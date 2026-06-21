Откройте для себя уникальный мир рижского модерна. Погрузитесь в историю и архитектуру, прогуливаясь по улицам Старой и Новой Риги
Рига славится своими модернистскими зданиями, и эта экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть их вблизи.
Прогулка по Старой и Новой Риге позволит вам оценить архитектурные шедевры таких мастеров, как Эйзенштейн и Пекшен.
Вы узнаете о символике модерна и его развитии в Риге, а также насладитесь красотой городских парков и мостиков. Это путешествие обещает стать незабываемым опытом для всех ценителей архитектуры и истории
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года прогулка по улицам Риги особенно приятна, и вы сможете в полной мере насладиться архитектурными шедеврами и красотой окружающей природы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Читающий мальчик
Хитрый лис
Дом Адама и Евы
Кошкин дом
Улица Альберта
Описание экскурсии
Топовые модернистские здания
Мы начнём экскурсию в Старой Риге. Вы отыщете на одном из фасадов читающего мальчика и хитрого лиса. Рассмотрите первое здание города в стиле модерн, дом Адама и Евы, Кошкин дом и другие. Затем мы отправимся в Новую Ригу — настоящий музей модерна под открытым небом. Вы оцените архитектуру знаменитой улицы Альберта и полюбуетесь по пути двумя парками: у Бастионной горки и Верманским. А также сфотографируетесь на живописном мостике через городской канал.
Модерн сквозь эпохи
Вы познакомитесь с символикой модерна и различными его направлениями: эклектично-декоративным, национальным романтизмом и другими. Раскроете, как архитекторы через декоративные элементы на фасадах домов рассказывали о перипетиях своей личной жизни и общались с оппонентами. Узнаете, как возник модерн, что послужило предпосылками к его появлению, в каких странах он распространялся и как он развивался в Риге.
Организационные детали
Все объекты мы осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ратушная площадь у здания Ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лина — ваш гид в Риге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2831 туриста
Я профессиональный гид, живу в Риге и уже много лет работаю экскурсоводом по городу, его окрестностям и Латвии. Нравится общаться с людьми и раскрывать им тайны средневекового города. Надеюсь, мой рассказ о Риге будет вам интересен, и вы будете возвращаться в город снова и снова за новыми историями от меня!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Яна
Лина отличный гид, так что в этом раз мы целенаправленно шли именно к ней. Не вступает в политические споры, не продвигает свои взгляды, как это порой делают её коллеги по цеху. Очень деликатно и по делу. Прекрасная речь. Одним словом, очень рекомендую.
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Б
Борис
Экскурсия проведенная Линой сильно превзошла наши ожидания, нам интересна архитектура модерна и мы видели ее образцы и стили во многих других городах. Лина убедила нас что Рижская архитектура модерна безумно читать дальшеуменьшить
разнообразна и богата и во многом превосходит все что мы видели до этого. Лина великолепный и интересный расказчик с богатым интелегентным русским языком. При этом Лине удается тонко чувствовать области нашего интереса и рассказывать именно о том что нам интереснее всего. Невозможно увидеть все образцы архитектуры модерна за одно короткую экскурсию но мы уверенны самое главное мы увидели, услышали и постарались понять. Лина явно получает удовольствие показывая чудесную Ригу гостям. Огромное спасибо и теперь мы мечтает о следующем приезде в Ригу и обязательно следующей экскурсии сЛиной