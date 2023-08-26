Приглашаю отправиться в яркое и неутомительное путешествие по окрестностям Варадеро. Вы оцените красоту древних кристаллических образований в пещере Бельямар. Услышите историю Матансаса — города, богатого памятниками старины. Полюбуетесь панорамами долины с вершины часовни. А в конце искупаетесь в подземной реке пещеры Сатурно.

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Описание

Что вас ожидает

Две пещеры: Бельямар и Сатурно

Рано утром я заберу вас в вашем отеле, и мы отправимся в пещеру Бельямар, которая находится в 30 км от Варадеро. Она привлекает причудливыми сталактитами и сталагмитами, а её просторные залы считаются природным памятником Кубы. Также, уже в конце путешествия, мы заедем в живописную пещеру Сатурно, где вы сможете искупаться в подземной речке.

Самобытный Матансас

На экскурсии по историческому центру вы познакомитесь с местными архитектурными шедеврами и поймёте, почему этот город называют кубинскими Афинами. Я покажу французскую аптеку 1882 года, ставшую музеем. Со смотровой площадки вы полюбуетесь панорамой долины Юмури и города с бухтой. Погуляем по набережной реки Сан-Хуан с её железными мостами и посетим площадь Свободы. Также вы осмотрите кафедральный собор Святого Карла и театр Сауто.

К обеду вы уже будете у себя в отеле в Варадеро.

Организационные детали