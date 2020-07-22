63 отзыва оставили туристы

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Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество

История и особенности удивительного архитектурного наследия XIX века

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2.5 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у часов Laima
  • Заказать экскурсию

52 за экскурсию

У этой экскурсии63 отзыва
4.79
Андрей
Задать вопросОбычно отвечает за 12 ч.
Андрей – Гид в Риге
Я познакомлю вас с большим рижским центром, который возник на рубежах XIX и XX столетий.

Вам встретится архитектура югендстиля, эклектики, изящные и не очень деревянные домики.

Вы увидите наиболее интересные места, связанные с этой застройкой и узнаете, почему именно это наследие преобладает в центре города.
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество

Что вас ожидает

Золотой век Риги
Рига считается мировой столицей модерна (югендстиля) — здесь сохранилось около 800 зданий с элементами модерна! Мы прогуляемся по улочкам большого рижского центра, который возник со второй половины XIX века. Это время было поистине «золотым» для города: Рига бурно развивалась, строилось много капитальных, красивых зданий в стиле эклектики, а затем и модерна. Я расскажу о значимых архитекторах, о принципе застройки города и его роли в составе Российской Империи. Вы научитесь разбираться в подстилях модерна и поймете, что означает разная символика на домах той поры. А еще у нас будет возможность посетить несколько красивых рижских парадных.

Не только модерн
В городе сохранилось множество деревянных зданий — я объясню, почему так получилось, и покажу самые интересные образцы. Вы станете живыми свидетелями истории, наблюдая, как деревянные дома (предместья) переходят в капитальные каменные строения. И узнаете, как Рига стала пятым городом Российской Империи. Мы поговорим не только об архитектуре, но и о жизни в Латвии. А по желанию можем расширить маршрут и прогуляться к железнодорожной насыпи, где сохранились деревянные домики простых людей.

Вы и город — в объективе
По желанию за небольшую доплату я могу организовать для вас «походную фотосессию», то есть сфотографировать вас на фоне достопримечательностей города. Я отберу лучшие снимки и после обработки в фоторедактроре отправлю вам на электронную почту.

Организационные детали

  • Маршрут экскурсии может быть скорректирован с учетом ваших пожеланий
  • Бонусом вы получите от меня папку с фотографиями роскошных рижских парадных
  • Прогулка довольно продолжительная, поэтому мы можем сделать перерыв, отдохнув в парке, кафе или ресторане
  • Доплата за фотосессию: 20 евро за 20-25 фотографий, 30 евро за 40-50 фотографий
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у часов Laima.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Андрей
Андрей
Общителен (могу говорить совершенно на разные темы), обожаю архитектуру, хорошо знаю свой город. Могу сделать сопутствующую фото и видео- съёмку. При заказе экскурсии выслушаю и учту ваши предпочтения!
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63 отзыва оставили туристы

22 июля 2020
Спасибо Андрей за экскурсию! Все было очень интересно и познавательно! Рекомендую данного гида!
24 февраля 2020
Экскурсия была отличная. Андрей рассказывает очень интересно. Показал много красивой рижской архитектуры.
17 января 2020
Андрей очень интересно преподает материал! Позитивные два часа!)) Не смотря на то, что планы поменяли мы сами- быстро сориентировался и показал прекрасные уголки Риги, необычные здания модерна и запоминающиеся исторические факты! Рекомендуем!!
14 января 2020
Оценка средняя, потому что у меня уже есть представление об архитектурных стилях. Хотелось бы услышать не только детали постройки здания, на которые удачно акцентировалось внимание, но и интересные факты о местах, районах и архитекторах Риги. А также особенности стилей модерн, эклектика и юнее-стиль как вводную часть лекции. Маршрут - однозначно удачный. В музей модерна (Туда мы хотели без гида) кстати можно не заходить, так как основная достопримечательность (великолепная лестница) открыта бесплатно и является входом в здание.
9 января 2020
За время экскурсии узнали много интересных фактов, познакомились с разными архитектурными стилями Риги за пределами старого города. Экскурсовод Андрей - интересный рассказчик, знаток своего дела, готов пойти навстречу нашим пожеланиям. Несколько часов экскурсии пролетели незаметно. Благодаря Андрею хотелось бы еще раз посетить Ригу, закрепить материал и узнать что-то новое. Экскурсию рекомендую.
7 января 2020
Андрей оказался интересным образованным собеседником, нам понравилась экскурсия с ним
7 января 2020
Были на экскурсии семьей из 4 человек с двумя детьми. Новогодние праздники погодой не баловали, поэтому волновались как все пройдет. Опасения не оправдались, рассказ был увлекательный так, что мы забыли о погоде. Мы посмотрели все те места о которых слышали раньше из интернета, а Андрей довольно интересно о них рассказал. Не скучали даже дети, с нами была другая семья с ребенком 5-6 лет.
5 января 2020
Для любителей архитектуры может и подойдёт, но если вы думаете, что узнаёте что то про историю города, местных жителей или вообще что-либо кроме фамилий парочки архитекторов, то вы ошибаетесь. В индивидуальную экскурсию гид подселил ещё 2 туристов, что не сильно но всё же смутило, в связи с чем решили отказаться от проведения фотосессии так как не очень удобно заставлять людей ждать. Из плюсов гид угостил рижским бальзамчиком-приятная неожиданность.
25 декабря 2019
Потрясающая экскурсия! Андрей — удивительный рассказчик, столько всего знает об архитектуре города и его обитателях. Нам очень все понравилось. Рекомендую от всей души!
16 декабря 2019
Андрей прекрасно знает архитектуру Риги, показал много интересных зданий, план экскурсии составил в соответствии с моими пожеланиями, было интересно. Спасибо!
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