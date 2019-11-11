27 отзывов оставили туристы

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Фотопрогулка по Старой Риге

По самым красивым местам города с профессиональным фотографом

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 1.5 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

120 за экскурсию

У этой экскурсии27 отзывов
4.81
Татьяна
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Татьяна – Гид в Риге
Я покажу вам самые красивые 🤩 улочки и бульвары Вецриги, проведу небольшой экскурс в историю 📖 города и его достопримечательностей и запечатлею на память на фоне самых красивых видов.

Это знакомство с Ригой оставит незабываемые впечатления и красочные отретушированные фотоснимки.
Фотопрогулка по Старой Риге
Фотопрогулка по Старой Риге

Что вас ожидает

Мы обойдём визитные карточки города — самые знаменитые храмы, Ратушную площадь, Дом Черноголовых, Рижский замок, “Кинематографическую” улицу и “Три брата”. Прогуляемся по бульварам нашего города, вдоль городского канала и Бастионной горки. Поднимемся на террасу с видом на крыши города. Сфотографирую вас на фоне панорамы Старого Города и реки Даугавы.

Организационные детали

Через 7-10 дней вы получите 50-70 обработанных фотографий в электронном варианте, подготовленных к печати, и уменьшенные копии для интернета.

Фотопрогулка по Старой Риге
Фотопрогулка по Старой Риге
Фотопрогулка по Старой Риге
Фотопрогулка по Старой Риге
Фотопрогулка по Старой Риге
Фотопрогулка по Старой Риге
Фотопрогулка по Старой Риге
Фотопрогулка по Старой Риге
Фотопрогулка по Старой Риге
Фотопрогулка по Старой Риге

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Я профессиональный фотограф, родилась и живу в Риге. Очень люблю свой город и фотографировать людей ;) Сфотографирую вас на фоне самых красивых мест и улочек Риги.
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27 отзывов оставили туристы

11 ноября 2019
Татьяна отличный фотограф: ни сложные погодные условия, ни капризы пятилетней девочки не помешали ей провести интересную экскурсию и сделать отличную фотосессию романтического путешествия нашей семьи в Ригу. Фотограф выбрала мастерские ракурсы и поймала интересные сюжеты семейной прогулки. Хотим поблагодаритьТатьяну за прекрасные снимки, в которых будут храниться наши самые приятные воспоминания!
22 октября 2019
Была замена гида из-за болезни основного. А целом экскурсия прошла неплохо, но сам фотосет был на 3оечку. Гид не помогала с розами, не советовала лучший ракурс, возможно из-за недостатка опыта уличной съёмки
3 августа 2019
Благодарим Татьяну за прекрасную прогулку по старой Риге. Мы открыли новые уголки уже знакомого города. С нетерпением ждём фотографий.
19 мая 2019
Очень понравилась экскурсия, обошли все значимые достопримечательности старого города. Татьяна очень обаятельная и хороший рассказчик. Фотографиями довольна.
7 мая 2019
Первый раз была в Риге, рассматривала различные варианты знакомства с городом. Остановила выбор на фотопрогулке с Татьяной и не пожалела. В результате осталось большое количество фотографий на память, общее представление об истории города (если вы хотите сильнее углубиться в историю Риги, наверно лучше выбрать другие варианты экскурсий), положительные эмоции. Идеальный вариант для тех, кто здесь в первый раз и ненадолго (и не знает, когда будет следующий - неизвестно), хочет познакомиться с городом и сохранить воспоминания.
19 апреля 2019
Татьяна, очень весёлая и добрая! Экскурсия пролетела очень быстро и интересно!!! С нетерпением жду фото.
1 апреля 2019
Приятная прогулка по основным достопримечательностям Риги, без серьезного груза исторических подробностей. Главное удовольствие - Вам не придётся искать красивый ракурс и просить проходящих мимо людей Вас запечатлеть, надеясь на их хоть какое-то умение это делать. )) Татьяна легкий в общении человек, которому Вы можете в любой момент сказать «А давайте зайдём... А давайте попьём кофе... А давайте... и т. д. » Рекомендую всем, кто хочет прогуляться по Риге и иметь красивые фотографии с этой прогулки!
13 марта 2019
7 марта встречалась с Татьяной. Очень открытый добрый человек. Было очень весело и познавательно. Мне понравились и рассказы и прогулка в целом. Спасибо огромное)))) жду фотографии, уверена они такие же получились классными как наша встреча)))
28 января 2019
Кроме того, что Татьяна приятна в общении ничего больше сказать хорошего нельзя. На фотосессиях раньше были, так что есть с чем сравнивать. Ни выбора места, ни подсказки в том как лучше стать, как лучше себя показать не было. Фотографии получились самые обыкновенные, неинтересные. Мы сами много снимаем в поездках и разницы в наших фотографиях и работах профессионала не видно ни какой. Получили снимки без редактирования: где-то можно было обрезать кадр, где-то убрать блики с лица. Да и вообще не присылать неудачные снимки. Теперь занимаюсь обработкой фотографий сама, хотя это входит в работу фотографа. Итог: фотопрогулка не стоит тех денег, к слову, не маленьких.
21 января 2019
Это было просто Вау! Фотосессия в декорациях старой Риги. С Татьяной легко и просто в общении. Фотографии прекрасные. Все очень понравилось
Ещё 17 отзывов

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