59 отзывов оставили туристы

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Рига для своих на авто и пешком

Погрузитесь в атмосферу Риги, путешествуя на авто и пешком. Узнайте легенды, историю и культуру города, посетив самые знаковые места
Рига - это город, который вдохновляет и очаровывает.

Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть город с необычных ракурсов, включая тихие улицы и исторические кварталы. Путешествие начинается с авто-прогулки по улицам, где каждый дом рассказывает свою историю. Затем прогулка по Старой Риге, где каждый уголок хранит свои тайны. Узнайте о культуре и архитектуре, посетив места, которые редко попадают в туристические маршруты
4.9
62 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Уникальная авто-пешеходная экскурсия
  • 🏛 Исторические здания и архитектура
  • 📜 Легенды и интересные факты
  • 🌆 Секретные панорамы города
  • 🏙 Посещение знаковых мест Риги

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться зеленью парков и теплыми вечерами. Октябрь и апрель также подходят, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, но город украшен праздничными огнями, что добавляет особую атмосферу.
Сейчас август — это идеальное время.
Рига для своих на авто и пешком
Рига для своих на авто и пешком
Рига для своих на авто и пешком

Что можно увидеть

  • Старая Рига
  • Московский форштадт
  • Улица Стрелниеку
  • Улица Албберта
  • Улица Элизабетес

Описание экскурсии

Обаяние старого города

Мы отправимся в так называемую «тихую Ригу» и проедем улицами Стрелниеку, Албберта, Элизабетес, где каждый дом хранит свою историю. Из окна автомобиля вы увидите Ригу начала ХХ века со зданиями в стиле югенд и модерн, возведенными по проектам Эйзенштейна, музеями и уютными сувенирными лавками. Истории о выдающихся жильцах богемного квартала перенесут вас в атмосферу прошлых столетий.

Необычный ракурс

Мы увидим панораму Риги, но не со смотровой площадки церкви Св. Петра, а из секретного места, где почти не бывает туристов! А после переедем в другую Ригу — Московский форштадт, где родилась Вера Мухина, а во время второй мировой войны располагалось еврейское гетто. Значительную часть архитектуры здесь составляют деревянные строения конца XIX – начала XX века, на фоне которых особенно выделяется лютеранская церковь Иисуса — самое большое деревянное здание Прибалтики.

Старая Рига

Мы прогуляемся по Старой Риге — историческому центру латвийской столицы со множеством узких мощеных улочек и разнообразной архитектурой. С одним домом связана легенда, с другим важное событие, за углом снимали фильмы, а где-то находится символ Риги… Обо всем этом мы поговорим на экскурсии.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная и проходит на моем автомобиле
  • Экскурсия может также начинаться в Юрмале

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Армандс
Армандс — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провёл экскурсии для 469 туристов
Люблю Латвию, люблю туристов и свою работу. 25 лет в туризме и благодаря Вам и для Вас собираюсь работать ещё долго и легко.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
55
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6
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2
1
1
Елена
Все понравилось.
Все понравилось.
Все понравилось.
Все понравилось.
Все понравилось.
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A
Армандс - замечательный гид, прекрасно чувствующий своих клиентов, находящий лучшую историю для каждого. За четыре часа мы узнали все самое интересное о Латвии, латышах, Риге, и гостях города. Все это
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легко, с юмором, с любовью к городу и стране, лояльностью ко всем туристам. У него просто энциклопедические знания, неудивительно, ведь он настоящий профессор, причем современный, а не старой формации. А сколько он нам подсказал относительно ресторанов, магазинов и других интересных мест! Все остальные дни мы следовали его советам и лайфхакам, сэкономили кучу денег, получили море удовольствия от рекомендованных ресторанов: даже наш вредный сын сказал 11 лет, что еда "на 10 из 10 баллов". Отдельное спасибо за рекомендации по зоопарку - следовали каждой из них, провели там 4 часа - сын сказал, это был лучший день в его жизни;)) Всем искренне рекомендую Армандса

