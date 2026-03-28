Лучшее время для экскурсии из Риги в Сигулду и Турайду - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время года погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой местных пейзажей, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой, с ноября по март, экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но всё же возможно насладиться зимними видами и атмосферой средневековых замков.

В 60 км от Риги находится удивительный уголок Латвии. Сигулда и Турайда привлекают туристов своими средневековыми замками и живописными пейзажами. Здесь можно прогуляться по старинным улочкам, посетить Турайдский музей-заповедник и насладиться видами с канатной дороги. История и легенды этих мест не оставят равнодушными никого. Это идеальное место для погружения в культуру и природу Латвии

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путевые заметки с историческим контекстом

По дороге я расскажу об основных вехах развития Сигулды и Турайды и о том, почему именно здесь нагляднее всего предстаёт история территории, впоследствии ставшей независимой Латвией.

Средневековая Сигулда и её тайны

Мы окунёмся в атмосферу старого города. Выпьем по чашечке кофе с вкуснейшими сигулдскими эклерами, осмотрим реконструированную территорию замка Зегевольд. Вы узнаете о вековой вражде бывших союзников — рижского архиепископа и Ливонского ордена — и поймёте, почему в окрестностях города построили целых три замка.

Ромео и Джульетта в латышской версии

По желанию переправимся на другой берег Гауи в вагончике канатной дороги. Это более километра пути и потрясающие виды из окна в любое время года. Я поделюсь легендой о Турайдской розе — подлинной историей верности, коварства и любви. Героев этого сюжета, Виктора и Майю, иногда называют латвийскими Ромео и Джульеттой.

Турайдский музей-заповедник

Посетим средневековый замок, его главную башню, темницу и покои архиепископа. Побываем в «Саду песен» и на горе Дайн, где в природный ландшафт вписаны десятки величественных гранитных скульптур, посвященных дайнам — латышским народным песням. Расскажу, откуда взялись латыши, во что верили местные ливы и что для них значил «конь судьбы».

Древние технологии в наши дни

Вы узнаете, как и зачем в 21 веке в Латвии заново учатся строить … по технологиям 18 века. Увидите очень своеобразную детскую площадку — экспозицию, основанную на цифровых достижениях и рассказывающую о столетии до провозглашения независимости Латвии в 1918 году. Сегодня это предмет особой гордости музея.

Организационные детали