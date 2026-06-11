13 отзывов оставили туристы

Рига, известная своими ремесленниками и дизайнерами, открывает двери в мир моды с экскурсией ПаРижский шик.
Этот тур познакомит вас с уникальными шоурумами латвийских дизайнеров, где каждая вещь рассказывает свою историю.
Вы узнаете,
Этот тур познакомит вас с уникальными шоурумами латвийских дизайнеров, где каждая вещь рассказывает свою историю.
Вы узнаете,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные дизайнерские вещи
- 👜 Эксклюзивные бутики
- 🎨 Встреча с мастерами
- ☕ Стильные кафе и кондитерские
- 🏛 Архитектурные шедевры
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время города оживают, а дизайнерские бутики и кафе предлагают самые свежие коллекции и блюда. Прогулки по Риге становятся особенно приятными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Рижский Дом моделей
- Мультибрендовый бутик
- Югенстиль
Описание экскурсии
Программа
- Мы начнем у здания бывшего Рижского Дома моделей — самого стильного дома моделей Советского Союза. Журнал «Ригас модес» многие годы будоражил сердца модниц самого разного возраста. Я расскажу, как модельеры из Риги одевали всю страну.
- Затем прогуляемся по моему любимому пассажу, где соседствуют дизайнерская гостиница и старенький кинотеатр, гастропаб и где прекрасные круассаны от настоящего француза. Здесь нас интересует мультибрендовый бутик. Несколько дизайнеров, несколько стилей плюс модные аксессуары. Я помогу вам примерить на себя образ рижанки-парижанки. Скорее-скорее, два салона открывают нам свои двери и коллекции. Сочетание грубой шерсти и нежного шелка, сказки и трагедии, фантазии и реальности.
- Переведем дух в самой стильной кондитерской за чашечкой кофе с бальзамом — и вперед! По дороге несколько торопливых слов об истории и архитектуре. Вы увидите одни из лучших образцов югенстиля.
- Если повезет, вас ждет встреча с Мастером. Один из латвийских дизайнеров расскажет о своей новой коллекции. У вас будет уникальная возможность лично задать вопросы о стиле. Если нет, просто приобрести понравившиеся модели. Ведь чем отличается Наш дизайнер от, скажем, французского, он такой же бог в своем ремесле, только гораздо доступнее. Наслаждайтесь!
- Два обувных бутика и студия молодых дизайнеров помогут поставить хорошую точку в нашей модной прогулке. А может быть многоточие?..
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1424 туристов
Я дизайнер, обожающий путешествия, разную еду и общение с близкими по духу людьми. Специализируюсь на том, что знаю досконально: моде и еде. Мода — специальность, еда — хобби, местами переходящее
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
История Латвии и Риги через призму моды и дизайна. Виктория прекрасно представляет не туристический взгляд на город, который очень любит. Рекомендасьон!
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О
Сегодня были на экскурсии "ПаРижский шик, или Мода по рижски"
Хотим поблагодарить Вику за приятную прогулку, отличную программу и интересные истории. Нам всё очень понравилось. Много дельных советов, так и хочется
Хотим поблагодарить Вику за приятную прогулку, отличную программу и интересные истории. Нам всё очень понравилось. Много дельных советов, так и хочется
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М
Хотите узнать и полюбить Ригу, как удалось это нам? Тогда вам к Виктории. Более увлечённого и влюблённого в свое дело гида мы не встречали. А путешествуем мы много. Узнали то,чего
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Ю
Мне с дочерью очень повезло с Викторией и экскурсией. . Рига нам была представлена очень вкусным, модным и архитектурно богатым городом. Виктория прекрасно разбирается в моде, цветах, направлениях, местных дизайнерах
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М
Большое спасибо Виктории за очень интересную и содержательную экскурсию! Моя жена, которая увлекается модой и дизайнерской одёжной была в восторге. Виктория показала нам такие места в городе, которые мы сами
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А
Начнём с того, что дни у Виктории в её расписании экскурсий на даты нашего пребывания в Риге были заняты, гид откликнулась на мою просьбу, нашла время удобное нам для проведения
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