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О
Приветствую всех путешественников, которые собираются в другую страну и хотят узнать как можно больше о ней! В последнее время я открыла для себя, что только с гидом можно за короткий
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срок узнать город и страну, в которую собираешься приехать. Согласна, если вы едете семьёй отдыхать и надолго, то стоит заморочиться и узнать заранее места, куда стоит сходить, провести кучу времени в интернете, читая отзывы, даже купить билеты онлайн. Но, поверьте, когда у вас нет времени на поиск, когда у вас ограничено время в поездке (2-3 дня или несколько часов свободного времени) нужно обязательно воспользоваться услугами гида на вашем родном языке!!! Все ваши расходы окупятся втройне. Гиды выстраивают программу по вашим желаниям, вы пишите куда хотите сходить, что посмотреть. Порекомендует то, чего вы не знаете. Для вас перед такой поездкой нужно сделать только одну вещь - это найти подходящего гида. Сайт Tripster вам в помощь. Шаг 1 выбрали гида, Шаг 2 забронировали дату, дальше по инструкции, потом у вас контакты гида и вы начинаете планировать маршруты. Никто, кроме гида (ну, если только друзья), живущего в этой стране, не сможет рассказать вам все подробно. Нам повезло, мы нашли такого гида Армандса, который за короткое время рассказал нам столько интересного о Риге, о его жителях, об истории. Было холодно на улице, но часть экскурсии на автомобиле спасла нас. Ответил на все наши вопросы, порой трудные и неожиданные. Нашли с ним общие интересные темы. Посоветовал нам такой хороший ресторанчик, причем в таком месте, где мы сами никогда бы не остановились поесть. Рыба просто шикарная была, порции огромные и не дорого. Спасибо ему большое! Очень рекомендую - Armands!

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I
27.07.18. мы гуляли по Риге с экскурсоводом Армандсом. Мы впервые приехали в Ригу и нам важно было познакомиться с городом,его достопримечательностями и немного окунуться в историю.. Армандс прекрасно провел экскурсию,много
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рассказывал и показывал,а также дал нам рекомендации где можно пообедать,поужинать,где делать покупки и что ещё посмотреть в городе. Мы очень ему благодарны за прекрасно проведенные утренние часы в городе. Нам очень понравилась Рига. Рекомендуем этого гида для того,чтобы познакомиться с городом и прекрасно провести время. Большое ему спасибо. Семья Футеран и семья Пичкарь.

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И
Если вы хотите узнать как можно больше о Риге (и не только) имея в своем распоряжении довольно ограниченный промежуток времени советую вам обратиться к Армандсу. Конечно, любой уважающий себя гид
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имеет заранне заготовленный план экскурсии и старается его выполнить, но настоящий профессионал тонко чувствует потребности своего заказчика и всегда готов подать материал с наиболее привлекательной для гостя стороны. Так уловив, что нас интересуют не только сухие факты истории города Армандс углубил свой рассказ более обширными историческими фактами, рассказал нам о еврейском прошлом довоенной Риги и охотно отвечал на все наши отнюдь не всегда удобные вопросы. Армандс очень обаятельный и отзывчивый человек. Мы получили от него рекомендации по всем вопросам касающимся нашего пребывания в стране: рестораны, что посетить за пределами города, какой маршрут выбрать для поездки, правила парковки и особенности вождения, особенности кухни, и т. д. и т. п. Рекомендую для всех русскоязычных туристов дальнего и ближнего зарубежья.

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О
Были пролетом в Риге (между рейсами у нас было 6,5 часов) - хотелось осмотреть город и составить своё впечатление. Учитывая, что прилетали мы в Ригу в 06:30 утра, решили что
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лучше первое знакомство с городом сделать не на автобусе, а с профессионалом - заказали экскурсию у Армандса. Формат очень удобный - встречают в аэропорту - проводят экскурсию по городу (мы успели и кофе выпить:)) и отвозят обратно в аэропорт. Экскурсию для нас проводила коллега Армандса (он заболел) - Илзе. Для нас она оказалась идеальна - говорили на одном языке:) Обсудили все (вне программы: политику, образование, уровень жизни…. Очень приятно пообщались). Нам достались: наваливший за ночь снег и резкое похолодание (до минус 14) - но это не помешало нам сделать нашу прогулку интересной. Мы увидели все, что хотели. И даже Илзе предлагала смотаться в Юрмалу (время позволяло), но мы этот курорт на потом оставили - чтобы был повод вернуться.
В итоге как экспресс-прогулка идеальный вариант!!!

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