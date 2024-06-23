59 отзывов оставили туристы

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срок узнать город и страну, в которую собираешься приехать. Согласна, если вы едете семьёй отдыхать и надолго, то стоит заморочиться и узнать заранее места, куда стоит сходить, провести кучу времени в интернете, читая отзывы, даже купить билеты онлайн. Но, поверьте, когда у вас нет времени на поиск, когда у вас ограничено время в поездке (2-3 дня или несколько часов свободного времени) нужно обязательно воспользоваться услугами гида на вашем родном языке!!! Все ваши расходы окупятся втройне. Гиды выстраивают программу по вашим желаниям, вы пишите куда хотите сходить, что посмотреть. Порекомендует то, чего вы не знаете. Для вас перед такой поездкой нужно сделать только одну вещь - это найти подходящего гида. Сайт Tripster вам в помощь. Шаг 1 выбрали гида, Шаг 2 забронировали дату, дальше по инструкции, потом у вас контакты гида и вы начинаете планировать маршруты. Никто, кроме гида (ну, если только друзья), живущего в этой стране, не сможет рассказать вам все подробно. Нам повезло, мы нашли такого гида Армандса, который за короткое время рассказал нам столько интересного о Риге, о его жителях, об истории. Было холодно на улице, но часть экскурсии на автомобиле спасла нас. Ответил на все наши вопросы, порой трудные и неожиданные. Нашли с ним общие интересные темы. Посоветовал нам такой хороший ресторанчик, причем в таком месте, где мы сами никогда бы не остановились поесть. Рыба просто шикарная была, порции огромные и не дорого. Спасибо ему большое! Очень рекомендую - Armands!