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Мини-группа
1 час
Китайский гороскоп Старого города
Начало: Liepaja
«Оказывается, что Старый город в Риге украшен большим числом изображений различных животных»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€60 за человека
Мини-группа
1 час
Русский акцент Старого города
Начало: Liepaja
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€60 за человека
Мини-группа
2 часа
Прогулка по Старому городу
Начало: Liepaja
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€60 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лиепае в категории «Старый город»
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