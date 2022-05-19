Этнографический музей

Латвийский этнографический музей под открытым небом основан

Латвийский этнографический музей под открытым небом основан в 1924 году и является одним из старейших этнографических музеев Европы.

В его экспозиции вы можете познакомиться с характерными образцами архитектуры, одежды и предметов быта крестьян живших в различных уголках культурно-исторических областей Латвии.
Этнографический музей
Этнографический музей
Этнографический музей
Этнографический музей
Этнографический музей
Этнографический музей

Что вас ожидает 🤩

  • Курземский рыбацкий поселок
  • Двор видземского рыбака
  • Лютеранскую церковь
  • Двор курземского крестьянина
  • Двор видземского крестьянина
  • Двор земгальского крестьянина
  • Столбовую и ветряную мельницу
  • Хозяйственные постройки Латгалии
  • Двор русского крестьянина
  • Католическую церковь
  • Православную церковь
  • Дом гончара
  • Двор ремесленника и многое другое

Что вас ждет

Латвийский этнографический музей под открытым небом основан в 1924 году и является одним из старейших этнографических музеев Европы. В его экспозиции вы можете познакомиться с характерными образцами архитектуры, одежды и предметов быта крестьян живших в различных уголках культурно-исторических областей Латвии — Курземе, Земгале, Видземе и Латгале. Среди них — жилые дома, хозяйственные постройки, мастерские ремесленников, мельницы, кузницы, печи гончаров и смолокуров и так далее.
Сегодня в музей перевезены 118 старинных построек из всех исторических краев Латвии, которые были построены в период с XVII-XX вв.
Посетив музей вы узнаете как латыши в старину парились в бане, как украшались дворы, как ткали покрывала и чем занимались в повседневной жизни. Узнаете как жили русские староверы в Латгале и ливские рыбаки в Курземе. Осмотрите церкви различных конфессий в Латвии.
В выставочном зале проходят выставки прикладного искусства. Летом проводятся концерты органной и фольклорной музыки, ярмарки народного прикладного искусства. Здесь можно приобрести из рук мастеров оригинальные сувениры из дерева, кожи, янтаря, плетенные изделия.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • транспорт,
  • билеты в музей,
  • обед,
  • плата за стоянку.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспорт
  • Билеты в музей
  • Обед
  • Плата за стоянку
Где начинаем и завершаем?
Начало: по предварительной договоренности с туристом
Завершение: по желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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