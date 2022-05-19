Что вас ждет
Латвийский этнографический музей под открытым небом основан в 1924 году и является одним из старейших этнографических музеев Европы. В его экспозиции вы можете познакомиться с характерными образцами архитектуры, одежды и предметов быта крестьян живших в различных уголках культурно-исторических областей Латвии — Курземе, Земгале, Видземе и Латгале. Среди них — жилые дома, хозяйственные постройки, мастерские ремесленников, мельницы, кузницы, печи гончаров и смолокуров и так далее.
Сегодня в музей перевезены 118 старинных построек из всех исторических краев Латвии, которые были построены в период с XVII-XX вв.
Посетив музей вы узнаете как латыши в старину парились в бане, как украшались дворы, как ткали покрывала и чем занимались в повседневной жизни. Узнаете как жили русские староверы в Латгале и ливские рыбаки в Курземе. Осмотрите церкви различных конфессий в Латвии.
В выставочном зале проходят выставки прикладного искусства. Летом проводятся концерты органной и фольклорной музыки, ярмарки народного прикладного искусства. Здесь можно приобрести из рук мастеров оригинальные сувениры из дерева, кожи, янтаря, плетенные изделия.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
Туристы оплачивают самостоятельно:
- транспорт,
- билеты в музей,
- обед,
- плата за стоянку.