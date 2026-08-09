Латвийский этнографический музей, основанный в 1924 году, предлагает уникальную возможность погрузиться в прошлое. Здесь представлены образцы архитектуры и быта крестьян из разных регионов Латвии.
Посетители могут увидеть жилые дома, мастерские и
Посетители могут увидеть жилые дома, мастерские и
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🎨 Выставки прикладного искусства
- 🎶 Летние концерты
- 🛍️ Ярмарки сувениров
- 📜 История и традиции Латвии
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода позволяет насладиться прогулками на свежем воздухе. В это время проходят концерты и ярмарки. Весной и осенью музей также интересен, но стоит учитывать возможность дождей. Зимой музей работает, но мероприятия на открытом воздухе ограничены.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Жилые дома
- Хозяйственные постройки
- Мастерские ремесленников
- Церкви
Описание экскурсии
Что вас ждет Латвийский этнографический музей под открытым небом основан в 1924 году и является одним из старейших этнографических музеев Европы. В его экспозиции вы можете познакомиться с характерными образцами архитектуры, одежды и предметов быта крестьян живших в различных уголках культурно-исторических областей Латвии — Курземе, Земгале, Видземе и Латгале. Среди них — жилые дома, хозяйственные постройки, мастерские ремесленников, мельницы, кузницы, печи гончаров и смолокуров и так далее. Сегодня в музей перевезены 118 старинных построек из всех исторических краев Латвии, которые были построены в период с XVII-XX вв. Посетив музей вы узнаете как латыши в старину парились в бане, как украшались дворы, как ткали покрывала и чем занимались в повседневной жизни. Узнаете как жили русские староверы в Латгале и ливские рыбаки в Курземе. Осмотрите церкви различных конфессий в Латвии. В выставочном зале проходят выставки прикладного искусства. Летом проводятся концерты органной и фольклорной музыки, ярмарки народного прикладного искусства. Здесь можно приобрести из рук мастеров оригинальные сувениры из дерева, кожи, янтаря, плетенные изделия. Важно знать В стоимость экскурсии включено:
• услуги гида. Туристы оплачивают самостоятельно:
транспорт, • билеты в музей, • обед, • плата за стоянку.
ежедневно в светлое время суток
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Курземский рыбацкий поселок
- Двор видземского рыбака
- Лютеранскую церковь
- Двор курземского крестьянина
- Двор видземского крестьянина
- Двор земгальского крестьянина
- Столбовую и ветряную мельницу
- Хозяйственные постройки Латгалии
- Двор русского крестьянина
- Католическую церковь
- Православную церковь
- Дом гончара
- Двор ремесленника и многое другое
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Транспорт,
- Билеты в музей,
- Обед,
- Плата за стоянку.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По предварительной договоренности с туристом
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в светлое время суток
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Риги
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