Групповые экскурсии Лиепаи

Найдено 7 экскурсий в категории «Групповые» в Лиепае на русском языке, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Югендстиль
Мини-группа
2 часа
Югендстиль
Начало: Liepaja
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50 за человека
Китайский гороскоп Старого города
Мини-группа
1 час
Китайский гороскоп Старого города
Начало: Liepaja
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
60 за человека
Русский акцент Старого города
Мини-группа
1 час
Русский акцент Старого города
Начало: Liepaja
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
60 за человека
Прогулка по Старому городу
Мини-группа
2 часа
Прогулка по Старому городу
Начало: Liepaja
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
60 за человека
Бульварное кольцо
Мини-группа
2 часа
Бульварное кольцо
Начало: Liepaja
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50 за человека
Михаил Эйзенштейн - каменная симфония фасадов
Мини-группа
1 час
Михаил Эйзенштейн - каменная симфония фасадов
Начало: Liepaja
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50 за человека
Рижская цитадель
Мини-группа
1 час
Рижская цитадель
Начало: Liepaja
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
50 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Лиепае в категории «Групповые»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Югендстиль
  2. Китайский гороскоп Старого города
  3. Русский акцент Старого города
  4. Прогулка по Старому городу
  5. Бульварное кольцо
Сколько стоит экскурсия по Лиепае в июне 2024
Сейчас в Лиепае в категории "Групповые" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 50 до 60.
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