Проведите час в доме рижского бюргера, погрузившись в атмосферу 17 века. Вас ждут расписные потолки, барочная мебель и загадочные предметы быта.
Экскурсия охватывает все помещения дома, включая жилые комнаты, кухню, часовню и мастерскую стекольщика.
Узнайте о жизни старой Риги, оцените работу мастеров и раскройте секреты, связанные с Рижским чёрным бальзамом. Встреча с ведьмой-гадалкой добавит мистики в ваше путешествие
Экскурсия охватывает все помещения дома, включая жилые комнаты, кухню, часовню и мастерскую стекольщика.
Узнайте о жизни старой Риги, оцените работу мастеров и раскройте секреты, связанные с Рижским чёрным бальзамом. Встреча с ведьмой-гадалкой добавит мистики в ваше путешествие
7 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Погружение в атмосферу 17 века
- 🖼️ Уникальные фрески и барочная мебель
- 🔍 Интересные факты о старой Риге
- 🔔 Опробуйте домашнюю сигнализацию 18 века
- 🔮 Встреча с ведьмой-гадалкой
- 🐟 Секреты второй жизни рыбьей чешуи
- 🍷 История Рижского чёрного бальзама
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Жилые комнаты с фресками
- Кухня и домашняя часовня
- Кабинет хозяина
- Комната поэта
- Девичий будуар
- Мастерская стекольщика
- Помещения магазина
Описание экскурсии
В доме бюргера мы посетим:
- жилые комнаты с фресками 17–19 веков
- кухню и домашнюю часовню
- кабинет хозяина
- комнату поэта
- девичий будуар
- мастерскую стекольщика — первого известного владельца дома
- помещения магазина, которым владел купец
Вы услышите рассказ о прошлом этого дома, а ещё:
- оцените работу мастеров-мебельщиков, стекольщиков, витражистов, кузнецов и художников
- увидите предметы обихода, о назначении которых современному человеку трудно догадаться
- опробуете домашнюю сигнализацию 18 века
- встретитесь с ведьмой-гадалкой, которая расскажет о характере и профессии вашего будущего супруга
- раскроете секрет второй жизни рыбьей чешуи
- узнаете, какое отношение к этому дому имеет один из главных символов Риги — Рижский чёрный бальзам
Организационные детали
Билет в музей оплачивается дополнительно: взрослый — €5, детский от 8 до 15 лет — €2, до 7 лет — бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Святого Петра в Старой Риге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лина — ваш гид в Риге
Провела экскурсии для 2457 туристов
Я профессиональный гид, живу в Риге и уже много лет работаю экскурсоводом по городу, его окрестностям и Латвии. Нравится общаться с людьми и раскрывать им тайны средневекового города. Надеюсь, мой рассказ о Риге будет вам интересен, и вы будете возвращаться в город снова и снова за новыми историями от меня!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Виолета
18 мар 2025
Здравствуйте любители путешествий. Хочу выразить свою благодарность Лине, за полученное удовольствие проведённое с ней. Это тот случай, когда результат превосходит все ожидания. Получила больше и шире информацию. История Дом Бюргера
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