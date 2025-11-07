63 отзыва оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии по Риге - с мая по сентябрь. В это время года погода наиболее благоприятна для прогулок, и вы сможете насладиться красотой города в полной мере.

На индивидуальной экскурсии по большому рижскому центру вы увидите здания в стиле югендстиля, эклектики и деревянные домики. Узнаете о значимых архитекторах и истории города. Прогулка пройдет по улочкам, где сохранилось

около 800 зданий с элементами модерна. Вы сможете посетить красивые рижские парадные и узнать, как Рига стала пятым городом Российской Империи. По желанию можно организовать фотосессию на фоне достопримечательностей. Маршрут экскурсии может быть скорректирован с учетом ваших пожеланий, а бонусом вы получите папку с фотографиями роскошных рижских парадных

Описание экскурсии

Золотой век Риги

Рига считается мировой столицей модерна (югендстиля) — здесь сохранилось около 800 зданий с элементами модерна! Мы прогуляемся по улочкам большого рижского центра, который возник со второй половины XIX века. Это время было поистине «золотым» для города: Рига бурно развивалась, строилось много капитальных, красивых зданий в стиле эклектики, а затем и модерна. Я расскажу о значимых архитекторах, о принципе застройки города и его роли в составе Российской Империи. Вы научитесь разбираться в подстилях модерна и поймете, что означает разная символика на домах той поры. А еще у нас будет возможность посетить несколько красивых рижских парадных.

Не только модерн

В городе сохранилось множество деревянных зданий — я объясню, почему так получилось, и покажу самые интересные образцы. Вы станете живыми свидетелями истории, наблюдая, как деревянные дома (предместья) переходят в капитальные каменные строения. И узнаете, как Рига стала пятым городом Российской Империи. Мы поговорим не только об архитектуре, но и о жизни в Латвии. А по желанию можем расширить маршрут и прогуляться к железнодорожной насыпи, где сохранились деревянные домики простых людей.

Вы и город — в объективе

По желанию за небольшую доплату я могу организовать для вас «походную фотосессию», то есть сфотографировать вас на фоне достопримечательностей города. Я отберу лучшие снимки и после обработки в фоторедактроре отправлю вам на электронную почту.

Организационные детали