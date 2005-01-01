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Элегантная экскурсия для Дам

Андрей Р.
Андрей Р. – Гид из Риги
Элегантная экскурсия для Дам
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €60 за экскурсию

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Элегантная экскурсия для Дам
Элегантная экскурсия для Дам

Что вы увидите

  • Основные достопримечательности старого города
  • рижские центральные парки
  • архитектура модерна (югендстиля)
Оригинальные и элегантные места Риги и/или Юрмалы.
  • Архитектурные и культурные красоты города включающее в себя “Старый город”, “Имперский центр”, занятные переулки... ( примерно 3 часа).
  • По ходу дела я покажу вам места, где можно попить ароматного кофе или другого напитка, любуясь городом с высоты! По ходу я расскажу о национальной кухне 🥧 и помогу подобрать блюда по вашему вкусу!
  • Если вас интересует шопинг, сделаем прогулку 👣 по торговым местам в центре города.
  • По желанью выезд в Юрмалу (многолюдные или малолюдные пляжи по вашему вкусу), прогулки по юрмальским лесопаркам или отдых на пляже!

Учитывая, что день у нас будет насыщенным и мы будем много ходить... в конце вечера вас ожидают специальные бонусы:

  • Бутылка “рижского шампанского” и я поддержу беседу на любую интересующую вас тему...
Это будет незабываемое приключение!
Все детали мы можем обговорить в предварительной переписке.
Что входит
  • Прогулки по Риге
  • бутылка шампанского на двоих
  • массаж ног (15-20 минут)
Что не входит
  • Посиделки в кафе
  • поездка в Юрмалу
Начало
🚩 Фонтан у Оперного театра.
Место завершения
🏁 По желанию экскурсанток.
Элегантная экскурсия для Дам
Элегантная экскурсия для Дам
Элегантная экскурсия для Дам
Элегантная экскурсия для Дам
Элегантная экскурсия для Дам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей Р.
Андрей Р.
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