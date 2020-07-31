59 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Обаяние старого города

Мы отправимся в так называемую «тихую Ригу» и проедем улицами Стрелниеку, Албберта, Элизабетес, где каждый дом хранит свою историю. Из окна автомобиля вы увидите Ригу начала ХХ века со зданиями в стиле югенд и модерн, возведенными по проектам Эйзенштейна, музеями и уютными сувенирными лавками. Истории о выдающихся жильцах богемного квартала перенесут вас в атмосферу прошлых столетий.

Необычный ракурс

Мы увидим панораму Риги, но не со смотровой площадки церкви Св. Петра, а из секретного места, где почти не бывает туристов! А после переедем в другую Ригу — Московский форштадт, где родилась Вера Мухина, а во время второй мировой войны располагалось еврейское гетто. Значительную часть архитектуры здесь составляют деревянные строения конца XIX – начала XX века, на фоне которых особенно выделяется лютеранская церковь Иисуса — самое большое деревянное здание Прибалтики.