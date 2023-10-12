Тайны рижского модерна

Увидеть самые яркие модернистские здания города и расшифровать их символику с профессиональным гидом

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Ответы на вопросы
Рига — признанная столица модерна. В начале прошлого столетия здесь построили около 800 зданий в этом стиле. Эта цифра стала мировым рекордом.

Гуляя по Старой и Новой Риге, вы увидите работы лучших местных модернистов: Эйзенштейна, Ванагса, Пекшена и Бокслафа. Я стану вашим проводником по сказочному миру красоты, вкуса, изящества и фантазии.
Тайны рижского модерна
Тайны рижского модерна
Тайны рижского модерна
Тайны рижского модерна
Тайны рижского модерна
Тайны рижского модерна
Тайны рижского модерна
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Описание

Что вас ожидает

Топовые модернистские здания

Мы начнём экскурсию в Старой Риге. Вы отыщете на одном из фасадов читающего мальчика и хитрого лиса. Рассмотрите первое здание города в стиле модерн, дом Адама и Евы, Кошкин дом и другие. Затем мы отправимся в Новую Ригу — настоящий музей модерна под открытым небом. Вы оцените архитектуру знаменитой улицы Альберта и полюбуетесь по пути двумя парками: у Бастионной горки и Верманским. А также сфотографируетесь на живописном мостике через городской канал.

Модерн сквозь эпохи

Вы познакомитесь с символикой модерна и различными его направлениями: эклектично-декоративным, национальным романтизмом и другими. Раскроете, как архитекторы через декоративные элементы на фасадах домов рассказывали о перипетиях своей личной жизни и общались с оппонентами. Узнаете, как возник модерн, что послужило предпосылками к его появлению, в каких странах он распространялся и как он развивался в Риге.

Организационные детали

Все объекты мы осматриваем снаружи.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ратушная площадь у здания Ратуши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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