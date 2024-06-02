Экскурсии Риги об истории и архитектуре

Найдено 22 экскурсии в категории «История и архитектура» в Риге на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
История, архитектура и легенды Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
208 отзывов
История, архитектура и легенды Старой Риги: погружение в средневековье
Приглашаем на увлекательную прогулку по Старой Риге, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 12:30
Завтра в 15:00
65 за всё до 5 чел.
Рига как на ладони
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
47 отзывов
Рига как на ладони: путешествие по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя её уникальные храмы и замки. Откройте для себя тайны города с высоты птичьего полета
Начало: ваш отель
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
65 за всё до 7 чел.
Истории Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
171 отзыв
Истории Старой Риги - Путешествие в сердце Латвии
Загадочная Старая Рига раскрывает свои тайны: от основания города до жизни средневековых рижан
Начало: У часов LAIMA
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
85 за всё до 4 чел.
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Проследить эпохи развития города и его архитектуры на большой прогулке по центру
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
105 за всё до 10 чел.
Старая Рига - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
99 отзывов
Старая Рига - путешествие сквозь историю и современность
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги: от узких улочек до гастрономических изысков. Индивидуальная экскурсия раскроет все тайны города
Начало: На Домской площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
60 за всё до 3 чел.
Божественная Сигулда в тени креста и меча
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
16 отзывов
Божественная Сигулда: путешествие сквозь время и природу Латвии
Погрузитесь в мир средневековья и природных чудес в Сигулде. Откройте для себя замки, легенды и дыхание древности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
174 за всё до 3 чел.
Рижские фантазии на тему модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
21 отзыв
Рижские фантазии на тему модерна: архитектурное путешествие
Познакомьтесь с уникальными архитектурными шедеврами модерна в Риге, включая знаменитые работы Эйзенштейна и Пекшена
Начало: Национальная Опера
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
65 за всё до 8 чел.
Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
16 отзывов
Большая прогулка по Старой Риге: средневековье и модерн
Погрузитесь в атмосферу Риги: от средневековых башен до удивительных домов в стиле модерн. Индивидуальная экскурсия, которая запомнится надолго
10 июня в 08:00
11 июня в 14:00
120 за всё до 4 чел.
Секреты Старой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
7 отзывов
Секреты Старой Риги: Путешествие по историческим улицам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
67 отзывов
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Риги, прогуливаясь по её историческому центру с уникальной архитектурой модерна и деревянными домами
Начало: У часов Laima
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
68 за всё до 8 чел.
Загадки Домского собора
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Загадки Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в удивительный мир Домского собора Риги, где каждый камень хранит истории веков. Вас ждут невероятные открытия и уникальные рассказы
Начало: На Домской площади
Сегодня в 12:30
Завтра в 14:00
15 за человека
Тайны Домского собора
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
22 отзыва
Тайны Домского собора: путешествие в сердце Риги
Погрузитесь в восемь столетий истории Домского собора Риги, где каждый камень хранит тайны прошлого
Начало: У билетной кассы в Домском соборе
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
10 за человека
Несколько часов в Риге. Из аэропорта в город и обратно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Несколько часов в Риге: от аэропорта до сердца города и обратно
Откройте для себя красоту Риги в короткой экскурсии из аэропорта. Познакомьтесь с историей и архитектурой, прогуляйтесь по улице Альберта
Сегодня в 13:00
Завтра в 15:00
60 за всё до 2 чел.
Сакральные памятники Средневековой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Сакральные памятники Средневековой Риги: путешествие в историю
Откройте для себя величие и красоту сакральных памятников Старой Риги в уникальной индивидуальной экскурсии
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
65 за всё до 4 чел.
Путешествие по замкам Даугавы
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
Путешествие по замкам Даугавы: от древних ливов до латышского эпоса
Откройте для себя мир легенд и историй на берегах Даугавы. Путешествие по замкам Даугавы - это погружение в древнюю историю Латвии
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
от 170 за всё до 5 чел.
Истории средневековой Риги
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Истории средневековой Риги: прогулка по узким улочкам и историческим зданиям
Познакомьтесь с Ригой, её восьмивековой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по узким улочкам и насладитесь атмосферой средневековья
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
65 за всё до 4 чел.
Рижский модерн
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Рижский модерн: путешествие по архитектурным шедеврам Риги
Приглашаем на уникальное путешествие по улицам Риги, где каждый дом расскажет свою уникальную историю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 55 за всё до 5 чел.
Рига - цветок средневековья
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Рига: секреты средневековья в церквях и символах
Погрузитесь в атмосферу средневековой Риги, раскрывая тайные знаки и истории, скрытые в стенах старинных церквей
Завтра в 15:00
10 июня в 09:00
65 за всё до 8 чел.
Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
12 отзывов
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
187 за всё до 3 чел.
Ливонская Швейцария и замок Венден
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
254 за всё до 6 чел.
Тайны рижского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Тайны рижского модерна
Увидеть самые яркие модернистские здания города и расшифровать их символику с профессиональным гидом
Начало: Ратушная площадь у здания Ратуши
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
65 за всё до 5 чел.
Квест-прогулка по Риге - для взрослых и детей
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
Квест-прогулка по Риге - для взрослых и детей
Оригинальный способ познакомиться со столицей Латвии без гида
Начало: В районе улицы Альберта
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    2 июня 2024
    Старая Рига - история и современность
    С удовольствием посмотрели Ригу с гидом Татьяной. Было легко и интересно. Задавали вопросы, обсуждали и смотрели. Нам понравилось. Спасибо
  • Л
    Люсьена
    1 июня 2024
    Божественная Сигулда в тени креста и меча
    Нам всё очень понравилось и транспорт перемещения, и рассказ, и общение! Всё было очень хорошо организованно и проведенно 👍
  • М
    Максим
    31 мая 2024
    История, архитектура и легенды Старой Риги
    Инга провела очень интересную экскурсию и смогла увлечь наших трёх детей-подростков легендами о Риге. Мы много двигались, ныряли в закоулки,
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    проходили лабиринты двориков в сердце Старой Риги. Инга чувствует настроение и интерес своих клиентов с полуслова. Спасибо, Инга, большое за экскурсию, прогулку и Ваш позитив!

