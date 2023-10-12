Рига — признанная столица модерна. В начале прошлого столетия здесь построили около 800 зданий в этом стиле. Эта цифра стала мировым рекордом. Гуляя по Старой и Новой Риге, вы увидите работы лучших местных модернистов: Эйзенштейна, Ванагса, Пекшена и Бокслафа. Я стану вашим проводником по сказочному миру красоты, вкуса, изящества и фантазии.

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Описание

Что вас ожидает

Топовые модернистские здания

Мы начнём экскурсию в Старой Риге. Вы отыщете на одном из фасадов читающего мальчика и хитрого лиса. Рассмотрите первое здание города в стиле модерн, дом Адама и Евы, Кошкин дом и другие. Затем мы отправимся в Новую Ригу — настоящий музей модерна под открытым небом. Вы оцените архитектуру знаменитой улицы Альберта и полюбуетесь по пути двумя парками: у Бастионной горки и Верманским. А также сфотографируетесь на живописном мостике через городской канал.

Модерн сквозь эпохи

Вы познакомитесь с символикой модерна и различными его направлениями: эклектично-декоративным, национальным романтизмом и другими. Раскроете, как архитекторы через декоративные элементы на фасадах домов рассказывали о перипетиях своей личной жизни и общались с оппонентами. Узнаете, как возник модерн, что послужило предпосылками к его появлению, в каких странах он распространялся и как он развивался в Риге.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.