатурно.
Матансас, Бельямар и Сатурно - путешествие на кабриолете
Матансас, Бельямар и Сатурно - путешествие на кабриолете
Матансас, Бельямар и Сатурно - путешествие на кабриолете
Матансас, Бельямар и Сатурно - путешествие на кабриолете
Матансас, Бельямар и Сатурно - путешествие на кабриолете
Матансас, Бельямар и Сатурно - путешествие на кабриолете
Матансас, Бельямар и Сатурно - путешествие на кабриолете
Матансас, Бельямар и Сатурно - путешествие на кабриолете
Матансас, Бельямар и Сатурно - путешествие на кабриолете
Матансас, Бельямар и Сатурно - путешествие на кабриолете
Матансас, Бельямар и Сатурно - путешествие на кабриолете
Матансас, Бельямар и Сатурно - путешествие на кабриолете
Матансас, Бельямар и Сатурно - путешествие на кабриолете
Матансас, Бельямар и Сатурно - путешествие на кабриолете
Матансас, Бельямар и Сатурно - путешествие на кабриолете
Матансас, Бельямар и Сатурно - путешествие на кабриолете
Матансас, Бельямар и Сатурно - путешествие на кабриолете
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Описание

Что вас ожидает

Две пещеры: Бельямар и Сатурно

Рано утром я заберу вас в вашем отеле, и мы отправимся в пещеру Бельямар, которая находится в 30 км от Варадеро. Она привлекает причудливыми сталактитами и сталагмитами, а её просторные залы считаются природным памятником Кубы. Также, уже в конце путешествия, мы заедем в живописную пещеру Сатурно, где вы сможете искупаться в подземной речке.

Самобытный Матансас

На экскурсии по историческому центру вы познакомитесь с местными архитектурными шедеврами и поймёте, почему этот город называют кубинскими Афинами. Я покажу французскую аптеку 1882 года, ставшую музеем. Со смотровой площадки вы полюбуетесь панорамой долины Юмури и города с бухтой. Погуляем по набережной реки Сан-Хуан с её железными мостами и посетим площадь Свободы. Также вы осмотрите кафедральный собор Святого Карла и театр Сауто.

К обеду вы уже будете у себя в отеле в Варадеро.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в пещеру Бельямар — 5 €, в пещеру Сатурно — 5 €
  • Что взять с собой: полотенце, купальник, тапки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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26 авг 2023
Одна из самых интересных и замечательных экскурсий, на которой мы побывали в августе. Хесус - потрясающий гид. Увлекательно рассказывает историю как и всей Кубы, так и провинции Матансас, о которой знает буквально все.
Большим плюсом на этой экскурсии было то, что пещуры Бельямар и Сатурно мы посетили фактически втроем, что позволило в полной мере насладиться атмосферой в Бельямар, и прекраснейшей водой в Сатурно. Нам без фотографий даже никто не верил, что в Сатурно можно было попасть так удачно)))
А винтажный кабриолет - вообще отдельный повод для наслаждения в поездке <3

Большое спасибо Хесусу за проведенную экскурсию и погружение в историю Кубы. Однозначно рекомендую экскурсии с Хесусом в качестве гида.
Одна из самых интересных и замечательных экскурсий, на которой мы побывали в августе. Хесус - потрясающийОдна из самых интересных и замечательных экскурсий, на которой мы побывали в августе. Хесус - потрясающийОдна из самых интересных и замечательных экскурсий, на которой мы побывали в августе. Хесус - потрясающийОдна из самых интересных и замечательных экскурсий, на которой мы побывали в августе. Хесус - потрясающий

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