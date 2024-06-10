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По популярности
Мини-группа
2 часа
Югендстиль
Начало: Liepaja
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€50 за человека
Мини-группа
1 час
Китайский гороскоп Старого города
Начало: Liepaja
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€60 за человека
Мини-группа
1 час
Русский акцент Старого города
Начало: Liepaja
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€60 за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка по Старому городу
Начало: Liepaja
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€60 за человека
Мини-группа
2 часа
Бульварное кольцо
Начало: Liepaja
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€50 за человека
Мини-группа
1 час
Михаил Эйзенштейн - каменная симфония фасадов
Начало: Liepaja
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€50 за человека
Мини-группа
1 час
Рижская цитадель
Начало: Liepaja
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€50 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лиепае в категории «Групповые»
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