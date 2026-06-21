Мои заказы

Тайны рижского модерна

Откройте для себя уникальный мир рижского модерна. Погрузитесь в историю и архитектуру, прогуливаясь по улицам Старой и Новой Риги
Рига славится своими модернистскими зданиями, и эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть их вблизи.

Прогулка по Старой и Новой Риге позволит вам оценить архитектурные шедевры таких мастеров, как Эйзенштейн и Пекшен.

Вы узнаете о символике модерна и его развитии в Риге, а также насладитесь красотой городских парков и мостиков. Это путешествие обещает стать незабываемым опытом для всех ценителей архитектуры и истории
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные модернистские здания
  • 📚 История и символика модерна
  • 🌳 Прогулка по живописным паркам
  • 📸 Возможность сделать уникальные фото
  • 🗺️ Экскурсия по Старой и Новой Риге

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года прогулка по улицам Риги особенно приятна, и вы сможете в полной мере насладиться архитектурными шедеврами и красотой окружающей природы.
Сейчас август — это идеальное время.
Тайны рижского модерна
Тайны рижского модерна
Тайны рижского модерна

Что можно увидеть

  • Читающий мальчик
  • Хитрый лис
  • Дом Адама и Евы
  • Кошкин дом
  • Улица Альберта

Описание экскурсии

Топовые модернистские здания

Мы начнём экскурсию в Старой Риге. Вы отыщете на одном из фасадов читающего мальчика и хитрого лиса. Рассмотрите первое здание города в стиле модерн, дом Адама и Евы, Кошкин дом и другие. Затем мы отправимся в Новую Ригу — настоящий музей модерна под открытым небом. Вы оцените архитектуру знаменитой улицы Альберта и полюбуетесь по пути двумя парками: у Бастионной горки и Верманским. А также сфотографируетесь на живописном мостике через городской канал.

Модерн сквозь эпохи

Вы познакомитесь с символикой модерна и различными его направлениями: эклектично-декоративным, национальным романтизмом и другими. Раскроете, как архитекторы через декоративные элементы на фасадах домов рассказывали о перипетиях своей личной жизни и общались с оппонентами. Узнаете, как возник модерн, что послужило предпосылками к его появлению, в каких странах он распространялся и как он развивался в Риге.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ратушная площадь у здания Ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лина
Лина — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2831 туриста
Я профессиональный гид, живу в Риге и уже много лет работаю экскурсоводом по городу, его окрестностям и Латвии. Нравится общаться с людьми и раскрывать им тайны средневекового города. Надеюсь, мой рассказ о Риге будет вам интересен, и вы будете возвращаться в город снова и снова за новыми историями от меня!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Я
Лина отличный гид, так что в этом раз мы целенаправленно шли именно к ней. Не вступает в политические споры, не продвигает свои взгляды, как это порой делают её коллеги по цеху. Очень деликатно и по делу. Прекрасная речь. Одним словом, очень рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Экскурсия проведенная Линой сильно превзошла наши ожидания, нам интересна архитектура модерна и мы видели ее образцы и стили во многих других городах. Лина убедила нас что Рижская архитектура модерна безумно
читать дальшеуменьшить

разнообразна и богата и во многом превосходит все что мы видели до этого. Лина великолепный и интересный расказчик с богатым интелегентным русским языком. При этом Лине удается тонко чувствовать области нашего интереса и рассказывать именно о том что нам интереснее всего. Невозможно увидеть все образцы архитектуры модерна за одно короткую экскурсию но мы уверенны самое главное мы увидели, услышали и постарались понять. Лина явно получает удовольствие показывая чудесную Ригу гостям. Огромное спасибо и теперь мы мечтает о следующем приезде в Ригу и обязательно следующей экскурсии сЛиной

Вам был полезен этот отзыв?
V
Прекрасная экскурсия, рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Риги

Похожие экскурсии на «Тайны рижского модерна»

Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Пешая
2.5 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой рижский центр: модерн, эклектика и деревянное зодчество
Погрузитесь в атмосферу Риги, прогуливаясь по её историческому центру с уникальной архитектурой модерна и деревянными домами
Начало: У часов Laima
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €70 за всё до 8 чел.
Тайны Домского собора
Пешая
1.5 часа
26 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Тайны Домского собора
Погрузитесь в восемь столетий истории Домского собора Риги, где каждый камень хранит тайны прошлого
Начало: У билетной кассы в Домском соборе
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 12:30
10 авг в 12:30
11 авг в 12:30
€10 за человека
Интриги Риги
Пешая
2.5 часа
63 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Интриги Риги
Погрузитесь в мир загадок и символов Риги, где каждый фасад рассказывает свою уникальную историю. Исследуйте город под новым углом
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €75 за всё до 10 чел.
В гостях у рижского бюргера
1.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
В гостях у рижского бюргера
Узнать, как выглядят бёдра испуганной нимфы и калькулятор 18 века
Начало: У церкви Святого Петра в Старой Риге
Завтра в 10:00
10 авг в 13:00
от €55 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Риге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Риге
-20%
до 31 августа
от €64 за экскурсию