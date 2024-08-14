11 отзывов оставили туристы

Но особенностью станет знакомство с рижским модерном на улице Альберта, где архитектура югендстиля откроется вам во всей своей красе.
Эта экскурсия - не просто прогулка, а путешествие в прошлое, где каждый уголок Риги расскажет свою уникальную историю
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная архитектура Старой Риги
- 🗺️ Интересные исторические факты и легенды
- 🏛️ Восхитительные здания в стиле югендстиль
- 🐱 Забавные городские символы, такие как чёрные кошки
- 🌳 Прогулка по живописным паркам и скверам
- 🗿 Знакомство с выдающимися памятниками и скульптурами
Что можно увидеть
- Старая Рига
- Дом Черноголовых
- Церковь Святого Петра
- Шведские ворота
- Ратушная площадь
- Латвийская Национальная Опера
- Парк Кронвальда
- Улица Альберта
Описание экскурсии
Дорогие друзья! Предлагаю вам большую прогулку-экскурсию по Старой Риге, бульварному кольцу и району, застроенному домами в стиле модерн (или как его называют в Риге-югендстиль).
Вы узнаете об истории становления и развития Риги, услышите легенды и насладитесь неповторимой красотой, уютом, неспешностью Латвийской столицы… а точнее — самого ее сердца — Старой Риги.
Средневековые церкви, башни, домик последнего рижского палача, Шведские ворота, Ратушная площадь и ослепительный в своей красоте Дом Черноголовых, любимая рижанами церковь Святого Петра… Шкодливые черные кошки, задравшие хвосты и сорока-ведьма, притаившаяся на одном из домов “Старушки”.
Наша экскурсия продолжится в сквере у Латвийской Национальной Оперы, где вы увидите один из самых красивых и необычных памятников Риги и услышите об одном из выдающихся рижский градоначальников — Д. Армистеде. Время его правления считается самым успешным периодом в истории Риги. Ослепительные кварталы Югендстиля, автомобильный завод, павильоны Центрального рынка, Рижский зоопарк, школы и больницы — все это заслуга Джорджа Армистеда.
Но нас сегодня интересует прежде всего Рижский Модерн, и потому наша прогулка продолжится по парку Кронвальда в сторону улицы Альберта, где почти каждый дом завораживает красотой и заслуживает отдельного рассказа. Зловещие сфинксы; маски, перекошенные гримасой ужаса и боли; безразличные боги, взирающие на нас с высоты; атланты и легкие, грациозные женские фигурки; неумолимые валькирии и крылатые львы. Фантазия Михаила Эйзенштейна, его изобретательность и мастерство заслуживают восхищения и именно его творения привлекают тысячи туристов на улицу Альберта. Я расскажу Вам о судьбе архитектора, маленьких секретах, к которым он прибегнул и которые стали одной из причин резкого прекращения архитектурной карьеры.
Друзья, не буду писать целое сочинение об этой увлекательной и насыщенной экскурсии. Просто приглашаю вас узнать Ригу лучше. Буду рада помочь вам в этом!
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Мы с молодым человеком непременно рекомендуем эту экскурсию всем, кто в Риге в первый раз или уже был, но хочет поближе познакомиться