27 отзывов оставили туристы

Мы обойдём визитные карточки города — самые знаменитые храмы, Ратушную площадь, Дом Черноголовых, Рижский замок, “Кинематографическую” улицу и “Три брата”. Прогуляемся по бульварам нашего города, вдоль городского канала и Бастионной горки. Поднимемся на террасу с видом на крыши города. Сфотографирую вас на фоне панорамы Старого Города и реки Даугавы.
Организационные детали
Через 7-10 дней вы получите 50-70 обработанных фотографий в электронном варианте, подготовленных к печати, и уменьшенные копии для интернета.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Татьяна отличный фотограф: ни сложные погодные условия, ни капризы пятилетней девочки не помешали ей провести интересную экскурсию и сделать отличную фотосессию романтического путешествия нашей семьи в Ригу. Фотограф выбрала мастерские ракурсы и поймала интересные сюжеты семейной прогулки. Хотим поблагодаритьТатьяну за прекрасные снимки, в которых будут храниться наши самые приятные воспоминания!
Светлана
22 октября 2019
Была замена гида из-за болезни основного. А целом экскурсия прошла неплохо, но сам фотосет был на 3оечку. Гид не помогала с розами, не советовала лучший ракурс, возможно из-за недостатка опыта уличной съёмки
Ирина
3 августа 2019
Благодарим Татьяну за прекрасную прогулку по старой Риге. Мы открыли новые уголки уже знакомого города. С нетерпением ждём фотографий.
Людмила
19 мая 2019
Очень понравилась экскурсия, обошли все значимые достопримечательности старого города. Татьяна очень обаятельная и хороший рассказчик. Фотографиями довольна.
Александра
7 мая 2019
Первый раз была в Риге, рассматривала различные варианты знакомства с городом. Остановила выбор на фотопрогулке с Татьяной и не пожалела. В результате осталось большое количество фотографий на память, общее представление об истории города (если вы хотите сильнее углубиться в историю Риги, наверно лучше выбрать другие варианты экскурсий), положительные эмоции. Идеальный вариант для тех, кто здесь в первый раз и ненадолго (и не знает, когда будет следующий - неизвестно), хочет познакомиться с городом и сохранить воспоминания.
Инна
19 апреля 2019
Татьяна, очень весёлая и добрая! Экскурсия пролетела очень быстро и интересно!!! С нетерпением жду фото.
Надежда
1 апреля 2019
Приятная прогулка по основным достопримечательностям Риги, без серьезного груза исторических подробностей. Главное удовольствие - Вам не придётся искать красивый ракурс и просить проходящих мимо людей Вас запечатлеть, надеясь на их хоть какое-то умение это делать. )) Татьяна легкий в общении человек, которому Вы можете в любой момент сказать «А давайте зайдём... А давайте попьём кофе... А давайте... и т. д. » Рекомендую всем, кто хочет прогуляться по Риге и иметь красивые фотографии с этой прогулки!
Екатерина
13 марта 2019
7 марта встречалась с Татьяной. Очень открытый добрый человек. Было очень весело и познавательно. Мне понравились и рассказы и прогулка в целом. Спасибо огромное)))) жду фотографии, уверена они такие же получились классными как наша встреча)))
Ольга
28 января 2019
Кроме того, что Татьяна приятна в общении ничего больше сказать хорошего нельзя. На фотосессиях раньше были, так что есть с чем сравнивать. Ни выбора места, ни подсказки в том как лучше стать, как лучше себя показать не было. Фотографии получились самые обыкновенные, неинтересные. Мы сами много снимаем в поездках и разницы в наших фотографиях и работах профессионала не видно ни какой. Получили снимки без редактирования: где-то можно было обрезать кадр, где-то убрать блики с лица. Да и вообще не присылать неудачные снимки. Теперь занимаюсь обработкой фотографий сама, хотя это входит в работу фотографа. Итог: фотопрогулка не стоит тех денег, к слову, не маленьких.
Наталья
21 января 2019
Это было просто Вау! Фотосессия в декорациях старой Риги. С Татьяной легко и просто в общении. Фотографии прекрасные. Все очень понравилось
Проникнуть в тайны площадей, подземелий и секретных уголков Старого города
Эта прогулка для тех, кто хочет исследовать закоулки старой Риги и на пару часов заблудиться в лабиринте улочек, наполненных загадочными сюжетами и легендами! Мы прогуляемся по важнейшим местам средневекового города от Ратушной площади до Шведских ворот, спустимся в подземелья и лабораторию алхимика, поговорим о братстве Черноголовых и отыщем золотых петушков на рижских соборах. Вы убедитесь, что многовековая история Риги не менее загадочна и удивительна, чем её колоритные предания.
Мы познакомим вас с самыми важными и красивыми объектами Старой Риги, которые все стремятся увидеть в первую очередь. По пути мы будем рассказывать вам средневековые легенды, покажем достопримечательности, которые любят и ценят сами рижане, затронем любопытные исторические факты, а также подскажем вам, как получить яркие и насыщенные впечатления от пребывания в прекрасной столице Латвии.
Приглашаю вас на экскурсию по Старому городу! «Старушка» (именно так с любовью называют Старую Ригу сами рижане) запомнится вам благодаря неповторимому очарованию узких улочек, великолепным силуэтам средневековых церквей, деталям зданий, разноголосому хору уличных музыкантов и прекрасным ресторанчикам и кафе.
Увидеть всё самое главное в историческом центре, узнать его секреты и прокатиться на кораблике
Старая Рига — это островок, где сосредоточены интереснейшие места города. Я предлагаю отправиться на водную прогулку и рассмотреть их под нетипичным углом. Вы поймёте, как появился памятник Свободы и когда возвели Домский собор. Полюбуетесь средневековым Рижским замком и проникнетесь духом латвийской столицы.
История и особенности удивительного архитектурного наследия XIX века
Я познакомлю вас с большим рижским центром, который возник на рубежах XIX и XX столетий. Вам встретится архитектура югендстиля, эклектики, изящные и не очень деревянные домики. Вы увидите наиболее интересные места, связанные с этой застройкой и узнаете, почему именно это наследие преобладает в центре города.
О зарождении города, крестоносцах, войнах и прошлом быте рижан
Для человека, впервые прибывшего в Ригу, прогулка по старому городу неизбежна. Туда непременно заманят высокие башенки церквей, увенчанные золотыми петушками, которые как ориентир видны почти во всех районах города. Старая Рига — это не только центр города со всеми соблазнами столичной жизни, но и точка отсчёта в истории, с неё мы и начнём нашу прогулку.