Индивидуальная
6 часов
Классический Вьентьян: узнать и понять Лаос
Глубокое и интересное знакомство с культурой, историей, главными символами и настоящей жизнью города
Начало: По договорённости
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$175 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Вьентьян - врата в Лаос
Посмотреть на город глазами коренных жителей и проникнуться лаосской культурой на обзорной прогулке
Начало: У храма Ват Симыанг
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
$175 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ванг Вьенг - экотуризм по-лаосски
Начало: Вьентьян, ресторан Khop Chai Deu
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Храмы и легенды Вьентьяна
Начало: Ресторан Khop Chai Deu во Вьентьяне
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$175 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDMITRY9 мая 2023Никита -очень знающий профессиональный гид и очень интересный человек. Рекомендую
- ВВиктор7 марта 2023Никита великолепный рассказчик, хорошо знающий Лаос. Особым открытием для нас была военная история Лаоса, в период вьетнамской войны американской военной
- ММария20 января 2020Для нашей компании из 5 человек Тимофей провёл отличную экскурсию. Прекрасный собеседник и рассказчик - он уверенно держал наше внимание
- VVladimir28 июля 2019Первый раз в Лаосе, поначалу даже было небольшое чувство беспокойства. Но наш уважаемый гид Тим был просто неотразим! Невероятно эрудированный,
Ответы на вопросы от путешественников по Вьентьяну в категории «Можно с детьми»
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