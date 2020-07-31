59 отзывов оставили туристы

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Рига для своих на авто и пешком!

Увидеть старинные улочки, подняться на секретную панорамную площадку и посетить «русскую деревню»

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚗На автомобиле
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От 104 за экскурсию

У этой экскурсии59 отзывов
4.9
Armands
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Armands – Гид в Риге
Рига — город 🏙️ вдохновения, как писал один из моих хороших друзей: «город с ресницами женщины и сердцем мужчины».

Во время авто-пешеходной экскурсии 🧭 вы осмотрите Старый город, услышите местные легенды и узнаете множество интересных фактов.

Я расскажу о нашей культуре и порекомендую самые яркие столичные места и заведения.
Рига для своих на авто и пешком!
Рига для своих на авто и пешком!

Что вас ожидает

Обаяние старого города
Мы отправимся в так называемую «тихую Ригу» и проедем улицами Стрелниеку, Албберта, Элизабетес, где каждый дом хранит свою историю. Из окна автомобиля вы увидите Ригу начала ХХ века со зданиями в стиле югенд и модерн, возведенными по проектам Эйзенштейна, музеями и уютными сувенирными лавками. Истории о выдающихся жильцах богемного квартала перенесут вас в атмосферу прошлых столетий.

Необычный ракурс
Мы увидим панораму Риги, но не со смотровой площадки церкви Св. Петра, а из секретного места, где почти не бывает туристов! А после переедем в другую Ригу — Московский форштадт, где родилась Вера Мухина, а во время второй мировой войны располагалось еврейское гетто. Значительную часть архитектуры здесь составляют деревянные строения конца XIX – начала XX века, на фоне которых особенно выделяется лютеранская церковь Иисуса — самое большое деревянное здание Прибалтики.

Организационные детали

  • Экскурсия авто-пешеходная и проходит на моем автомобиле
  • Экскурсия может также начинаться в Юрмале
Рига для своих на авто и пешком!
Рига для своих на авто и пешком!
Рига для своих на авто и пешком!
Рига для своих на авто и пешком!
Рига для своих на авто и пешком!
Рига для своих на авто и пешком!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Armands
Armands
Люблю Латвию, люблю туристов и свою работу. 25 лет в туризме и благодаря Вам и для Вас собираюсь работать ещё долго и легко.
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59 отзывов оставили туристы

31 июля 2020
Экскурсия очень понравилась. Спасибо Armands.
5 января 2020
Армандрс - профессиональный гид и просто очень приятный и интересный в общении человек с отличным чувством юмора. Приятным моментом было то, что кроме старой части Риги, гид провез нас на авто по другим, более новым районам, чтобы создать более полное представление о городе. Довольны экскурсией, будем рекомендовать друзьям.
Татьяна
23 декабря 2019
Великолепная экскурсия с интереснейшим гидом! Большое спасибо, Армандс, три часа пролетели как один миг. До скорой встречи в необыкновенной Риге))))
19 ноября 2019
Хорошая, в целом, экскурсия. Чувствуется профессионализм Армандса, прекрасное знание истории и культурных особенностей Риги. Два замечания. Во-первых, гид приехал на место встречи на 40 минут позже оговорённого времени, поэтому пришлось дважды с ним созваниваться, что в условиях роуминга довольно накладно. Во-вторых, во время экскурсии гид многократно отвлекался на телефонные разговоры, постоянно прерывая свой рассказ. Это было связано с необходимостью встречи, параллельно с нашей экскурсией, какой-то важной группы, но нам от этого не легче. Учитывая довольно большую стоимость экскурсии, её организация оставляет желать лучшего.
15 ноября 2019
Мы провели замечательную, интереснейшую экскурсию по чудесной Риге вместе с нашим гидом. Армандс большой эрудит, великолепный рассказчик.
29 октября 2019
Армандс приболел, но его заменила прекрасный гид Гунта. Нам все очень понравилось! Гунта очень увлеченный рассказчик, чувствуется, что человек любит свою работу и умеет рассказывать интересно и завлекательно. Экскурсия проходила не только пешком, но и на авто, поэтому мы совсем не устали, при этом Гунта не только рассказала все по запланированной программе, но и ответила на все интересующие нас вопросы и рассказала много интересного про Латвию! Мы всем рекомендуем данную экскурсию по Риге!
20 октября 2019
Прекрасная экскурсия! Гид встретил нас в аэропорту. Показал не только старый город, но и современную Ригу. Сочетание экскурсии на машине и пешком позволяет увидеть много достопримечательностей и снимает усталость.
8 октября 2019
Мы остались очень довольны экскурсией, не смотря на то, что погода была пасмурной и дождливой. Мы этого даже не заметили и три часа пронеслись в увлекательной беседе и познавательной информации о городе и истории. Всем рекомендуем эту экскурсию!
25 сентября 2019
Отличная экскурсия! Не напрягает, но просвещает! :) Армандс прекрасно знает материал, но не перегружает им счастливых экскурсантов (на дополнительные вопросы отвечает легко и настолько детально, насколько ты попросишь), подачу материала сопровождает шутками и историями. Весело и приятно! Автосоставляющая экскурсии очень кстати, т. к. позволяет, помимо старого центра, увидеть еще кео-что интересное: кварталы югендстиля, московский форштадт и т. п. Это позволяет за одну экскурсию увидеть разную Ригу! И, честно говоря, увидеть все основные достопримечательности :) В общем, всем рекомендую!
9 сентября 2019
Отличній гид в замечательном городе! Єкскурсия очень понравилась, буду советовать всем кто едит от нас в Ригу
Ещё 49 отзывов

Armands проводит ещё 1 экскурсию

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От104 за экскурсию
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