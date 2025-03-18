Лина — ваш гид в Риге

Провела экскурсии для 2457 туристов

Я профессиональный гид, живу в Риге и уже много лет работаю экскурсоводом по городу, его окрестностям и Латвии. Нравится общаться с людьми и раскрывать им тайны средневекового города. Надеюсь, мой рассказ о Риге будет вам интересен, и вы будете возвращаться в город снова и снова за новыми историями от меня!