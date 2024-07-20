Музей арт-нуво – экскурсии в Риге

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей арт-нуво» в Риге на русском языке, цены от €63. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Вкусная Рига
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Вкусная Рига: кулинарное путешествие и историческая прогулка
Погрузитесь в мир латвийских вкусов и ароматов с экскурсией Вкусная Рига. Исследуйте исторические уголки города и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Домская площадь у входа в Домский собор
Расписание: Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
6 июн в 10:00
9 июн в 12:00
€80 за человека
Поступь столетий в узких улочках Риги
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Поступь столетий: историческая экскурсия по узким улочкам Риги
Откройте для себя уникальную историю Риги, прогуливаясь по ее узким улочкам. Памятники ЮНЕСКО, средневековые замки и многое другое ждут вас
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
9 июн в 09:00
10 июн в 09:00
€63 за экскурсию
Город-курорт Юрмала
Пешая
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Юрмала - жемчужина курортной Риги
Погрузитесь в атмосферу Юрмалы, где каждый уголок наполнен историей и красотой прибрежного курорта
Начало: Рига, центральный ж/д вокзал
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Завтра в 09:00
6 июн в 09:00
€70 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Iuliia
    20 июля 2024
    Поступь столетий в узких улочках Риги
    Всё очень понравилось. Посмотрели на Ригу с совершенно другой стороны. Спасибо
  • Е
    Евгения
    28 июня 2024
    Поступь столетий в узких улочках Риги
    Мне оченъ понравилась экскурсия по историческому центру Риги, проведенная гидом Алексадром Волковой. Александра рассказала и об истории Риги, и об
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    истории Латвии. Ее рассказ был наполнен не только историческими фактами, но и увлекательными историями о людях, когда-то живших в Риге. У Александры великолепная дикция. Она обладает даром рассказчика - ее очень приятно слушать и совсем не устаешь от полученного объема информации. Зкскурсия была приятной и увлекательной. Спасибо огромное!

  • T
    Tanya
    20 сентября 2023
    Вкусная Рига
    Гид замечательный, еда очень вкусная! Потрясающий рынок! Хотелось бы больше услышать о национальной кухне.
  • Р
    Раиса
    4 сентября 2023
    Поступь столетий в узких улочках Риги
    Насыщенная информацией экскурсия, много интересных фактов, историй о городе. Отдельное спасибо за кинематографический акцент экскурсии. Очень понравился гид. Влюбленный в свою профессию человек! Желаю побольше туристов и экскурсий!
  • Y
    Yana
    8 февраля 2020
    Вкусная Рига
    Это лучшая экскурсия, которую я заказывала! Лия провела нас по старому городу, по моей просьбе мы посидели и погрелись в кафе,
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    она рассказывала настолько естественно и не «заучено», что это было похоже как-будто я приехала к подруге и она рассказывала про свой город))) История была живая, с вопросами-ответами-советами. Без сложных имён, как иногда рассказывают экскурсоводы с академической, лекционной подачей. Очень рекомендую! И все честно по цене (а то некоторые пишут типа 10€, а потом «то» не входит, водителю доплати 10€, вход платный, мы круг прошли больше, давайте ещё по 5€). Плюс с оплаты экскурсии она купила нам сыра, рыбу и пиво на дегустацию, а это по меньшей мере 5€!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Музей арт-нуво»

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  2. Поступь столетий в узких улочках Риги
  3. Город-курорт Юрмала
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Турайда
  6. Домской Собор
  7. Дом Черноголовых
  8. Рижская Ратуша
  9. Домская площадь
  10. Видземская Швейцария
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2025
Сейчас в Риге в категории "Музей арт-нуво" можно забронировать 3 экскурсии от 63 до 80. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музей арт-нуво», 13 ⭐ отзывов, цены от €63. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август