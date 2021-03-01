9 отзывов оставили туристы

Приглашаем на уникальное путешествие по улицам Риги, где каждый дом расскажет свою уникальную историю
Представьте себе город, где каждый уголок и каждое здание воплощают в себе искусство и историю.
Рига, столица Латвии, является именно таким местом, где архитектура модерна (югендстиль) и национальный романтизм сливаются в читать дальшеуменьшить
единое целое, создавая неповторимый облик города.
Во время индивидуальной экскурсии "Рижский модерн" вы сможете насладиться красотой улиц Альберта и Элизабетес, узнать истории, связанные с знаменитыми архитекторами, такими как Михаил Эзенштейн, Константин Пекшенс и Павел Мандельштам.
Эти улицы хранят в себе не только историю архитектуры начала 20-го века, но и множество удивительных историй, связанных с каждым зданием.
От "каменного зоопарка" с его фигурами животных и мифических существ до уютных кафе, где можно насладиться настоящим рижским кофе.
Эта экскурсия не просто познакомит вас с архитектурой Риги, но и позволит по-настоящему прочувствовать дух прошлого столетия, ощутить его атмосферу и красоту
Лучшие месяцы для экскурсии «Рижский модерн» - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по улицам города и посетить уютные кафе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Улица Альберта
Улица Элизабетес
Дома Михаила Эзенштейна
Описание экскурсии
Программа
Мы пройдём по улицам Альберта и Элизабетес. Вы узнаете, в честь кого названы самые красивые улицы города. Здесь мы встретим и «гостей из Голландии», и представителей загадочной готики, и строгий классицизм.
Я познакомлю вас с работами таких замечательных мастеров, как М. Эзенштейн, К. Пекшенс, П. Мандельштам. Сегодня даже трудно себе представить, что дома, созданные Михаилом Эзенштейном по улице Альберта, с наиболее яркими и колоритными примерами югендстиля в начале 20-го века считали примером дурного вкуса и «бездарно потраченным материалом».
Прогуливаясь по улицам Новой Риги, можно собрать целый каменный зоопарк. Это коты, собаки, медведи, львы, павлины… Здесь же драконы, валькирии, горгоны. Я расскажу, как они попали на фасады и крыши домов.
А если вы устали или замёрзли, мы зайдем в уютное кафе на чашечку настоящего рижского кофе с настоящим рижским пирожным. И уж тогда вы точно полностью проникнитесь атмосферой начала прошлого столетия.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1760 туристов
Я живу в Риге и работаю гидом. Мне интересно общаться с людьми и делиться своими знаниями. Нравится, когда меня не только слушают, но и задают вопросы, высказывают своё мнение.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Замечательная экскурсия, позволяющая взглянуть на Ригу с другой стороны. Мне кажется, экскурсия будет интересна не только гостям города, но и рижанам, которые сотни раз пробегали мимо этих прекрасных зданий, не замечая их. Отдельно хочется отметить Татьяну, она не просто интересно ведет экскурсию, но и очень старается, чтобы туристам было комфортно!
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Н
Надежда
Хочу поблагодарить гида Татьяну за интересную экскурсию "Рижский модерн". Все было великолепно,профессионально,интересно,хотелось бы еще раз вернуться на этот маршрут.
Спасибо всей вашей команде! Удачи вам!
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Е
Евгения
Рекомендуем посетить экскурсию! Большое количество впечатлений от незабываемых архитектурных работ великих рижских архитекторов, увиденных своими глазами, в сопровождении интересного экскурсовода!
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Н
Надежда
Прекрасный гид! Татьяна Маркова очень бережно,деликатно относится к туристам, чувствуется любовь к теме, полтора часа пролетели незаметно и хотелось ещё и ещё слушать и рассматривать!
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a
anastssia
Замечательная экскурсия! Татьяна очень интересно и увлечённо рассказывает. Прогулка позволила посмотреть на Ригу под другим углом. Всем советуем!
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О
Ольга
Эта экскурсия обязательна для любителей архитектуры. Получили огромное эстетическое удовольствие. Спасибо Татьяне за интересную экскурсию!