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Этнографический музей

Откройте для себя богатую историю Латвии в Этнографическом музее. Уникальные экспонаты и архитектура ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Латвийский этнографический музей, основанный в 1924 году, предлагает уникальную возможность погрузиться в прошлое. Здесь представлены образцы архитектуры и быта крестьян из разных регионов Латвии.

Посетители могут увидеть жилые дома, мастерские и
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церкви, а также узнать о жизни русских староверов и ливских рыбаков. Летом проходят концерты и ярмарки, где можно приобрести сувениры от мастеров. Это идеальное место для знакомства с культурой и традициями Латвии

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 🎨 Выставки прикладного искусства
  • 🎶 Летние концерты
  • 🛍️ Ярмарки сувениров
  • 📜 История и традиции Латвии

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. В это время проходят концерты и ярмарки. Весной и осенью музей также интересен, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой музей работает, но мероприятия на открытом воздухе ограничены.
Сейчас август — это идеальное время.
Этнографический музей
Этнографический музей
Этнографический музей

Что можно увидеть

  • Жилые дома
  • Хозяйственные постройки
  • Мастерские ремесленников
  • Церкви

Описание экскурсии

Что вас ждет Латвийский этнографический музей под открытым небом основан в 1924 году и является одним из старейших этнографических музеев Европы. В его экспозиции вы можете познакомиться с характерными образцами архитектуры, одежды и предметов быта крестьян живших в различных уголках культурно-исторических областей Латвии — Курземе, Земгале, Видземе и Латгале. Среди них — жилые дома, хозяйственные постройки, мастерские ремесленников, мельницы, кузницы, печи гончаров и смолокуров и так далее. Сегодня в музей перевезены 118 старинных построек из всех исторических краев Латвии, которые были построены в период с XVII-XX вв. Посетив музей вы узнаете как латыши в старину парились в бане, как украшались дворы, как ткали покрывала и чем занимались в повседневной жизни. Узнаете как жили русские староверы в Латгале и ливские рыбаки в Курземе. Осмотрите церкви различных конфессий в Латвии. В выставочном зале проходят выставки прикладного искусства. Летом проводятся концерты органной и фольклорной музыки, ярмарки народного прикладного искусства. Здесь можно приобрести из рук мастеров оригинальные сувениры из дерева, кожи, янтаря, плетенные изделия. Важно знать В стоимость экскурсии включено:

• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:

транспорт, • билеты в музей, • обед, • плата за стоянку.

ежедневно в светлое время суток

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Курземский рыбацкий поселок
  • Двор видземского рыбака
  • Лютеранскую церковь
  • Двор курземского крестьянина
  • Двор видземского крестьянина
  • Двор земгальского крестьянина
  • Столбовую и ветряную мельницу
  • Хозяйственные постройки Латгалии
  • Двор русского крестьянина
  • Католическую церковь
  • Православную церковь
  • Дом гончара
  • Двор ремесленника и многое другое
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Транспорт,
  • Билеты в музей,
  • Обед,
  • Плата за стоянку.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Риги

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