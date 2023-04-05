Прогулка по Старой Риге. История и тайны города

Прогулка по Старой Риге

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2-часовая пешеходная экскурсия по Старой Риги.
Прогулка по Старой Риге. История и тайны города
Прогулка по Старой Риге. История и тайны города
Прогулка по Старой Риге. История и тайны города
Прогулка по Старой Риге. История и тайны города
Прогулка по Старой Риге. История и тайны города
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Что вас ожидает:

  • Шведские ворота
  • Пороховая башня
  • Рижский Домский
  • Церковь Св Петра
  • Дворик Конвента
  • Церковь Св Иоанна
  • Памятник бременским музыкантам
  • Дом Адама и Евы
  • Дом Бобровых
  • Площадь Ливов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Добрый день, уважаемые гости Риги!
Буду рада познакомить вас с историей Риги, легендами и сказаниями о Старушке-Риге (как с любовью называют ее рижане).
Во время 2-часовой пешеходной экскурсии мы с вами увидим самые красивые и известные места Старого города.
Рига – удивительный город с богатой историей. Узенькие извилистые улочки, уютные кафе и рестораны, уличные музыканты и сувенирные лавки – все это создает атмосферу праздника. Главные исторические достопримечательности расположены в Старой Риге.
  • Кто построил город?
  • Где протекала речка, давшая название столице Латвии?
  • Почему одним из самых известных символов Риги является черная кошка с задранным хвостом?
  • Кто такие Черноголовые и почему самый яркое здание Старой Риги носит их имя?
  • Почему на башнях рижских церквей гордо восседают петушки?
  • Колокол какой церкви Риги называют "колоколом несчастных грешников"?
  • Почему рижанки обходили стороной некоторые церкви?
Ответы на эти вопросы и многое другое-Вашему вниманию во время экскурсии.
При встрече порекомендую Вам интереснейшие музеи Риги,лучшие (на мой взгляд) рестораны города, кондитерские с самыми вкусными булочками, смотровые площадки и концертные залы.
Добро пожаловать в красавицу-Ригу!

Ежедневно с 8:00 до 20:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: по договоренности с туристами
Завершение: Старая Рига
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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