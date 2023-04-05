Добрый день, уважаемые гости Риги!

Буду рада познакомить вас с историей Риги, легендами и сказаниями о Старушке-Риге (как с любовью называют ее рижане).

Во время 2-часовой пешеходной экскурсии мы с вами увидим самые красивые и известные места Старого города.

Рига – удивительный город с богатой историей. Узенькие извилистые улочки, уютные кафе и рестораны, уличные музыканты и сувенирные лавки – все это создает атмосферу праздника. Главные исторические достопримечательности расположены в Старой Риге.

Кто построил город?

Где протекала речка, давшая название столице Латвии?

Почему одним из самых известных символов Риги является черная кошка с задранным хвостом?

Кто такие Черноголовые и почему самый яркое здание Старой Риги носит их имя?

Почему на башнях рижских церквей гордо восседают петушки?

Колокол какой церкви Риги называют "колоколом несчастных грешников"?

Почему рижанки обходили стороной некоторые церкви?

Ответы на эти вопросы и многое другое-Вашему вниманию во время экскурсии.

При встрече порекомендую Вам интереснейшие музеи Риги,лучшие (на мой взгляд) рестораны города, кондитерские с самыми вкусными булочками, смотровые площадки и концертные залы.

Добро пожаловать в красавицу-Ригу!