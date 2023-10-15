Увидеть «латвийскую Швейцарию» и средневековые замки Ливонии
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Описание
Что вас ожидает
Путевые заметки с историческим контекстом
По дороге я расскажу об основных вехах развития Сигулды и Турайды и о том, почему именно здесь нагляднее всего предстаёт история территории, впоследствии ставшей независимой Латвией.
Средневековая Сигулда и её тайны
Мы окунёмся в атмосферу старого города. Выпьем по чашечке кофе с вкуснейшими сигулдскими эклерами, осмотрим реконструированную территорию замка Зегевольд. Вы узнаете о вековой вражде бывших союзников — рижского архиепископа и Ливонского ордена — и поймёте, почему в окрестностях города построили целых три замка.
Ромео и Джульетта в латышской версии
По желанию переправимся на другой берег Гауи в вагончике канатной дороги. Это более километра пути и потрясающие виды из окна в любое время года. Я поделюсь легендой о Турайдской розе — подлинной историей верности, коварства и любви. Героев этого сюжета, Виктора и Майю, иногда называют латвийскими Ромео и Джульеттой.
Турайдский музей-заповедник
Посетим средневековый замок, его главную башню, темницу и покои архиепископа. Побываем в «Саду песен» и на горе Дайн, где в природный ландшафт вписаны десятки величественных гранитных скульптур, посвященных дайнам — латышским народным песням. Расскажу, откуда взялись латыши, во что верили местные ливы и что для них значил «конь судьбы».
Древние технологии в наши дни
Вы узнаете, как и зачем в 21 веке в Латвии заново учатся строить … по технологиям 18 века. Увидите очень своеобразную детскую площадку — экспозицию, основанную на цифровых достижениях и рассказывающую о столетии до провозглашения независимости Латвии в 1918 году. Сегодня это предмет особой гордости музея.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, сопровождение гида и кофейная пауза в Сигулде
- Дополнительно оплачиваются билеты в музеи — 11 евро/чел., билет на канатную дорогу (по желанию) — 12 евро взрослые, 8 евро дети от 3 до 12 лет
- Поездка пройдёт на автомобиле Opel Antara
- Не рекомендую экскурсию для маленьких детей до 6-7 лет: ходить предстоит много, малыши быстро устанут
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.