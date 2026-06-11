13 отзывов оставили туристы

Рига, известная своими ремесленниками и дизайнерами, открывает двери в мир моды с экскурсией ПаРижский шик.Этот тур познакомит вас с уникальными шоурумами латвийских дизайнеров, где каждая вещь рассказывает свою историю.Вы узнаете,

как местные мастера черпают вдохновение из природы и традиций, создавая неповторимые коллекции. Помимо моды, экскурсия предложит краткий экскурс в историю и архитектуру Риги, позволяя вам насладиться красотой города. Возможность встретиться с дизайнерами и задать им вопросы сделает ваше путешествие по-настоящему незабываемым

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время города оживают, а дизайнерские бутики и кафе предлагают самые свежие коллекции и блюда. Прогулки по Риге становятся особенно приятными.

Сейчас август — это идеальное время.