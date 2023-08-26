Познакомиться с историческими памятниками кубинских Афин и посетить две живописных пещеры
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Описание
Что вас ожидает
Две пещеры: Бельямар и Сатурно
Рано утром я заберу вас в вашем отеле, и мы отправимся в пещеру Бельямар, которая находится в 30 км от Варадеро. Она привлекает причудливыми сталактитами и сталагмитами, а её просторные залы считаются природным памятником Кубы. Также, уже в конце путешествия, мы заедем в живописную пещеру Сатурно, где вы сможете искупаться в подземной речке.
Самобытный Матансас
На экскурсии по историческому центру вы познакомитесь с местными архитектурными шедеврами и поймёте, почему этот город называют кубинскими Афинами. Я покажу французскую аптеку 1882 года, ставшую музеем. Со смотровой площадки вы полюбуетесь панорамой долины Юмури и города с бухтой. Погуляем по набережной реки Сан-Хуан с её железными мостами и посетим площадь Свободы. Также вы осмотрите кафедральный собор Святого Карла и театр Сауто.
К обеду вы уже будете у себя в отеле в Варадеро.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход в пещеру Бельямар — 5 €, в пещеру Сатурно — 5 €
- Что взять с собой: полотенце, купальник, тапки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Большим плюсом на этой экскурсии было то, что пещуры Бельямар и Сатурно мы посетили фактически втроем, что позволило в полной мере насладиться атмосферой в Бельямар, и прекраснейшей водой в Сатурно. Нам без фотографий даже никто не верил, что в Сатурно можно было попасть так удачно)))
А винтажный кабриолет - вообще отдельный повод для наслаждения в поездке <3
Большое спасибо Хесусу за проведенную экскурсию и погружение в историю Кубы. Однозначно рекомендую экскурсии с Хесусом в качестве гида.