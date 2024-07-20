2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Поступь столетий: историческая экскурсия по узким улочкам Риги
Откройте для себя уникальную историю Риги, прогуливаясь по ее узким улочкам. Памятники ЮНЕСКО, средневековые замки и многое другое ждут вас
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€63 за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Риге: Рижская мозаика
Погрузитесь в атмосферу Риги на индивидуальной экскурсии. Прогулка по узким улочкам, историческим местам и живописным паркам подарит незабываемые впечатления
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия по ночной (вечерней) Старой Риге
Начало: По договоренности с туристам
Расписание: Ежедневно. С 17:00 до 1:00.
Завтра в 13:00
20 сен в 09:00
€65 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Старой Риге. История и тайны города
Начало: По договоренности с туристами
Расписание: Ежедневно с 8:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€60 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- YYulia20 июля 2024Всё очень понравилось. Посмотрели на Ригу с совершенно другой стороны. Спасибо
- ЕЕвгения28 июня 2024Мне оченъ понравилась экскурсия по историческому центру Риги, проведенная гидом Алексадром Волковой. Александра рассказала и об истории Риги, и об
- ААлексей16 мая 2024Огромное спасибо Александре за потрясающую экскурсию по Риге! Благодаря высочайшему профессионализму гида и её увлеченности своим делом, наша встреча с Ригой стала настоящей сказкой! Будем рекомендовать всем своим друзьям и знакомым этого прекрасного гида! Александра, до новых встреч! Спасибо!
- РРаиса4 сентября 2023Насыщенная информацией экскурсия, много интересных фактов, историй о городе. Отдельное спасибо за кинематографический акцент экскурсии. Очень понравился гид. Влюбленный в свою профессию человек! Желаю побольше туристов и экскурсий!
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Пороховая башня»
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Сколько стоит экскурсия по Риге в сентябре 2024
Сейчас в Риге в категории "Пороховая башня" можно забронировать 4 экскурсии от 60 до 90. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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