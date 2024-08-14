11 отзывов оставили туристы

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Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном

Погрузитесь в атмосферу Риги: от средневековых башен до удивительных домов в стиле модерн. Индивидуальная экскурсия, которая запомнится надолго
Представьте себе прогулку по узким улочкам Старой Риги, где каждый камень дышит историей. Вас ждут встречи с средневековыми башнями, зловещими сфинксами и грациозными статуями.

Но особенностью станет знакомство с рижским модерном на улице Альберта, где архитектура югендстиля откроется вам во всей своей красе.

Эта экскурсия - не просто прогулка, а путешествие в прошлое, где каждый уголок Риги расскажет свою уникальную историю
5
26 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная архитектура Старой Риги
  • 🗺️ Интересные исторические факты и легенды
  • 🏛️ Восхитительные здания в стиле югендстиль
  • 🐱 Забавные городские символы, такие как чёрные кошки
  • 🌳 Прогулка по живописным паркам и скверам
  • 🗿 Знакомство с выдающимися памятниками и скульптурами
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном

Что можно увидеть

  • Старая Рига
  • Дом Черноголовых
  • Церковь Святого Петра
  • Шведские ворота
  • Ратушная площадь
  • Латвийская Национальная Опера
  • Парк Кронвальда
  • Улица Альберта

Описание экскурсии

Дорогие друзья! Предлагаю вам большую прогулку-экскурсию по Старой Риге, бульварному кольцу и району, застроенному домами в стиле модерн (или как его называют в Риге-югендстиль).

Вы узнаете об истории становления и развития Риги, услышите легенды и насладитесь неповторимой красотой, уютом, неспешностью Латвийской столицы… а точнее — самого ее сердца — Старой Риги.

Средневековые церкви, башни, домик последнего рижского палача, Шведские ворота, Ратушная площадь и ослепительный в своей красоте Дом Черноголовых, любимая рижанами церковь Святого Петра… Шкодливые черные кошки, задравшие хвосты и сорока-ведьма, притаившаяся на одном из домов “Старушки”.

Наша экскурсия продолжится в сквере у Латвийской Национальной Оперы, где вы увидите один из самых красивых и необычных памятников Риги и услышите об одном из выдающихся рижский градоначальников — Д. Армистеде. Время его правления считается самым успешным периодом в истории Риги. Ослепительные кварталы Югендстиля, автомобильный завод, павильоны Центрального рынка, Рижский зоопарк, школы и больницы — все это заслуга Джорджа Армистеда.

Но нас сегодня интересует прежде всего Рижский Модерн, и потому наша прогулка продолжится по парку Кронвальда в сторону улицы Альберта, где почти каждый дом завораживает красотой и заслуживает отдельного рассказа. Зловещие сфинксы; маски, перекошенные гримасой ужаса и боли; безразличные боги, взирающие на нас с высоты; атланты и легкие, грациозные женские фигурки; неумолимые валькирии и крылатые львы. Фантазия Михаила Эйзенштейна, его изобретательность и мастерство заслуживают восхищения и именно его творения привлекают тысячи туристов на улицу Альберта. Я расскажу Вам о судьбе архитектора, маленьких секретах, к которым он прибегнул и которые стали одной из причин резкого прекращения архитектурной карьеры.

Друзья, не буду писать целое сочинение об этой увлекательной и насыщенной экскурсии. Просто приглашаю вас узнать Ригу лучше. Буду рада помочь вам в этом!

