27 отзывов оставили туристы

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Фотопрогулка по Старой Риге

Познакомьтесь с живописными уголками Риги и запечатлейте моменты на профессиональные фотографии во время уникальной фотопрогулки
Представьте себе прогулку по живописным улочкам и бульварам Вецриги, где каждый поворот скрывает часть истории и культуры этого великолепного города.

Во время фотопрогулки по Старой Риге, вас ждет не только знакомство
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с самыми знаменитыми достопримечательностями, такими как Рижский замок, Дом Черноголовых и панорамные виды Старого Города, но и возможность запечатлеть эти моменты на профессиональные фотографии.

Ваш личный фотограф не только покажет вам самые красивые места, но и проведет небольшой экскурс в историю города, делая ваше путешествие по Риге по-настоящему незабываемым.

Через неделю после прогулки вы получите от 50 до 70 обработанных фотографий, которые станут яркими воспоминаниями о вашем приключении в Риге.

Это не просто прогулка, это погружение в атмосферу города с возможностью оставить часть его красоты с собой навсегда

4.9
33 отзыва

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии на память
  • 🏰 Уникальные исторические места
  • 🌆 Захватывающие виды на город
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут
  • 🎨 Художественная ретушь снимков

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
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Лучшее время для фото-прогулки по Старой Риге - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город утопает в зелени. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой прогулка возможна, но холод и короткий световой день могут ограничить впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Фотопрогулка по Старой Риге
Фотопрогулка по Старой Риге
Фотопрогулка по Старой Риге

Что можно увидеть

  • Ратушная площадь
  • Дом Черноголовых
  • Рижский замок
  • Три брата
  • Кинематографическая улица
  • Бастионная горка

Описание фото-прогулки

Мы обойдём визитные карточки города — самые знаменитые храмы, Ратушную площадь, Дом Черноголовых, Рижский замок, “Кинематографическую” улицу и “Три брата”. Прогуляемся по бульварам нашего города, вдоль городского канала и Бастионной горки. Поднимемся на террасу с видом на крыши города. Сфотографирую вас на фоне панорамы Старого Города и реки Даугавы.

Организационные детали

Через 7-10 дней вы получите 50-70 обработанных фотографий в электронном варианте, подготовленных к печати, и уменьшенные копии для интернета.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 190 туристов
Я профессиональный фотограф, родилась и живу в Риге. Очень люблю свой город и фотографировать людей;) Сфотографирую вас на фоне самых красивых мест и улочек Риги.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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О
Прогулка была прекрасной!
Татьяна, спасибо тебе большое за увлекательное путешествие по старой Риге!
Мы получили удовольствие слушая интересные факты о городе и делая попутно фотографии.
Фото получились просто огонь!
Спасибо! От души рекомендую всем.
Прогулка была прекрасной!
Прогулка была прекрасной!
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Ирина
Очень замечательная получилась прогулка по старой Риге. Татьяна очень душевный и добрый человек. С первых минут встречи было это понятно)))
Погуляли, пофотографировались 🤤 надеюсь, что снимки получаться такие же теплые и душевные, как наша встреча!
Очень замечательная получилась прогулка по старой Риге. Татьяна очень душевный и добрый человек. С первых минут встречи было это понятно)))
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A
Мы сделали фото сессию с Татьяной в начале Августа. Погода была отличная, но северное солнце рано встает летом и поэтому условия съемки были неидеальными, но Татьяна отлично справилась со своей
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задачей!

Мы получили 131 готовую обработанную фотографию, за полтора часа гуляния с Татьяной, при том что некоторые фотографы присылают только 20-30 готовых снимков, а тут получилось больше ста и все хорошие или очень хорошие. Татьяна прислала готовые фотографии очень быстро, буквально через 7-10 дней после съемки.

Цвета, резкость, контрастность - все технические элементы получились хорошо. Композиции, ракурсы и позы вышли спокойными, нейтральным и невызывающими. Нам понравился стиль Татьяны - он не отвлекает от главного на снимках.

Татьяна отлично знает город и фотогеничные места. С ней было приятно и легко работать. Полтора часа фотосъемки не оказались утомительными для детей и взрослых.

Мы остались довольны и всем рекомендуем Татьяну чтобы сделать легкую, ненавязчивую фотопрогулку.

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Е
Я первый раз была в Риге и такая фотопрогулка по старому городу для меня оказалась идеальна. Стоит учитывать, что это все таки фото-, а не историческая экскурсия. Татьяна приятный в
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общении человек, она рассказала мне про основные достопримечательности и сделала много фотографий. Также ответила на мои бытовые вопросы о магазинах, ресторанах и т. п. После прогулки я уже сама вернулась к тем достопримечательностям, которые меня заинтересовали: поднялась на смотровую площадку в Церкви Святого Петра и послушала орган в Домском Соборе.
Фотографии Татьяна прислала примерно через неделю и это было то, что я ожидала.

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Л
Отличная фотоэкскурсия!!!
Татьяна изначально делает акцент на том, что это в первую очередь фотосессия.
Приятным бонусом к фотографированию идёт прогулка и рассказ о городе.
Экскурсия проходит легко, быстро, интересно.
Татьяна очень, вежлива, тактична, увлечённый
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своим делом человек. Татьяна подробно объяснила как до неё добраться от аэропорта, одолжила мне свой зонт, так как пошёл дождь, провела интересную экскурсию, рассказала где можно купить сувениры и где вкусно покушать.
Рекомендую всем кому нужно общее представление о городе, несколько интересных историй и множество прекрасных фотографий!!

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Н
Добрый день, дорогие путешественники!
Очень хочется оставить отзыв о фотопрогулке с Татьяной. Хочу заметить, если у Вас цель путешествия - узнать больше информации о Риге, глубину этого города, то это немного
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не для Вас. В данном случае - это на самом деле "фотопрогулка". Вы прогуляетесь по всем симпатичным улочкам города, Татьяна покажет Вам интересные ресторанчики, скульптуры, достопримечательности. И везде, везде у Вас будут прекрасные фотографии. Она не ленится фотографировать Вас постоянно. Историческую информацию Вы, если захотите, можете получить дополнительно, или из печатных источников, или от другого экскурсовода. Но от Татьяны Вы получите огромное количество прекрасных фотографий. Профессиональных, качественных, чистых фотографий. Очень рекомендую!!!!!!

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