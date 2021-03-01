9 отзывов оставили туристы

Лучшие месяцы для экскурсии «Рижский модерн» - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по улицам города и посетить уютные кафе.

Представьте себе город, где каждый уголок и каждое здание воплощают в себе искусство и историю.Рига, столица Латвии, является именно таким местом, где архитектура модерна (югендстиль) и национальный романтизм сливаются в

единое целое, создавая неповторимый облик города. Во время индивидуальной экскурсии "Рижский модерн" вы сможете насладиться красотой улиц Альберта и Элизабетес, узнать истории, связанные с знаменитыми архитекторами, такими как Михаил Эзенштейн, Константин Пекшенс и Павел Мандельштам. Эти улицы хранят в себе не только историю архитектуры начала 20-го века, но и множество удивительных историй, связанных с каждым зданием. От "каменного зоопарка" с его фигурами животных и мифических существ до уютных кафе, где можно насладиться настоящим рижским кофе. Эта экскурсия не просто познакомит вас с архитектурой Риги, но и позволит по-настоящему прочувствовать дух прошлого столетия, ощутить его атмосферу и красоту

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Описание экскурсии

Программа

Мы пройдём по улицам Альберта и Элизабетес. Вы узнаете, в честь кого названы самые красивые улицы города. Здесь мы встретим и «гостей из Голландии», и представителей загадочной готики, и строгий классицизм.

Я познакомлю вас с работами таких замечательных мастеров, как М. Эзенштейн, К. Пекшенс, П. Мандельштам. Сегодня даже трудно себе представить, что дома, созданные Михаилом Эзенштейном по улице Альберта, с наиболее яркими и колоритными примерами югендстиля в начале 20-го века считали примером дурного вкуса и «бездарно потраченным материалом».

Прогуливаясь по улицам Новой Риги, можно собрать целый каменный зоопарк. Это коты, собаки, медведи, львы, павлины… Здесь же драконы, валькирии, горгоны. Я расскажу, как они попали на фасады и крыши домов.

А если вы устали или замёрзли, мы зайдем в уютное кафе на чашечку настоящего рижского кофе с настоящим рижским пирожным. И уж тогда вы точно полностью проникнитесь атмосферой начала прошлого столетия.