Что вы увидите
- Основные достопримечательности старого города
- рижские центральные парки
- архитектура модерна (югендстиля)
Оригинальные и элегантные места Риги и/или Юрмалы.
- Архитектурные и культурные красоты города включающее в себя “Старый город”, “Имперский центр”, занятные переулки... ( примерно 3 часа).
- По ходу дела я покажу вам места, где можно попить ароматного кофе или другого напитка, любуясь городом с высоты! По ходу я расскажу о национальной кухне 🥧 и помогу подобрать блюда по вашему вкусу!
- Если вас интересует шопинг, сделаем прогулку 👣 по торговым местам в центре города.
- По желанью выезд в Юрмалу (многолюдные или малолюдные пляжи по вашему вкусу), прогулки по юрмальским лесопаркам или отдых на пляже!
Учитывая, что день у нас будет насыщенным и мы будем много ходить... в конце вечера вас ожидают специальные бонусы:
- Бутылка “рижского шампанского” и я поддержу беседу на любую интересующую вас тему...
Это будет незабываемое приключение!
Все детали мы можем обговорить в предварительной переписке.
Что входит
- Прогулки по Риге
- бутылка шампанского на двоих
- массаж ног (15-20 минут)
Что не входит
- Посиделки в кафе
- поездка в Юрмалу
Начало
🚩 Фонтан у Оперного театра.
Место завершения
🏁 По желанию экскурсанток.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Андрей Р.
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