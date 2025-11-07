63 отзыва оставили туристы

Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Риги, прогуливаясь по её историческому центру с уникальной архитектурой модерна и деревянными домами
На индивидуальной экскурсии по большому рижскому центру вы увидите здания в стиле югендстиля, эклектики и деревянные домики. Узнаете о значимых архитекторах и истории города. Прогулка пройдет по улочкам, где сохранилось читать дальшеуменьшить
около 800 зданий с элементами модерна.
Вы сможете посетить красивые рижские парадные и узнать, как Рига стала пятым городом Российской Империи. По желанию можно организовать фотосессию на фоне достопримечательностей.
Маршрут экскурсии может быть скорректирован с учетом ваших пожеланий, а бонусом вы получите папку с фотографиями роскошных рижских парадных
📸 Возможность фотосессии на фоне достопримечательностей
🏙 Узнайте историю Риги и её развитие
📚 Интересные факты о значимых архитекторах
🌳 Прогулка по красивым улочкам и паркам
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии по Риге - с мая по сентябрь. В это время года погода наиболее благоприятна для прогулок, и вы сможете насладиться красотой города в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Здания в стиле югендстиля
Эклектические здания
Деревянные домики
Рижские парадные
Описание экскурсии
Золотой век Риги
Рига считается мировой столицей модерна (югендстиля) — здесь сохранилось около 800 зданий с элементами модерна! Мы прогуляемся по улочкам большого рижского центра, который возник со второй половины XIX века. Это время было поистине «золотым» для города: Рига бурно развивалась, строилось много капитальных, красивых зданий в стиле эклектики, а затем и модерна. Я расскажу о значимых архитекторах, о принципе застройки города и его роли в составе Российской Империи. Вы научитесь разбираться в подстилях модерна и поймете, что означает разная символика на домах той поры. А еще у нас будет возможность посетить несколько красивых рижских парадных.
Не только модерн
В городе сохранилось множество деревянных зданий — я объясню, почему так получилось, и покажу самые интересные образцы. Вы станете живыми свидетелями истории, наблюдая, как деревянные дома (предместья) переходят в капитальные каменные строения. И узнаете, как Рига стала пятым городом Российской Империи. Мы поговорим не только об архитектуре, но и о жизни в Латвии. А по желанию можем расширить маршрут и прогуляться к железнодорожной насыпи, где сохранились деревянные домики простых людей.
Вы и город — в объективе
По желанию за небольшую доплату я могу организовать для вас «походную фотосессию», то есть сфотографировать вас на фоне достопримечательностей города. Я отберу лучшие снимки и после обработки в фоторедактроре отправлю вам на электронную почту.
Организационные детали
Маршрут экскурсии может быть скорректирован с учетом ваших пожеланий
Бонусом вы получите от меня папку с фотографиями роскошных рижских парадных
Прогулка довольно продолжительная, поэтому мы можем сделать перерыв, отдохнув в парке, кафе или ресторане
Доплата за фотосессию: 20 евро за 20-25 фотографий, 30 евро за 40-50 фотографий
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У часов Laima
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 628 туристов
Общителен (могу говорить совершенно на разные темы), обожаю архитектуру, хорошо знаю свой город. Могу сделать сопутствующую фото и видео- съёмку. При заказе экскурсии выслушаю и учту ваши предпочтения!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 80 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Люба
Прекрасная прогулка с Андреем под проливным дождем! Даже это не помешало насладиться красотой зданий. Отличное чувство юмора, прекрасный рассказчик. Рекомендуем.
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Ю
Юля
Впечатления чудесные! Гид умело подстраивается под каждого участника группы: интересы, возраст, вопросы. Также может варьироваться темп прогулки, срочное посещение кафе- чтобы согреться, маршрут в зависимости от запросов. Отличный родной русский язык радовал уши, а знание города и архитектуры неоставляет никаких сомнений. Очень приятная и полезная экскурсия! Рекомендуем всем кто захочет увидеть город!
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И
Ирина
Очень полная экскурсия, однозначно рекомендую посетить ее с гидом Андреем. Все чётко и доступно изложено, столько красоты мы увидели за 2,5 часа. Благодарю
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Юлия
Спасибо огромное! Нам очень понравилось. Чётко составлен маршрут. Узнали много нового и интересного.
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алла
Отличная экскурсия! Очень интересно!
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Александра
Мне хотелось погулять по Риге, чтобы мне рассказали про многогранную и интересную рижскую архитектуру. Почитав отзывы, я выбрала Андрея и осталась очень довольна его прогулкой.
Он несомненно в теме, с большой читать дальшеуменьшить
душой рассказывает о своем городе, знает много мелочей, интересно и понятно объясняет нюансы. Здорово было, что Андрей подстроил маршрут под мои интересы. Дополнительным плюсом для меня было, что он часто мне подсказывал удачный ракурс - откуда лучше сфотографировать тот или иной дом.
Андрею желаю успехов и новых маршрутов и от всей души рекомендую его путешественникам-любителям архитектуры.
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