  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Божественная Сигулда в тени креста и меча
    Лучшая экскурсия на который мы были. Александра рассказывает очень интересно, колоссальное количество исторических фактов. Маршрут приятный, вдоволь можно насладиться каждой локацией. Очень рекомендуем к посещению. Остались максимально приятные впечатления.
  • K
    Katia
    29 апреля 2024
    История, архитектура и легенды Старой Риги
    Экскурсия по старому городу Риги на троих была незабываемым опытом! Инга была очень знающей и увлекательной рассказчицой, которая позволил нам
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    окунуться в историю и культуру этого удивительного места. Двухчасовая индивидуальная экскурсия позволила нам увидеть и почувствовать всю прелесть старой Риги. Большое спасибо за такой замечательный опыт!

    Экскурсия по старому городу Риги на троих была незабываемым опытом! Инга была очень знающей и увлекательной
  • Н
    Нина
    29 апреля 2024
    Старая Рига - история и современность
    Экскурсия прошла прекрасно. Гид - специалист своего дела! Знает тему, рассказала много интересного. Даже немного зхадержалась, чтоб закончить экскурсию (у нас был малыш и не могли быстро двигаться). Довольны, рекомндуем.
  • Ю
    Юлия
    29 апреля 2024
    Большая прогулка по Старой Риге и знакомство с рижским модерном
    Добрый день)Хотим поделиться своими впечатлениями от Риги,по которой мы гуляли с потрясающим гидом -Ингой) Наш коллектив прилетел в Ригу на
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    один день,поэтому в 8 утра мы уже готовы были впитывать красоту и истории Риги) За 3,5 часа Инга познакомила нас с домами в стиле югенстиль, атмосферными кафешками и необычными музеями,рассказала множество историй,легенд Старой Риги,даже кусочек сухих фактов и дат удивительным образом остался в памяти) Несмотря на насыщенную программу мы наслаждались прогулкой,шли неспеша,успевая и сфотографироваться, и задать уточняющие вопросы, и пошутить, и отдохнуть) Весь коллектив благодарен Инге за структурированный рассказ,рекомендации куда можно сходить после экскурсии(каждый нашел себе занятие по душе). Тихий,неторопливый рассказ Инги легко запоминался)Рекомендуем знакомиться с Ригой вместе с Ингой!) С благодарностью коллектив детского садика "Bangelė",Клайпеда,Литва)

  • А
    Анна
    17 апреля 2024
    История, архитектура и легенды Старой Риги
    Возможно ли узнать и влюбиться в Ригу за 2 часа? Да,возможно!Огромное спасибо Инге за глубокие знания,интересную экскурсию! Планируем вернуться и ещё раз пообщаться с нашим прекрасным экскурсоводом!
  • A
    Alexey
    9 апреля 2024
    Божественная Сигулда в тени креста и меча
    Прекрасная экскурсия, очень интересная и познавательная. Очень понравилась: живая подача материала, интересные факты из истории и красивые виды на окружающую природу и средневековые замки. Александра очень приятный собеседник и замечательный экскурсовод.
  • Д
    Дарья
    13 марта 2024
    Рундальский дворец
    Инга прекрасный экскурсовод. Провела нам экскурсию в Рундальском дворце 12.03.24. По дороге во дворец она рассказывала предысторию дворца, это очень сэкономило время в самом дворце где мы слушали истории залов и событий в них происходивших. Очень рекомендую Ингу как экскурсовода.

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "История и архитектура" можно забронировать 22 экскурсии от 10 до 254. Туристы уже оставили гидам 876 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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