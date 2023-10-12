Увидеть самые яркие модернистские здания города и расшифровать их символику с профессиональным гидом
Гуляя по Старой и Новой Риге, вы увидите работы лучших местных модернистов: Эйзенштейна, Ванагса, Пекшена и Бокслафа. Я стану вашим проводником по сказочному миру красоты, вкуса, изящества и фантазии.
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Описание
Что вас ожидает
Топовые модернистские здания
Мы начнём экскурсию в Старой Риге. Вы отыщете на одном из фасадов читающего мальчика и хитрого лиса. Рассмотрите первое здание города в стиле модерн, дом Адама и Евы, Кошкин дом и другие. Затем мы отправимся в Новую Ригу — настоящий музей модерна под открытым небом. Вы оцените архитектуру знаменитой улицы Альберта и полюбуетесь по пути двумя парками: у Бастионной горки и Верманским. А также сфотографируетесь на живописном мостике через городской канал.
Модерн сквозь эпохи
Вы познакомитесь с символикой модерна и различными его направлениями: эклектично-декоративным, национальным романтизмом и другими. Раскроете, как архитекторы через декоративные элементы на фасадах домов рассказывали о перипетиях своей личной жизни и общались с оппонентами. Узнаете, как возник модерн, что послужило предпосылками к его появлению, в каких странах он распространялся и как он развивался в Риге.
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Ратушная площадь у здания Ратуши
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.