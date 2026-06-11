13 отзывов оставили туристы

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ПаРижский шик, или Мода по-рижски

Загляните в уникальный мир латвийской моды с экскурсией ПаРижский шик. Вас ждут встречи с дизайнерами и посещение самых стильных мест
Рига, известная своими ремесленниками и дизайнерами, открывает двери в мир моды с экскурсией ПаРижский шик.

Этот тур познакомит вас с уникальными шоурумами латвийских дизайнеров, где каждая вещь рассказывает свою историю.

Вы узнаете,
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как местные мастера черпают вдохновение из природы и традиций, создавая неповторимые коллекции.

Помимо моды, экскурсия предложит краткий экскурс в историю и архитектуру Риги, позволяя вам насладиться красотой города.

Возможность встретиться с дизайнерами и задать им вопросы сделает ваше путешествие по-настоящему незабываемым

4.7
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные дизайнерские вещи
  • 👜 Эксклюзивные бутики
  • 🎨 Встреча с мастерами
  • ☕ Стильные кафе и кондитерские
  • 🏛 Архитектурные шедевры

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время города оживают, а дизайнерские бутики и кафе предлагают самые свежие коллекции и блюда. Прогулки по Риге становятся особенно приятными.
Сейчас август — это идеальное время.
ПаРижский шик, или Мода по-рижски
ПаРижский шик, или Мода по-рижски
ПаРижский шик, или Мода по-рижски

Что можно увидеть

  • Рижский Дом моделей
  • Мультибрендовый бутик
  • Югенстиль

Описание экскурсии

Программа

  • Мы начнем у здания бывшего Рижского Дома моделей — самого стильного дома моделей Советского Союза. Журнал «Ригас модес» многие годы будоражил сердца модниц самого разного возраста. Я расскажу, как модельеры из Риги одевали всю страну.
  • Затем прогуляемся по моему любимому пассажу, где соседствуют дизайнерская гостиница и старенький кинотеатр, гастропаб и где прекрасные круассаны от настоящего француза. Здесь нас интересует мультибрендовый бутик. Несколько дизайнеров, несколько стилей плюс модные аксессуары. Я помогу вам примерить на себя образ рижанки-парижанки. Скорее-скорее, два салона открывают нам свои двери и коллекции. Сочетание грубой шерсти и нежного шелка, сказки и трагедии, фантазии и реальности.
  • Переведем дух в самой стильной кондитерской за чашечкой кофе с бальзамом — и вперед! По дороге несколько торопливых слов об истории и архитектуре. Вы увидите одни из лучших образцов югенстиля.
  • Если повезет, вас ждет встреча с Мастером. Один из латвийских дизайнеров расскажет о своей новой коллекции. У вас будет уникальная возможность лично задать вопросы о стиле. Если нет, просто приобрести понравившиеся модели. Ведь чем отличается Наш дизайнер от, скажем, французского, он такой же бог в своем ремесле, только гораздо доступнее. Наслаждайтесь!
  • Два обувных бутика и студия молодых дизайнеров помогут поставить хорошую точку в нашей модной прогулке. А может быть многоточие?..

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика
Вика — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1424 туристов
Я дизайнер, обожающий путешествия, разную еду и общение с близкими по духу людьми. Специализируюсь на том, что знаю досконально: моде и еде. Мода — специальность, еда — хобби, местами переходящее
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в специальность (хожу на кулинарные и винные курсы, семинары и прочие образовательные мероприятия, лично общаюсь со многими шефами в Риге). Каждая моя экскурсия, как джазовая импровизация, зависит от зрителя и моего настроения. Двух одинаковых еще не было. Знакомлю не только с архитектурой и историей, но с людьми, которые в этой истории живут. Похожих предложений стараюсь избегать. Хочу, чтобы мои темы были уникальными.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Женя
История Латвии и Риги через призму моды и дизайна. Виктория прекрасно представляет не туристический взгляд на город, который очень любит. Рекомендасьон!
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О
Сегодня были на экскурсии "ПаРижский шик, или Мода по рижски"
Хотим поблагодарить Вику за приятную прогулку, отличную программу и интересные истории. Нам всё очень понравилось. Много дельных советов, так и хочется
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отправиться по музеям и бутикам повторно, в самостоятельное путешествие. Небольшая пауза в кафе пришлась очень кстати, с вкусной выпечкой и кофе. А спонтанное общение с доброжелательной рижанкой из трикотажного бутика мы с мужем вспоминаем как один из аутентичных моментов сегодняшнего дня.
Спасибо Вике за позитивное отношение к жизни! С ней интересно и легко общаться.
Однозначно рекомендуем!

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М
Хотите узнать и полюбить Ригу, как удалось это нам? Тогда вам к Виктории. Более увлечённого и влюблённого в свое дело гида мы не встречали. А путешествуем мы много. Узнали то,чего
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нет в интернете, получили массу полезной информации, которой пользовались все последующие дни. Ещё задолго до экскурсии задавали вопросы, на которые Виктория отвечает просто молниеносно. А как она организовала день рождения мужа, что являлось целью поездки. Ею было продумано все и выбор места и времени, что превзошло наши ожидания. Сама экскурсия прошла так быстро и легко, что мы и не заметили, как пролетело 3 часа и мы даже забыли сфотографироваться. Потом мы вернулись в те магазины рижских мастеров и купили многое из того,что советовала Виктория. В общем моим восторгам нет конца и моя благодарность Виктория безгранична.

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Ю
Мне с дочерью очень повезло с Викторией и экскурсией. . Рига нам была представлена очень вкусным, модным и архитектурно богатым городом. Виктория прекрасно разбирается в моде, цветах, направлениях, местных дизайнерах
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и с искренним желанием помочь открывала нам красоту, элегантность и изящество новых линий, новых вкусов, новых образов меня и дочери. . По дороге мы восхищались роскошными творениями Эзенштейна, знакомились с домашней латышской едой, наслаждались десертами от лучших шеф- поваров Риги, пили кофе. . Виктория влюбила нас в Ригу, подарила нам радость новых себя и оставила с нами желание возвращаться и возвращаться в Ригу …

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М
Большое спасибо Виктории за очень интересную и содержательную экскурсию! Моя жена, которая увлекается модой и дизайнерской одёжной была в восторге. Виктория показала нам такие места в городе, которые мы сами
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никогда бы не нашли. Но самое главное, Виктория очень хорошо разбирается в вопросах моды и с легкостью помогала подбирать одежду моей жене (а это сделать это очень трудно:)) Кроме моды, Виктория рассказывала много и об истории и архитекруте города. Всем могу с уверенностью советовать столь интересного, образованного и творческого человека, как Виктория!!!

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А
Начнём с того, что дни у Виктории в её расписании экскурсий на даты нашего пребывания в Риге были заняты, гид откликнулась на мою просьбу, нашла время удобное нам для проведения
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нашей экскурсии! За что ещё раз ей огромное спасибо! Экскурсия была индивидуальной и мы были с сыном 14 лет, чтобы было интересно и подростку, Виктория импровизировала в итоге все остались довольны! Получилась модная и вкусовая экскурсия с элементами молодежного течения и «улицей хипстеров»!

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