Что вас ожидает

Визитные карточки Старой Гаваны

По пути из Варадеро в Гавану вы проедете по самому высокому мосту Кубы, Бакунаягуа, и подводному Гаванскому туннелю. При желании, заглянете на нетуристический рынок, где продаются оригинальные изделия в 2-3 дешевле, чем везде. А затем отправитесь гулять по исторической части, внесенной в список ЮНЕСКО. Осмотрите главную визитную карточку столицы — Капитолий: парламент Кубы, роскошный музей и красивое здание, полностью копирующее Белый Дом в Вашингтоне США. Посетите бар Эль Флоридита со скульптурой Хемингуэя у стойки и по главной пешеходной улице Обиспо дойдете до отеля Амбос Мундос, где жил знаменитый писатель. А также я покажу аптеку 19 века, действующую до сих пор, и самое старое здание Гаваны.

Знаковые площади столицы

На Площади оружия я расскажу о значимости этого места и истории основания Гаваны. В часовне Эль Темплете вы узнаете о традиции празднования Дня города. Посетите Замок королевской силы, где поговорим о пиратских набегах и местных фортификационных сооружениях. На Соборной площади вы познакомитесь с собором Гаваны и подниметесь по винтовой лестнице на башню, с которой откроются панорамные виды. На солнечной Площади Сан-Франсиско исследуете архитектуру отреставрированных старинных зданий и узнаете, какие мероприятия здесь происходили в прежние времена. И, наконец, Старая площадь, как одна из самых древних и знаменитых исторических площадей Гаваны, погрузит вас в колониальные времена и аристократическую сторону жизни города.

Кубинские символы: табак, ром, кофе

Чтобы немного отвлечься от традиционных туристических объектов, по пути вы передохнете в маленьких садах и парках-оазисах. Зайдете в бывший дом монахов, ныне одноименный отель Лос Фраилес в колониальном стиле, и увидите систему водоснабжения Старого города в действии. А затем в программе будет серия заведений, где вы прикоснетесь к главным культурным символам Кубы — посетите дом табака, рома, кофе и пива. В каждом из этих мест я расскажу об особенностях традиционных брендов и истории их развития на острове.

На пароме в Касабланку: к крепостям Эль Морро и Ла Кабанья

Вы сядете на паром для местных и отправитесь на другую сторону бухты Гаваны в район Касабланка, где расположен военно-исторический парк Морро-Кабанья. Посетите смотровую площадку у статуи Христа Гаваны с захватывающими видами на окрестности и музей «Октябрьский кризис» — о событии, известном в России как Карибский кризис, мы поговорим отдельно. А в завершение вы побываете возле крепости Ла Кабанья — крупнейшей из тех, что Испания построила в Новом Свете. Здесь же вы услышите о периоде после победы Революции, когда в цитадели расположилось руководство армии во главе с Че Геварой.