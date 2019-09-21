13 отзывов оставили туристы

Другая Рига. Республика улицы Миера
Сбежать за пределы Старого города и проникнуться самым креативным и доброжелательным районом столицы
Можно было бы начать знакомство с моим любимым городом со Старой Риги или Домского собора, или с улицы Альберта и югендстиля. Но я выбрала для вас другое. Мы начнём с неординарного места — улицы Миера (в переводе с латышского — «мирная», «спокойная»), беспокойные жители которой, люди молодые, активные и креативные, готовые к акциям, демонстрациям и прочим революциям духа, провозгласили её творческой Республикой. Я выбрала этот район для первого знакомства с Ригой, потому что сама идея провозглашения Республики на отдельно взятой улице, согласитесь, заслуживает внимания. «Зеленый» образ жизни, стрит-арт, молодые, креативные и очень доброжелательные хозяева кафе, магазинов и мастерских — такая Рига вам точно понравится!