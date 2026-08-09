Латвийский этнографический музей, основанный в 1924 году, предлагает уникальную возможность погрузиться в прошлое. Здесь представлены образцы архитектуры и быта крестьян из разных регионов Латвии.Посетители могут увидеть жилые дома, мастерские и

церкви, а также узнать о жизни русских староверов и ливских рыбаков. Летом проходят концерты и ярмарки, где можно приобрести сувениры от мастеров. Это идеальное место для знакомства с культурой и традициями Латвии

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. В это время проходят концерты и ярмарки. Весной и осенью музей также интересен, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой музей работает, но мероприятия на открытом воздухе ограничены.

Сейчас август — это идеальное время.