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инга
Инга — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1962 туристов
Дорогие друзья, добро пожаловать в Ригу! Меня зовут Инга, я профессиональный гид. Люблю наш прекрасный город с его богатой историей, незабываемой атмосферой; люблю людей и, конечно же, свою работу. В 2024 году Риге исполнилось 823 года… ее узкие улочки хранят множество неразгаданных тайн и загадок. Буду рада знакомству и гарантирую вам незабываемые впечатления от красавицы-Риги.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1
Н
Инга - великолепный гид! У неё прекрасная, красивая речь. Инга прекрасно знает материал, хочется сходить на другие экскурсии!
Инга - великолепный гид! У неё прекрасная, красивая речь. Инга прекрасно знает материал, хочется сходить на другие экскурсии!
Инга - великолепный гид! У неё прекрасная, красивая речь. Инга прекрасно знает материал, хочется сходить на другие экскурсии!
Инга - великолепный гид! У неё прекрасная, красивая речь. Инга прекрасно знает материал, хочется сходить на другие экскурсии!
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Е
Было очень здорово! Большое спасибо за профессионализм 🙏🏻
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М
Очень понравилась обзорная экскурсия с Ингой по Риге! Во-первых, хочется поблагодарить Ингу за ожидание - мы довольно прилично опоздали, но Инга никак не выразила недовольства, а только поддержала. Наша экскурсия
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не только не была сокращена, но даже продлилась дольше намеченного, за что Инге огромное спасибо. Во-вторых, Ингу очень приятно слушать и, что немаловажно, чувствуется, что она действительно влюблена в свое дело и в свой город. Мы осмотрели достопримечательности, поговорили о жизни рижан, насладились архитектурой Риги, а после экскурсии сходили в ресторан, который нам посоветовала Инга, и завершили наш день просто отлично! Очень советуем Ингу в качестве гида!

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Ю
Добрый день)Хотим поделиться своими впечатлениями от Риги,по которой мы гуляли с потрясающим гидом -Ингой) Наш коллектив прилетел в Ригу на один день,поэтому в 8 утра мы уже готовы были впитывать
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красоту и истории Риги) За 3,5 часа Инга познакомила нас с домами в стиле югенстиль, атмосферными кафешками и необычными музеями,рассказала множество историй,легенд Старой Риги,даже кусочек сухих фактов и дат удивительным образом остался в памяти) Несмотря на насыщенную программу мы наслаждались прогулкой,шли неспеша,успевая и сфотографироваться, и задать уточняющие вопросы, и пошутить, и отдохнуть) Весь коллектив благодарен Инге за структурированный рассказ,рекомендации куда можно сходить после экскурсии(каждый нашел себе занятие по душе). Тихий,неторопливый рассказ Инги легко запоминался)Рекомендуем знакомиться с Ригой вместе с Ингой!)
С благодарностью коллектив детского садика "Bangelė",Клайпеда,Литва)

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С
Великолепная экскурсия и гид! Инга, оргомное спасибо еще раз!

Мы с молодым человеком непременно рекомендуем эту экскурсию всем, кто в Риге в первый раз или уже был, но хочет поближе познакомиться
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с городом. Я сама из Латвии, была в Риге до этого на паре обзорных экскурсий по старому городу, но на многие места, про которые рассказала Инга, я обратила внимание впервые. Очень подробная и живая экскурсия по старому городу. Инга отличный рассказчик: подстраивается под аудиторию и точно не дает заскучать)) Очень рекомендую именно эту экскурсию, потому что кварталы Арт Нуво - одна из основных достопримечательностей Риги, и намного интереснее смотреть на архитектурные творения Михаила Эйзенштейна, когда тебе рассказывают про историю их создания и особенности архитектурного стила, а также обращают внимание на декоративные элементы.

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Анастасия
Каждый из трёх человек в нашей разношёрстной компании помнил и знал Ригу по-своему или не знал совсем, а с помощью Инги мы структурировали в голове всю разрозненную информацию об этом
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чудесном и уютном городе, посмотрели на него свежим и влюбленным взглядом и решили, что обязательно ещё сюда вернёмся!
Несмотря на почти морозное утро, мы совсем не чувствовали холода, завороженно рассматривая витиеватый рижский модерн под аккомпанемент плавной речи Инги и её интересных замечаний, обращавших наше внимание на едва заметные архитектурные детали. А затем бродили по старому городу, слушая новые рассказы об истории этой земли и проникаясь атмосферой узких мощенных улочек, невысоких домов и величественных соборов.
Именно благодаря Инге город для нас ожил и подарил незабываемые впечатления!

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