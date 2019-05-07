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Познакомиться с главными символами исторического центра на авто-пешеходной экскурсии

Григорий
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Григорий – ваш гид
В путешествии по ключевым памятникам вы прикоснетесь к наследию кубинской столицы и сложите объемное представление о ее значимых символах.

Знаменитый Капитолий, крепости Эль Морро и Ла Кабанья, старинные площади и здания в колониальном стиле оживут перед вами в историческом контексте, а рассказы о традициях, старине Хэме, роме и табаке сделают этот день насыщенным кино о своеобразии гаванского духа времени и самобытности столицы Острова свободы.
67 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Ваш отель на Варадеро
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У этой экскурсии1 отзыв
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Старая Гавана: поездка из Варадеро
Старая Гавана: поездка из Варадеро

Что вас ожидает

Визитные карточки Старой Гаваны
По пути из Варадеро в Гавану вы проедете по самому высокому мосту Кубы, Бакунаягуа, и подводному Гаванскому туннелю. При желании, заглянете на нетуристический рынок, где продаются оригинальные изделия в 2-3 дешевле, чем везде. А затем отправитесь гулять по исторической части, внесенной в список ЮНЕСКО. Осмотрите главную визитную карточку столицы — Капитолий: парламент Кубы, роскошный музей и красивое здание, полностью копирующее Белый Дом в Вашингтоне США. Посетите бар Эль Флоридита со скульптурой Хемингуэя у стойки и по главной пешеходной улице Обиспо дойдете до отеля Амбос Мундос, где жил знаменитый писатель. А также я покажу аптеку 19 века, действующую до сих пор, и самое старое здание Гаваны.

Знаковые площади столицы
На Площади оружия я расскажу о значимости этого места и истории основания Гаваны. В часовне Эль Темплете вы узнаете о традиции празднования Дня города. Посетите Замок королевской силы, где поговорим о пиратских набегах и местных фортификационных сооружениях. На Соборной площади вы познакомитесь с собором Гаваны и подниметесь по винтовой лестнице на башню, с которой откроются панорамные виды. На солнечной Площади Сан-Франсиско исследуете архитектуру отреставрированных старинных зданий и узнаете, какие мероприятия здесь происходили в прежние времена. И, наконец, Старая площадь, как одна из самых древних и знаменитых исторических площадей Гаваны, погрузит вас в колониальные времена и аристократическую сторону жизни города.

Кубинские символы: табак, ром, кофе
Чтобы немного отвлечься от традиционных туристических объектов, по пути вы передохнете в маленьких садах и парках-оазисах. Зайдете в бывший дом монахов, ныне одноименный отель Лос Фраилес в колониальном стиле, и увидите систему водоснабжения Старого города в действии. А затем в программе будет серия заведений, где вы прикоснетесь к главным культурным символам Кубы — посетите дом табака, рома, кофе и пива. В каждом из этих мест я расскажу об особенностях традиционных брендов и истории их развития на острове.

На пароме в Касабланку: к крепостям Эль Морро и Ла Кабанья
Вы сядете на паром для местных и отправитесь на другую сторону бухты Гаваны в район Касабланка, где расположен военно-исторический парк Морро-Кабанья. Посетите смотровую площадку у статуи Христа Гаваны с захватывающими видами на окрестности и музей «Октябрьский кризис» — о событии, известном в России как Карибский кризис, мы поговорим отдельно. А в завершение вы побываете возле крепости Ла Кабанья — крупнейшей из тех, что Испания построила в Новом Свете. Здесь же вы услышите о периоде после победы Революции, когда в цитадели расположилось руководство армии во главе с Че Геварой.

Организационные детали

  • Мы встретим вас на ресепшене вашего отеля в Варадеро и после экскурсии отвезем обратно.
  • Паром включен в стоимость экскурсии.
  • На территории Морро-Кабанья колющие и режущие предметы, любые напитки в стеклянной таре и банках запрещены. Есть контроль безопасности.

В стоимость не включено

  • Трансфер (автомобиль с кондиционером): 200 CUC за 1-4 человек. Оплата на месте только наличными в CUC (кубинский конвертируемый песо)!
  • Входные билеты.
  • Питание и напитки.
Старая Гавана: поездка из Варадеро
Старая Гавана: поездка из Варадеро
Старая Гавана: поездка из Варадеро
Старая Гавана: поездка из Варадеро
Старая Гавана: поездка из Варадеро
Старая Гавана: поездка из Варадеро
Старая Гавана: поездка из Варадеро
Старая Гавана: поездка из Варадеро
Старая Гавана: поездка из Варадеро
Старая Гавана: поездка из Варадеро
Старая Гавана: поездка из Варадеро
Старая Гавана: поездка из Варадеро

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Ваш отель на Варадеро.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Григорий
Григорий
Привет из солнечной Гаваны! Меня зовут Григорий, мне 39, я русский, живу в Гаване. Решил проводить экскурсии на Кубе, потому что мне интересно работать с людьми и делиться моими знаниями и опытом с туристами. Как здорово видеть довольных гостей на экскурсии! Я художник и писатель, член проекта «Рисунок 3» на улице Прадо в Старой Гаване и автор оригинального путеводителя на английском языке. Свободно владею испанским и английским языком. Провожу частные экскурсии в Гаване и по Кубе на русском, английском и испанском языках с 2014 года. После моих экскурсий вы сможете самостоятельно ориентироваться в городе, а я расскажу, что еще посмотреть в Гаване и на Кубе.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

7 мая 2019
По содержанию экскурсия понравилась. По организации нет. Мы из Варадеро доехали до Гаваны на такси за 230 Кук, другие туристы из нашего отеля за 120 Кук. Кроме того, за ними гид сам приезжал и всю дорогу рассказывал о Кубе, мы же с нашим гидом встретились только в Гаване, и мы всю дорогу 2 часа смотрели в окно.

Григорий проводит ещё 3 экскурсии

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