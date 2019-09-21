13 отзывов оставили туристы

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ПаРижский шик, или Мода по-рижски

Все жанры и лучшие представители латвийской моды на прогулке с профессиональным дизайнером

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • Заказать экскурсию

От 65 за экскурсию

У этой экскурсии13 отзывов
4.85
Viktorija
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Viktorija – Гид в Риге
Рига — город 🏙️ мастеров.

С давних времен Латвия гордится своими ремесленниками: ткачами, кузнецами, стеклодувами.

Море 🌊 и местный янтарь, лес 🌳 и дерево 🌲, поле и лен — источник вдохновения для творчества современных дизайнеров.

Я расскажу вам про состояние дел в латвийской моде и покажу самые необычные шоурилы местных дизайнеров.

Помогу разглядеть все жанры и стили латвийского модного авангарда.

А если вы обожаете уникальные вещи, сделанные вручную, — покажу вам, где их искать.
ПаРижский шик, или Мода по-рижски
ПаРижский шик, или Мода по-рижски

Программа

  • Мы начнем у здания бывшего Рижского Дома моделей — самого стильного дома моделей Советского Союза. Журнал «Ригас модес» многие годы будоражил сердца модниц самого разного возраста. Я расскажу, как модельеры из Риги одевали всю страну.
  • Затем прогуляемся по моему любимому пассажу, где соседствуют дизайнерская гостиница и старенький кинотеатр, гастропаб и где прекрасные круассаны от настоящего француза. Здесь нас интересует мультибрендовый бутик. Несколько дизайнеров, несколько стилей плюс модные аксессуары. Я помогу вам примерить на себя образ рижанки-парижанки. Скорее-скорее, два салона открывают нам свои двери и коллекции. Сочетание грубой шерсти и нежного шелка, сказки и трагедии, фантазии и реальности.
  • Переведем дух в самой стильной кондитерской за чашечкой кофе с бальзамом — и вперед! По дороге несколько торопливых слов об истории и архитектуре. Вы увидите одни из лучших образцов югенстиля.
  • Если повезет, вас ждет встреча с Мастером. Один из латвийских дизайнеров расскажет о своей новой коллекции. У вас будет уникальная возможность лично задать вопросы о стиле. Если нет, просто приобрести понравившиеся модели. Ведь чем отличается Наш дизайнер от, скажем, французского, он такой же бог в своем ремесле, только гораздо доступнее. Наслаждайтесь!
  • Два обувных бутика и студия молодых дизайнеров помогут поставить хорошую точку в нашей модной прогулке. А может быть многоточие?..
ПаРижский шик, или Мода по-рижски
ПаРижский шик, или Мода по-рижски
ПаРижский шик, или Мода по-рижски
ПаРижский шик, или Мода по-рижски
ПаРижский шик, или Мода по-рижски
ПаРижский шик, или Мода по-рижски
ПаРижский шик, или Мода по-рижски
ПаРижский шик, или Мода по-рижски

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Viktorija
Viktorija
Я дизайнер, обожающий путешествия, разную еду и общение с близкими по духу людьми. Специализируюсь на том, что знаю досконально: моде и еде. Мода — специальность, еда — хобби, местами переходящее в специальность (хожу на кулинарные и винные курсы, семинары и прочие образовательные мероприятия, лично общаюсь со многими шефами в Риге). Каждая моя экскурсия, как джазовая импровизация, зависит от зрителя и моего настроения. Двух одинаковых еще не было. Знакомлю не только с архитектурой и историей, но с людьми, которые в этой истории живут. Похожих предложений стараюсь избегать. Хочу, чтобы мои темы были уникальными.
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13 отзывов оставили туристы

