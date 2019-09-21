9 отзывов оставили туристы

Архитектура Риги заслуживает не меньшего внимания, чем ее история 📖. Ведь дома такие же равноправные горожане, как и мы с вами. Модерн Риги, иначе говоря, югендстиль — это и яркая, богатая декоративность, и строгость форм национального романтизма. На экскурсии 🧭 со мной вы попадаете в музей архитектуры под открытым небом, услышите историю 📖 самых красивых районов города, узнаете о знаменитых архитекторах и их творениях.

Программа

Мы пройдём по улицам Альберта и Элизабетес. Вы узнаете, в честь кого названы самые красивые улицы города. Здесь мы встретим и «гостей из Голландии», и представителей загадочной готики, и строгий классицизм.

Я познакомлю вас с работами таких замечательных мастеров, как М. Эзенштейн, К. Пекшенс, П. Мандельштам. Сегодня даже трудно себе представить, что дома, созданные Михаилом Эзенштейном по улице Альберта, с наиболее яркими и колоритными примерами югендстиля в начале 20-го века считали примером дурного вкуса и «бездарно потраченным материалом».

Прогуливаясь по улицам Новой Риги, можно собрать целый каменный зоопарк. Это коты, собаки, медведи, львы, павлины… Здесь же драконы, валькирии, горгоны. Я расскажу, как они попали на фасады и крыши домов.

А если вы устали или замёрзли, мы зайдем в уютное кафе на чашечку настоящего рижского кофе с настоящим рижским пирожным. И уж тогда вы точно полностью проникнитесь атмосферой начала прошлого столетия.