27 отзывов оставили туристы

Кроме того, что Татьяна приятна в общении ничего больше сказать хорошего нельзя. На фотосессиях раньше были, так что есть с чем сравнивать. Ни выбора места, ни подсказки в том как лучше стать, как лучше себя показать не было. Фотографии получились самые обыкновенные, неинтересные. Мы сами много снимаем в поездках и разницы в наших фотографиях и работах профессионала не видно ни какой. Получили снимки без редактирования: где-то можно было обрезать кадр, где-то убрать блики с лица. Да и вообще не присылать неудачные снимки. Теперь занимаюсь обработкой фотографий сама, хотя это входит в работу фотографа. Итог: фотопрогулка не стоит тех денег, к слову, не маленьких.