Прогулка по Старой Риге
2-часовая пешеходная экскурсия по Старой Риги.
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Что вас ожидает:
- Шведские ворота
- Пороховая башня
- Рижский Домский
- Церковь Св Петра
- Дворик Конвента
- Церковь Св Иоанна
- Памятник бременским музыкантам
- Дом Адама и Евы
- Дом Бобровых
- Площадь Ливов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Добрый день, уважаемые гости Риги!
Буду рада познакомить вас с историей Риги, легендами и сказаниями о Старушке-Риге (как с любовью называют ее рижане).
Во время 2-часовой пешеходной экскурсии мы с вами увидим самые красивые и известные места Старого города.
Рига – удивительный город с богатой историей. Узенькие извилистые улочки, уютные кафе и рестораны, уличные музыканты и сувенирные лавки – все это создает атмосферу праздника. Главные исторические достопримечательности расположены в Старой Риге.
- Кто построил город?
- Где протекала речка, давшая название столице Латвии?
- Почему одним из самых известных символов Риги является черная кошка с задранным хвостом?
- Кто такие Черноголовые и почему самый яркое здание Старой Риги носит их имя?
- Почему на башнях рижских церквей гордо восседают петушки?
- Колокол какой церкви Риги называют "колоколом несчастных грешников"?
- Почему рижанки обходили стороной некоторые церкви?
Ответы на эти вопросы и многое другое-Вашему вниманию во время экскурсии.
При встрече порекомендую Вам интереснейшие музеи Риги,лучшие (на мой взгляд) рестораны города, кондитерские с самыми вкусными булочками, смотровые площадки и концертные залы.
Добро пожаловать в красавицу-Ригу!
Ежедневно с 8:00 до 20:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: по договоренности с туристамиЗавершение: Старая Рига
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 8:00 до 20:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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