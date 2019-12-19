11 отзывов оставили туристы

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Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном

Узнать сердце города и изучить рижский югендстиль

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3.5 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

€9889 за экскурсиюскидка10%

У этой экскурсии11 отзывов
5
Инга
Задать вопросОбычно отвечает за 29 мин.
Инга – Гид в Риге
Великолепная архитектура неповторимой неспешной столицы Латвии встретит вас в Старом городе.

Гуляя по уютным улочкам, вы узнаете о развитии Риги, услышите интересные исторические факты о её жителях и городские легенды.

Вас ждут средневековые башни и чёрные кошки, зловещие сфинксы и грациозные статуи.

Особой часть этой экскурсии 🧭 станет знакомство с модерновой архитектурой: загадки рижского югендстиля откроются вам на улице Альберта, где каждый дом готов удивить и восхитить.
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном

Что вас ожидает

Дорогие друзья! Предлагаю вам большую прогулку-экскурсию по Старой Риге, бульварному кольцу и району, застроенному домами в стиле модерн (или как его называют в Риге-югендстиль).

Вы узнаете об истории становления и развития Риги, услышите легенды и насладитесь неповторимой красотой, уютом, неспешностью Латвийской столицы… а точнее — самого ее сердца — Старой Риги.

Средневековые церкви, башни, домик последнего рижского палача, Шведские ворота, Ратушная площадь и ослепительный в своей красоте Дом Черноголовых, любимая рижанами церковь Святого Петра… Шкодливые черные кошки, задравшие хвосты и сорока-ведьма, притаившаяся на одном из домов “Старушки”.

Наша экскурсия продолжится в сквере у Латвийской Национальной Оперы, где вы увидите один из самых красивых и необычных памятников Риги и услышите об одном из выдающихся рижский градоначальников — Д.Армистеде. Время его правления считается самым успешным периодом в истории Риги. Ослепительные кварталы Югендстиля, автомобильный завод, павильоны Центрального рынка, Рижский зоопарк, школы и больницы — все это заслуга Джорджа Армистеда.

Но нас сегодня интересует прежде всего Рижский Модерн, и потому наша прогулка продолжится по парку Кронвальда в сторону улицы Альберта, где почти каждый дом завораживает красотой и заслуживает отдельного рассказа. Зловещие сфинксы; маски, перекошенные гримасой ужаса и боли; безразличные боги, взирающие на нас с высоты; атланты и легкие, грациозные женские фигурки; неумолимые валькирии и крылатые львы. Фантазия Михаила Эйзенштейна, его изобретательность и мастерство заслуживают восхищения и именно его творения привлекают тысячи туристов на улицу Альберта. Я расскажу Вам о судьбе архитектора, маленьких секретах, к которым он прибегнул и которые стали одной из причин резкого прекращения архитектурной карьеры.

Друзья, не буду писать целое сочинение об этой увлекательной и насыщенной экскурсии. Просто приглашаю вас узнать Ригу лучше. Буду рада помочь вам в этом!

Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Инга
Инга
Дорогие друзья, добро пожаловать в Ригу! Меня зовут Инга, я профессиональный гид. Люблю наш прекрасный город с его богатой историей, незабываемой атмосферой; люблю людей и, конечно же, свою работу. В 2020 году Риге исполнилось 819 лет… ее узкие улочки хранят множество неразгаданных тайн и загадок. Буду рада знакомству и гарантирую вам незабываемые впечатления от красавицы-Риги.
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11 отзывов оставили туристы

19 декабря 2019
Прекрасный, интеллигентный гид. Экскурсия оставила исторический след
Анастасия
23 сентября 2019
Каждый из трёх человек в нашей разношёрстной компании помнил и знал Ригу по-своему или не знал совсем, а с помощью Инги мы структурировали в голове всю разрозненную информацию об этом чудесном и уютном городе, посмотрели на него свежим и влюбленным взглядом и решили, что обязательно ещё сюда вернёмся! Несмотря на почти морозное утро, мы совсем не чувствовали холода, завороженно рассматривая витиеватый рижский модерн под аккомпанемент плавной речи Инги и её интересных замечаний, обращавших наше внимание на едва заметные архитектурные детали. А затем бродили по старому городу, слушая новые рассказы об истории этой земли и проникаясь атмосферой узких мощенных улочек, невысоких домов и величественных соборов. Именно благодаря Инге город для нас ожил и подарил незабываемые впечатления!
21 сентября 2019
Отличная экскурсия в приятной компании. Эрудированный, деликатный, тонкий человек. Благодаря Инге открыли много нового в Риге, несмотря на частые посещения Латвии раньше.
9 января 2019
Замечательный экскурсовод и экскурсия, очень понравилось. Спасибо!
15 ноября 2018
Благодарим Ингу за замечательную экскрусию! Когда приезжаешь в новый город, очень важно, кто тебя с этим городом познакомит. И мы в Ригу влюблены благодаря познавательной и душевной прогулке с экскурсоводом. Рекомендую!
21 октября 2018
Замечательная прогулка по Риге со знающим, интелегентнымэкскцрсоводомдоставила большое удовольствие
17 октября 2018
Отличный гид, три с половиной часа пролетели как пять минут. Даже детям понравилось. Спасибо!
5 июня 2018
Отличный гид и отличная экскурсия! Очень информативно и ненагромаждено. Многое узнали и увидели хоть и за короткое время) Инга супер гид! Рекомендую
5 октября 2017
4 октября были нам большой (3, 5 часа) экскурсии. Инга -большая молодец. Интересно, познавательно. Инга очень приятна в общении, контактна, воспитанный и деликатный человек. Узнали много нового. Время пролетело незаметно. Не устали. Рекомендуем Ингу как отличного экскурсовода.
30 января 2017
20. 01. 17 г. мы с мужем вдвоем в поездке по Риге совершили экскурсию "Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном". Это был наш 4-й день пребывания в Риге, и 3-я экскурсия с экскурсоводом. Нашим гидом на этой экскурсии была Инга. Договаривались мы с ней об экскурсии накануне, поздно вечером. Наша экскурсия началась вовремя, в 11:30 от пл. Свободы. Сначала Инга рассказала про памятник Свободы, затем мы прогулялись по парку Кронвальда, вдоль канала, познакомились с историей парка и посмотрели памятники Марису Лиепа и 1-му бургомистру Риги с женой, и собакой. Инга нам указала на здание Рижской национальной оперы. Затем направились в противоположную сторону парка к насыпной горке. По дороге к Посольскому району Инга показала нам Бастионную горку, рассказала об истории ее возникновения, а также о годовщине празднования дня памяти защитников барикад 1991г. Так незаметно мы перешли к основной теме экскурсии - современному модерну. Ингой предмет экскурсии был освещен основательно, чувствовалась ее профессиональная подготовка по архитектуре и истории каждого примечательного здания. Она дала нам возможность делать фотографии с удобных ракурсов. Сама предложила нас сфотографировать на фоне известных архитектурных шедевров. Было холодно, мы сделали небольшую остановку в местном магазинчике, согрелись. Очень понравилась рассказанная Ингой история жизни и творчества отца С. Эйзенштейна. Мы остались очень довольны своим выбором гида. Приятная в общении, доброжелательная, эрудированная. Будем всем рекомендовать Ингу. Могу это утверждать со знанием дела, так как сама работаю в сфере туризма и часто путешествую. А тема экскурсии должна быть обязательной в экскурсионной программе всех туристов, путешествующих по Риге.
Ещё 1 отзыв

Инга проводит ещё 6 экскурсий

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