Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года прогулка по улицам Риги особенно приятна, и вы сможете в полной мере насладиться архитектурными шедеврами и красотой окружающей природы.

Рига славится своими модернистскими зданиями, и эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть их вблизи. Прогулка по Старой и Новой Риге позволит вам оценить архитектурные шедевры таких мастеров, как Эйзенштейн и Пекшен. Вы узнаете о символике модерна и его развитии в Риге, а также насладитесь красотой городских парков и мостиков. Это путешествие обещает стать незабываемым опытом для всех ценителей архитектуры и истории

Описание экскурсии

Топовые модернистские здания

Мы начнём экскурсию в Старой Риге. Вы отыщете на одном из фасадов читающего мальчика и хитрого лиса. Рассмотрите первое здание города в стиле модерн, дом Адама и Евы, Кошкин дом и другие. Затем мы отправимся в Новую Ригу — настоящий музей модерна под открытым небом. Вы оцените архитектуру знаменитой улицы Альберта и полюбуетесь по пути двумя парками: у Бастионной горки и Верманским. А также сфотографируетесь на живописном мостике через городской канал.

Модерн сквозь эпохи

Вы познакомитесь с символикой модерна и различными его направлениями: эклектично-декоративным, национальным романтизмом и другими. Раскроете, как архитекторы через декоративные элементы на фасадах домов рассказывали о перипетиях своей личной жизни и общались с оппонентами. Узнаете, как возник модерн, что послужило предпосылками к его появлению, в каких странах он распространялся и как он развивался в Риге.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.