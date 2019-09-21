9 отзывов оставили туристы

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Рижский модерн

Очароваться самыми красивыми районами города и познакомиться с их творцами

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

От €5550 за экскурсиюскидка10%

У этой экскурсии9 отзывов
4.56
Татьяна
Задать вопросОбычно отвечает за 47 мин.
Татьяна – Гид в Риге
Архитектура Риги заслуживает не меньшего внимания, чем ее история 📖.

Ведь дома такие же равноправные горожане, как и мы с вами.

Модерн Риги, иначе говоря, югендстиль — это и яркая, богатая декоративность, и строгость форм национального романтизма.

На экскурсии 🧭 со мной вы попадаете в музей архитектуры под открытым небом, услышите историю 📖 самых красивых районов города, узнаете о знаменитых архитекторах и их творениях.
Рижский модерн
Рижский модерн

Программа

Мы пройдём по улицам Альберта и Элизабетес. Вы узнаете, в честь кого названы самые красивые улицы города. Здесь мы встретим и «гостей из Голландии», и представителей загадочной готики, и строгий классицизм.

Я познакомлю вас с работами таких замечательных мастеров, как М. Эзенштейн, К. Пекшенс, П. Мандельштам. Сегодня даже трудно себе представить, что дома, созданные Михаилом Эзенштейном по улице Альберта, с наиболее яркими и колоритными примерами югендстиля в начале 20-го века считали примером дурного вкуса и «бездарно потраченным материалом».

Прогуливаясь по улицам Новой Риги, можно собрать целый каменный зоопарк. Это коты, собаки, медведи, львы, павлины… Здесь же драконы, валькирии, горгоны. Я расскажу, как они попали на фасады и крыши домов.

А если вы устали или замёрзли, мы зайдем в уютное кафе на чашечку настоящего рижского кофе с настоящим рижским пирожным. И уж тогда вы точно полностью проникнитесь атмосферой начала прошлого столетия.

Рижский модерн
Рижский модерн
Рижский модерн
Рижский модерн
Рижский модерн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Я живу в Риге и работаю гидом. Мне интересно общаться с людьми и делиться своими знаниями. Нравится, когда меня не только слушают, но и задают вопросы, высказывают своё мнение.
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9 отзывов оставили туристы

21 сентября 2019
МОЖЕТ БЫТЬ, НУЖНО БОЛЬШЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ ОБ ЭТОМ СТИЛЕ И ОБ ИСТОКАХ ЕГО СИМВОЛИКИ.
2 сентября 2019
Татьяна- прекрасный гид! Любит свой город и очень интересно о нем рассказывает. Нам все понравилось.
24 февраля 2019
Прекрасный гид! Татьяна Маркова очень бережно, деликатно относится к туристам, чувствуется любовь к теме, полтора часа пролетели незаметно и хотелось ещё и ещё слушать и рассматривать!
12 августа 2018
Отличная экскурсия!
21 июля 2018
Рекомендуем посетить экскурсию! Большое количество впечатлений от незабываемых архитектурных работ великих рижских архитекторов, увиденных своими глазами, в сопровождении интересного экскурсовода!
Анна
1 августа 2017
Можно порекомендовать эту экскурсию людям, интересующимся архитектурой. Экскурсия небольшая, но дает возможность начать знакомство с римским модерном - югендстилем. Это очень интересное и необычное направление в архитектуре.
6 января 2017
Эта экскурсия обязательна для любителей архитектуры. Получили огромное эстетическое удовольствие. Спасибо Татьяне за интересную экскурсию!
19 августа 2016
Vse horosho
19 августа 2016
На мой взгляд, материал экскурсии нуждается в структурировании. Складывалось впечатление, что гид рассказывает обо всем, что знает без относительно к главной теме.

Татьяна проводит ещё 4 экскурсии

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