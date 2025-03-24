27 отзывов оставили туристы

Представьте себе прогулку по живописным улочкам и бульварам Вецриги, где каждый поворот скрывает часть истории и культуры этого великолепного города.
Во время фотопрогулки по Старой Риге, вас ждет не только знакомство
Во время фотопрогулки по Старой Риге, вас ждет не только знакомство
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Профессиональные фотографии на память
- 🏰 Уникальные исторические места
- 🌆 Захватывающие виды на город
- 🗺️ Индивидуальный маршрут
- 🎨 Художественная ретушь снимков
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для фото-прогулки по Старой Риге - летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а город утопает в зелени. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой прогулка возможна, но холод и короткий световой день могут ограничить впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ратушная площадь
- Дом Черноголовых
- Рижский замок
- Три брата
- Кинематографическая улица
- Бастионная горка
Описание фото-прогулки
Мы обойдём визитные карточки города — самые знаменитые храмы, Ратушную площадь, Дом Черноголовых, Рижский замок, “Кинематографическую” улицу и “Три брата”. Прогуляемся по бульварам нашего города, вдоль городского канала и Бастионной горки. Поднимемся на террасу с видом на крыши города. Сфотографирую вас на фоне панорамы Старого Города и реки Даугавы.
Организационные детали
Через 7-10 дней вы получите 50-70 обработанных фотографий в электронном варианте, подготовленных к печати, и уменьшенные копии для интернета.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 190 туристов
Я профессиональный фотограф, родилась и живу в Риге. Очень люблю свой город и фотографировать людей;) Сфотографирую вас на фоне самых красивых мест и улочек Риги.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Прогулка была прекрасной!
Татьяна, спасибо тебе большое за увлекательное путешествие по старой Риге!
Мы получили удовольствие слушая интересные факты о городе и делая попутно фотографии.
Фото получились просто огонь!
Спасибо! От души рекомендую всем.
Татьяна, спасибо тебе большое за увлекательное путешествие по старой Риге!
Мы получили удовольствие слушая интересные факты о городе и делая попутно фотографии.
Фото получились просто огонь!
Спасибо! От души рекомендую всем.
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Очень замечательная получилась прогулка по старой Риге. Татьяна очень душевный и добрый человек. С первых минут встречи было это понятно)))
Погуляли, пофотографировались 🤤 надеюсь, что снимки получаться такие же теплые и душевные, как наша встреча!
Погуляли, пофотографировались 🤤 надеюсь, что снимки получаться такие же теплые и душевные, как наша встреча!
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A
Мы сделали фото сессию с Татьяной в начале Августа. Погода была отличная, но северное солнце рано встает летом и поэтому условия съемки были неидеальными, но Татьяна отлично справилась со своей
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Е
Я первый раз была в Риге и такая фотопрогулка по старому городу для меня оказалась идеальна. Стоит учитывать, что это все таки фото-, а не историческая экскурсия. Татьяна приятный в
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Л
Отличная фотоэкскурсия!!!
Татьяна изначально делает акцент на том, что это в первую очередь фотосессия.
Приятным бонусом к фотографированию идёт прогулка и рассказ о городе.
Экскурсия проходит легко, быстро, интересно.
Татьяна очень, вежлива, тактична, увлечённый
Татьяна изначально делает акцент на том, что это в первую очередь фотосессия.
Приятным бонусом к фотографированию идёт прогулка и рассказ о городе.
Экскурсия проходит легко, быстро, интересно.
Татьяна очень, вежлива, тактична, увлечённый
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Н
Добрый день, дорогие путешественники!
Очень хочется оставить отзыв о фотопрогулке с Татьяной. Хочу заметить, если у Вас цель путешествия - узнать больше информации о Риге, глубину этого города, то это немного
Очень хочется оставить отзыв о фотопрогулке с Татьяной. Хочу заметить, если у Вас цель путешествия - узнать больше информации о Риге, глубину этого города, то это немного
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