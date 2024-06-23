59 отзывов оставили туристы

Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть город с необычных ракурсов, включая тихие улицы и исторические кварталы. Путешествие начинается с авто-прогулки по улицам, где каждый дом рассказывает свою историю. Затем прогулка по Старой Риге, где каждый уголок хранит свои тайны. Узнайте о культуре и архитектуре, посетив места, которые редко попадают в туристические маршруты
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Уникальная авто-пешеходная экскурсия
- 🏛 Исторические здания и архитектура
- 📜 Легенды и интересные факты
- 🌆 Секретные панорамы города
- 🏙 Посещение знаковых мест Риги
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Старая Рига
- Московский форштадт
- Улица Стрелниеку
- Улица Албберта
- Улица Элизабетес
Описание экскурсии
Обаяние старого города
Мы отправимся в так называемую «тихую Ригу» и проедем улицами Стрелниеку, Албберта, Элизабетес, где каждый дом хранит свою историю. Из окна автомобиля вы увидите Ригу начала ХХ века со зданиями в стиле югенд и модерн, возведенными по проектам Эйзенштейна, музеями и уютными сувенирными лавками. Истории о выдающихся жильцах богемного квартала перенесут вас в атмосферу прошлых столетий.
Необычный ракурс
Мы увидим панораму Риги, но не со смотровой площадки церкви Св. Петра, а из секретного места, где почти не бывает туристов! А после переедем в другую Ригу — Московский форштадт, где родилась Вера Мухина, а во время второй мировой войны располагалось еврейское гетто. Значительную часть архитектуры здесь составляют деревянные строения конца XIX – начала XX века, на фоне которых особенно выделяется лютеранская церковь Иисуса — самое большое деревянное здание Прибалтики.
Старая Рига
Мы прогуляемся по Старой Риге — историческому центру латвийской столицы со множеством узких мощеных улочек и разнообразной архитектурой. С одним домом связана легенда, с другим важное событие, за углом снимали фильмы, а где-то находится символ Риги… Обо всем этом мы поговорим на экскурсии.
Организационные детали
- Экскурсия авто-пешеходная и проходит на моем автомобиле
- Экскурсия может также начинаться в Юрмале