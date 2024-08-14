11 отзывов оставили туристы

Представьте себе прогулку по узким улочкам Старой Риги, где каждый камень дышит историей. Вас ждут встречи с средневековыми башнями, зловещими сфинксами и грациозными статуями. Но особенностью станет знакомство с рижским модерном на улице Альберта, где архитектура югендстиля откроется вам во всей своей красе. Эта экскурсия - не просто прогулка, а путешествие в прошлое, где каждый уголок Риги расскажет свою уникальную историю

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорогие друзья! Предлагаю вам большую прогулку-экскурсию по Старой Риге, бульварному кольцу и району, застроенному домами в стиле модерн (или как его называют в Риге-югендстиль).

Вы узнаете об истории становления и развития Риги, услышите легенды и насладитесь неповторимой красотой, уютом, неспешностью Латвийской столицы… а точнее — самого ее сердца — Старой Риги.

Средневековые церкви, башни, домик последнего рижского палача, Шведские ворота, Ратушная площадь и ослепительный в своей красоте Дом Черноголовых, любимая рижанами церковь Святого Петра… Шкодливые черные кошки, задравшие хвосты и сорока-ведьма, притаившаяся на одном из домов “Старушки”.

Наша экскурсия продолжится в сквере у Латвийской Национальной Оперы, где вы увидите один из самых красивых и необычных памятников Риги и услышите об одном из выдающихся рижский градоначальников — Д. Армистеде. Время его правления считается самым успешным периодом в истории Риги. Ослепительные кварталы Югендстиля, автомобильный завод, павильоны Центрального рынка, Рижский зоопарк, школы и больницы — все это заслуга Джорджа Армистеда.

Но нас сегодня интересует прежде всего Рижский Модерн, и потому наша прогулка продолжится по парку Кронвальда в сторону улицы Альберта, где почти каждый дом завораживает красотой и заслуживает отдельного рассказа. Зловещие сфинксы; маски, перекошенные гримасой ужаса и боли; безразличные боги, взирающие на нас с высоты; атланты и легкие, грациозные женские фигурки; неумолимые валькирии и крылатые львы. Фантазия Михаила Эйзенштейна, его изобретательность и мастерство заслуживают восхищения и именно его творения привлекают тысячи туристов на улицу Альберта. Я расскажу Вам о судьбе архитектора, маленьких секретах, к которым он прибегнул и которые стали одной из причин резкого прекращения архитектурной карьеры.

Друзья, не буду писать целое сочинение об этой увлекательной и насыщенной экскурсии. Просто приглашаю вас узнать Ригу лучше. Буду рада помочь вам в этом!