21 сентября 2019
Виктория - очень интересный человек и настоящий профессионал. Великолепные впечатления от экскурсии. Получили очень много советов и рекомендаций, которые может дать только настоящая рижанка. Виктория ещё и осень чуткий человек: откликнулась на нашу просьбу и помогла с организацией похожа в салон красоты. Спасибо огромное. Рекомендую всем, кто интересуется настоящими рижскими товарами и рижскими ресторанами, а также, конечно, рижской историей.
5 февраля 2019
Считаю необходимым отметить о необходимости размещения на сайте фото экскурсоводов без очков, поскольку я не поняла с кем я общалась. Во вторых, я предполагала не только проход по бутикам и дизайнерским магазинам а и непосредственные рекомендации со стороны либо дизайнера, который проводил экскурсию, либо непосредственно при общении с Рижскими специалистами моды. Считаю стоимость экскурсии завышенной при таком подходе.
7 января 2019
Спасибо большое Виктории за экскурсию. Нам очень понравилось. Несмотря на ужасную погоду, было интересно и познавательно. Мы получили и много дополнительной информации, которая помогла нам провести интересно время в Риге. Виктория очень интересный, незаурядный человек, приятный собеседник. Если буде снова в Риге. обязательно пойдём на другую экскурсию с Викторией. Спасибо
4 декабря 2018
Несмотря на ужасную погоду (-8, местами скользко и жуткий ветер) совсем не жалеем о прогулке. Было очень интересно. Кроме того, вернувшись на следующий день в понравившиеся места, сделали осознанные покупки, которыми остались крайне довольны. Одежда, ювелирка, керамика. Кроме просто приятных впечатлений от Риги у нас останутся необычные, качественные вещи. Спасибо!
Ирина
6 ноября 2018
Мне все очень понравилось!) Виктория - человек, с которым очень приятно иметь дело) Нетривиально и познавательно) для тех, кто интересуется модой, стилем, и просто хочет немного уйти от принятых туристических маршрутов, - то, что надо)
19 октября 2018
Прекрасная прогулка в компании человека, обладающего вкусом к жизни. Последующие два дня провели по рекомендованным Викторией адресам. Спасибо большое
28 августа 2018
Мне с дочерью очень повезло с Викторией и экскурсией.. Рига нам была представлена очень вкусным, модным и архитектурно богатым городом. Виктория прекрасно разбирается в моде, цветах, направлениях, местных дизайнерах и с искренним желанием помочь открывала нам красоту, элегантность и изящество новых линий, новых вкусов, новых образов меня и дочери.. По дороге мы восхищались роскошными творениями Эзенштейна, знакомились с домашней латышской едой, наслаждались десертами от лучших шеф- поваров Риги, пили кофе.. Виктория влюбила нас в Ригу, подарила нам радость новых себя и оставила с нами желание возвращаться и возвращаться в Ригу...
9 июня 2018
Начнём с того, что дни у Виктории в её расписании экскурсий на даты нашего пребывания в Риге были заняты, гид откликнулась на мою просьбу, нашла время удобное нам для проведения нашей экскурсии! За что ещё раз ей огромное спасибо! Экскурсия была индивидуальной и мы были с сыном 14 лет, чтобы было интересно и подростку, Виктория импровизировала в итоге все остались довольны! Получилась модная и вкусовая экскурсия с элементами молодежного течения и «улицей хипстеров»!
13 ноября 2016
Большое спасибо Виктории за очень интересную и содержательную экскурсию! Моя жена, которая увлекается модой и дизайнерской одёжной была в восторге. Виктория показала нам такие места в городе, которые мы сами никогда бы не нашли. Но самое главное, Виктория очень хорошо разбирается в вопросах моды и с легкостью помогала подбирать одежду моей жене (а это сделать это очень трудно:)) Кроме моды, Виктория рассказывала много и об истории и архитекруте города. Всем могу с уверенностью советовать столь интересного, образованного и творческого человека, как Виктория!!!
Viktoria
26 мая 2016
Большое спасибо за увлекательную и интересную экскурсию!!!Мы узнали очень много интересного и полезного для себя. С удовольствием встретимся ещё раз.
Ещё 3 отзыва

Viktorija проводит ещё 3 экскурсии

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