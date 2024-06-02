В Вера Старая Рига - история и современность С удовольствием посмотрели Ригу с гидом Татьяной. Было легко и интересно. Задавали вопросы, обсуждали и смотрели. Нам понравилось. Спасибо

Л Люсьена Божественная Сигулда в тени креста и меча Нам всё очень понравилось и транспорт перемещения, и рассказ, и общение! Всё было очень хорошо организованно и проведенно 👍

М Максим История, архитектура и легенды Старой Риги читать дальше проходили лабиринты двориков в сердце Старой Риги. Инга чувствует настроение и интерес своих клиентов с полуслова. Спасибо, Инга, большое за экскурсию, прогулку и Ваш позитив! Инга провела очень интересную экскурсию и смогла увлечь наших трёх детей-подростков легендами о Риге. Мы много двигались, ныряли в закоулки,

А Анна Божественная Сигулда в тени креста и меча Лучшая экскурсия на который мы были. Александра рассказывает очень интересно, колоссальное количество исторических фактов. Маршрут приятный, вдоволь можно насладиться каждой локацией. Очень рекомендуем к посещению. Остались максимально приятные впечатления.

K Katia История, архитектура и легенды Старой Риги читать дальше окунуться в историю и культуру этого удивительного места. Двухчасовая индивидуальная экскурсия позволила нам увидеть и почувствовать всю прелесть старой Риги. Большое спасибо за такой замечательный опыт! Экскурсия по старому городу Риги на троих была незабываемым опытом! Инга была очень знающей и увлекательной рассказчицой, которая позволил нам

Н Нина Старая Рига - история и современность Экскурсия прошла прекрасно. Гид - специалист своего дела! Знает тему, рассказала много интересного. Даже немного зхадержалась, чтоб закончить экскурсию (у нас был малыш и не могли быстро двигаться). Довольны, рекомндуем.

Ю Юлия Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном читать дальше один день,поэтому в 8 утра мы уже готовы были впитывать красоту и истории Риги) За 3,5 часа Инга познакомила нас с домами в стиле югенстиль, атмосферными кафешками и необычными музеями,рассказала множество историй,легенд Старой Риги,даже кусочек сухих фактов и дат удивительным образом остался в памяти) Несмотря на насыщенную программу мы наслаждались прогулкой,шли неспеша,успевая и сфотографироваться, и задать уточняющие вопросы, и пошутить, и отдохнуть) Весь коллектив благодарен Инге за структурированный рассказ,рекомендации куда можно сходить после экскурсии(каждый нашел себе занятие по душе). Тихий,неторопливый рассказ Инги легко запоминался)Рекомендуем знакомиться с Ригой вместе с Ингой!) С благодарностью коллектив детского садика "Bangelė",Клайпеда,Литва) Добрый день)Хотим поделиться своими впечатлениями от Риги,по которой мы гуляли с потрясающим гидом -Ингой) Наш коллектив прилетел в Ригу на

А Анна История, архитектура и легенды Старой Риги Возможно ли узнать и влюбиться в Ригу за 2 часа? Да,возможно!Огромное спасибо Инге за глубокие знания,интересную экскурсию! Планируем вернуться и ещё раз пообщаться с нашим прекрасным экскурсоводом!

A Alexey Божественная Сигулда в тени креста и меча Прекрасная экскурсия, очень интересная и познавательная. Очень понравилась: живая подача материала, интересные факты из истории и красивые виды на окружающую природу и средневековые замки. Александра очень приятный собеседник и замечательный экскурсовод.