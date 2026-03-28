Путешествие в сердце Латвии: Сигулда и Турайда ждут вас! Откройте для себя историю, архитектуру и живописные виды всего в часе езды от Риги
В 60 км от Риги находится удивительный уголок Латвии. Сигулда и Турайда привлекают туристов своими средневековыми замками и живописными пейзажами.
Здесь можно прогуляться по старинным улочкам, посетить Турайдский музей-заповедник и насладиться видами с канатной дороги. История и легенды этих мест не оставят равнодушными никого. Это идеальное место для погружения в культуру и природу Латвии
Лучшее время для экскурсии из Риги в Сигулду и Турайду - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время года погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой местных пейзажей, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но всё же возможно насладиться зимними видами и атмосферой средневековых замков.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Замок Зегевольд
Турайдский музей-заповедник
Сад песен
Гора Дайн
Описание экскурсии
Путевые заметки с историческим контекстом
По дороге я расскажу об основных вехах развития Сигулды и Турайды и о том, почему именно здесь нагляднее всего предстаёт история территории, впоследствии ставшей независимой Латвией.
Средневековая Сигулда и её тайны
Мы окунёмся в атмосферу старого города. Выпьем по чашечке кофе с вкуснейшими сигулдскими эклерами, осмотрим реконструированную территорию замка Зегевольд. Вы узнаете о вековой вражде бывших союзников — рижского архиепископа и Ливонского ордена — и поймёте, почему в окрестностях города построили целых три замка.
Ромео и Джульетта в латышской версии
По желанию переправимся на другой берег Гауи в вагончике канатной дороги. Это более километра пути и потрясающие виды из окна в любое время года. Я поделюсь легендой о Турайдской розе — подлинной историей верности, коварства и любви. Героев этого сюжета, Виктора и Майю, иногда называют латвийскими Ромео и Джульеттой.
Турайдский музей-заповедник
Посетим средневековый замок, его главную башню, темницу и покои архиепископа. Побываем в «Саду песен» и на горе Дайн, где в природный ландшафт вписаны десятки величественных гранитных скульптур, посвященных дайнам — латышским народным песням. Расскажу, откуда взялись латыши, во что верили местные ливы и что для них значил «конь судьбы».
Древние технологии в наши дни
Вы узнаете, как и зачем в 21 веке в Латвии заново учатся строить … по технологиям 18 века. Увидите очень своеобразную детскую площадку — экспозицию, основанную на цифровых достижениях и рассказывающую о столетии до провозглашения независимости Латвии в 1918 году. Сегодня это предмет особой гордости музея.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включены трансфер, сопровождение гида и кофейная пауза в Сигулде
Дополнительно оплачиваются билеты в музеи — 11 евро/чел., билет на канатную дорогу (по желанию) — 12 евро взрослые, 8 евро дети от 3 до 12 лет, кофейная пауза (по желанию)
Поездка пройдёт на автомобиле Opel Antara
Не рекомендую экскурсию для детей младше 5 лет: ходить предстоит много, малыши быстро устанут
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 688 туристов
Меня зовут Татьяна, я профессиональный журналист и фотограф. Давным-давно живу в Риге, люблю путешествовать по родной стране, ее ближайшим окрестностям и показывать все лучшее друзьям и путешественникам. Слежу за новинками туризма в Балтии. Делаю репортажи для медиа о дворцах и замках, музеях и фестивалях, летних событиях и тусовках, а также о заповедных природных уголках. До встречи в Латвии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Благодарим гида Татьяну и водителя Ольгу за увлекательную и познавательную экскурсию. Татьяна эрудированный специалист и приятный в общении человек. Она учитывает интересы и физические возможности путешественников. В завершении нашей поездки мы вкусно и недорого пообедали в приятном кафе. Это был незабываемый день!
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Татьяна
Это была одна из наших самых лучших экскурсий. Всё было отлично организовано… Татьяна замечательный и профессионвльный гид, интересный рассказчик и хороший человек. Маршрут превзошёл все наши ожидания. Огромное спасибо за угощение: чудесный кофе с эклерами. Всем рекомендуем экскурсию с Татьяной.
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