Из Риги - в Сигулду и Турайду

Увидеть «латвийскую Швейцарию» и средневековые замки Ливонии

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В 60 км от Риги, недалеко от Сигулды, на холмистых берегах реки Гауи расположился живописный уголок Латвии. Средневековые замки придают ему особое очарование. Рижане обожают эти места. Приглашаю и вас посетить их. Мы прогуляемся по улочкам Сигулды, её окрестностям и Турайдскому музею-заповеднику. Дополню поездку глубоким погружением в историю края и страны в целом.
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Из Риги - в Сигулду и Турайду
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Описание

Что вас ожидает

Путевые заметки с историческим контекстом

По дороге я расскажу об основных вехах развития Сигулды и Турайды и о том, почему именно здесь нагляднее всего предстаёт история территории, впоследствии ставшей независимой Латвией.

Средневековая Сигулда и её тайны

Мы окунёмся в атмосферу старого города. Выпьем по чашечке кофе с вкуснейшими сигулдскими эклерами, осмотрим реконструированную территорию замка Зегевольд. Вы узнаете о вековой вражде бывших союзников — рижского архиепископа и Ливонского ордена — и поймёте, почему в окрестностях города построили целых три замка.

Ромео и Джульетта в латышской версии

По желанию переправимся на другой берег Гауи в вагончике канатной дороги. Это более километра пути и потрясающие виды из окна в любое время года. Я поделюсь легендой о Турайдской розе — подлинной историей верности, коварства и любви. Героев этого сюжета, Виктора и Майю, иногда называют латвийскими Ромео и Джульеттой.

Турайдский музей-заповедник

Посетим средневековый замок, его главную башню, темницу и покои архиепископа. Побываем в «Саду песен» и на горе Дайн, где в природный ландшафт вписаны десятки величественных гранитных скульптур, посвященных дайнам — латышским народным песням. Расскажу, откуда взялись латыши, во что верили местные ливы и что для них значил «конь судьбы».

Древние технологии в наши дни

Вы узнаете, как и зачем в 21 веке в Латвии заново учатся строить … по технологиям 18 века. Увидите очень своеобразную детскую площадку — экспозицию, основанную на цифровых достижениях и рассказывающую о столетии до провозглашения независимости Латвии в 1918 году. Сегодня это предмет особой гордости музея.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер, сопровождение гида и кофейная пауза в Сигулде
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музеи — 11 евро/чел., билет на канатную дорогу (по желанию) — 12 евро взрослые, 8 евро дети от 3 до 12 лет
  • Поездка пройдёт на автомобиле Opel Antara
  • Не рекомендую экскурсию для маленьких детей до 6-7 лет: ходить предстоит много, малыши быстро устанут

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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